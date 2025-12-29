Yoga Tips: कूल्हों की जकड़न दूर करेंगे और शरीर को लचीला बनाएंगे यह योगासन

Yoga Tips: अगर आप भी लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं या आपका फिजिकल वर्क कम है और लंबे समय तक आप कुर्सी या बेड़ पर बैठे रहते हैं तो इन आसान को रोज अपनी रूटिन में शामिल कर आप आराम पा सकते हैं.

कूल्हों के लिए आसान योगासन-

बटरफ्लाई स्ट्रेच (Butterfly stretch)-

पैर सामने फैलाकर बैठें, घुटनों को मोड़ें और तलवों को आपस में मिलाएं. घुटनों को धीरे-धीरे ज़मीन की ओर दबाएं, जब तक हल्का खिंचाव महसूस न हो, 10 सेकंड रुकें और दोहराएं.

क्लैम्स (Clamshells)-

करवट लेकर लेट जाएं, घुटने मोड़ें, पैर एक साथ रखें. कूल्हों को कसकर ऊपरी घुटने को ऊपर उठाएं (बिना श्रोणि घुमाए), फिर धीरे-धीरे नीचे लाएं, 10 बार दोहराएं.

स्ट्रेट लेग रेज़ (Straight Leg Raise)-

पीठ के बल लेट जाएं, एक पैर मोड़ें, दूसरा सीधा. सीधे पैर के पंजे को ऊपर की ओर पॉइंट करें और घुटने को लॉक करके धीरे-धीरे ऊपर उठाएं (मोड़े हुए घुटने तक), फिर धीरे-धीरे नीचे लाएं.

लेटरल बैंड वॉक (Lateral Band Walk)-

घुटनों के ठीक ऊपर एक रेजिस्टेंस बैंड बांधें और मिनी-स्क्वाट पोजीशन में आएं. छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर साइड में चलें (10 कदम एक तरफ, 10 दूसरी तरफ), कूल्हों से गति लाएं.

चेयर स्टैंड (Chair Stand)-

कुर्सी के सामने खड़े हों, धीरे-धीरे घुटने मोड़ें जैसे कुर्सी पर बैठना हो (छूकर), फिर वापस खड़े हो जाएं, पीठ सीधी रखें.

साइड-टू-साइड हिप स्विंग (Side to Side Hip Swing)-

खड़े होकर कूल्हों को धीरे-धीरे साइड-टू-साइड हिलाएं, यह हिप फैट कम करने में मदद कर सकता है.

जिन लोगों की सर्जरी हुई है वो लोग इनमें से किसी भी योगासन को ट्राई करने से पहले डॉक्टरकी सलाह जरूर लें.

