सुबह-सुबह आपका मूड क्यों होता है खराब? जानें वैज्ञानिकों के अनुसार मूड के लिए सबसे अच्छा और सबसे खराब वक्त

Best & Worst Time of Day: सुबह का मूड पूरे दिन का माहौल तय करता है, और सुबह की कोई भी नेगेटिव घटना (जैसे कोई अप्रिय बातचीत, देर होना, या खराब नींद) पूरे दिन आपके मूड और काम पर नेगेटिव असर डाल सकती है. जिससे जूनियर पर चिल्लाने या गुस्सा करने जैसी प्रतिक्रियाएं हो सकती है. क्योंकि इससे स्ट्रेस बढ़ता है. इसका कारण स्ट्रेस, पिछली रात की चिंताएं, या बस दिन की खराब शुरुआत हो सकती है. जिसे माइंडफुलनेस, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज, संगीत सुनने, या काम पर जाने के लिए अलग रास्ता अपनाने जैसी तकनीकों से ठीक किया जा सकता है.

खराब सुबह के मूड के संभावित कारण

स्ट्रेस और चिंता: अगर आप पिछली रात किसी बात को लेकर स्ट्रेस में थे या चिंतित थे, तो इससे सुबह मूड खराब हो सकता है.

नींद की कमी/खराब नींद: पर्याप्त नींद न मिलना या पूरी रात करवटें बदलते रहना भी सुबह चिड़चिड़ेपन का कारण बनता है.

नेगेटिव विचार: नेगेटिव विचारों के साथ जागना (जैसे, “आज का दिन खराब होने वाला है”) मूड खराब कर देता है.

अचानक काम की मांग: सुबह सबसे पहले स्ट्रेस वाले काम या ढेर सारे ईमेल से निपटना आपके मूड को खराब कर सकता है.

देर से जागना: जल्दी-जल्दी तैयार होना और काम के लिए देर होना भी स्ट्रेस बढ़ाता है.

काम पर असर

जब आप दिन की शुरुआत से ही खराब मूड में होते हैं, तो आपका सहनशीलता का स्तर कम हो जाता है.

आप छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते है और दूसरों (खासकर जूनियर) पर चिल्ला सकते है, क्योंकि वे आपकी निराशा के आसान शिकार बन जाते है.

यह आपके पूरे काम के दिन को नेगेटिव बना देता है, जिससे काम की परफॉर्मेंस खराब होती है और आखिरकार आपको अपने बारे में बुरा महसूस होता है.

दिन की शुरुआत पॉजिटिव तरीके से करने के टिप्स

माइंडफुलनेस: सुबह कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें.

नेगेटिविटी दूर करें: काम पर जाने से पहले थोड़ी देर टहलें, अपना पसंदीदा संगीत सुनें, या अपनी कॉफी पीते समय पॉजिटिव विचार सोचें.

अपना रास्ता बदलें: ऑफिस जाने के लिए अलग रास्ता अपनाएं. यह आपके दिमाग को तरोताजा कर सकता है.

जल्दी उठें: थोड़ा जल्दी उठें ताकि आप बिना किसी हड़बड़ी के अपने दिन की शुरुआत कर सकें.

छोटी-छोटी खुशियां: अपने दिन की शुरुआत किसी ऐसी चीज़ से करें जो आपको खुशी दे, जैसे एक अच्छी कप चाय/कॉफी का आनंद लेना या किसी दोस्त से बात करना.

मैनेजर की भूमिका (अगर आप मैनेजर हैं): अपने कर्मचारियों को पॉजिटिव मैसेज भेजें, उन्हें कुछ छुट्टी दें, और देर रात ईमेल भेजने से बचें, क्योंकि इससे अगली सुबह उनका मूड खराब हो सकता है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया है कि सुबह 5 बजे मूड और सर्कैडियन क्लॉक के लिए सबसे खराब समय है. इस समय लोगों का मूड सबसे निचले स्तर पर होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुबह होने से ठीक पहले अंधेरा होता है, और यह मूड पर असर डालता है. रिसर्चर्स का सुझाव है कि शाम 5 बजे मूड के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है. ज़्यादातर लोग इस समय सबसे अच्छा महसूस करते है. रिसर्चर्स के अनुसार हमारा मूड हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी, या सर्कैडियन रिदम से जुड़ा होता है. इसी रिदम के अनुसार लोगों का मूड अच्छे और बुरे के बीच बदलता रहता है.

कई स्टडीज़ पहले ही दिखा चुकी है कि सूरज की रोशनी हमारे मूड पर काफी असर डालती है. जिन जगहों पर तापमान बहुत कम होता है और कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता, वहां लोगों की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है. जब तापमान बढ़ता है और सूरज निकलता है तो लोग बेहतर महसूस करते है. मौसम में बदलाव भी लोगों के मूड पर असर डालते है. गर्मियों के महीनों में बड़ी संख्या में लोग बेहतर महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग सर्दियों में भी खुश रहते है. अलग-अलग रिसर्च स्टडीज के अलग-अलग नतीजे आए है.