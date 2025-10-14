सेक्शुअल डिजायर बढ़ाने के लिए करें ये 7 योगासन ,रिलेशनशिप में आएगी नई एनर्जी और रोमांस

Yoga Poses To Sexual Drive: यौन संबंध बनाने की इच्छा, या कामेच्छा, सीधे मन से जुड़ी होती है. यही कारण है कि जॉनी सिन्स जैसे कई प्रसिद्ध पोर्नस्टार ने स्वीकार किया है कि वे सेक्स के दौरान केवल मन को नियंत्रित करते हैं.आप को बता दें कि योग शरीर और मन के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है. योग के माध्यम से आप अपने मन को किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं. अगर आप अपनी यौन ऊर्जा को विकसित करना चाहते हैं, तो योग इस कार्य में भी आपकी मदद कर सकता है.

यौन संबंधी समस्याओं को दूर करने में योग कितना प्रभावी है?

योग विज्ञान इस प्रश्न का भी उत्तर प्रदान करता है. लेखक विलियम ब्रॉड के अनुसार, “योग का अभ्यास हमारी यौन इच्छा को भी प्रभावित करता है क्योंकि यह हमारे श्रोणि क्षेत्र में रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है.” कुछ आसनों का अभ्यास करने से शरीर की ऊर्जा अधिक व्यवस्थित रूप से प्रवाहित होती है. यह न केवल शरीर को आराम देता है बल्कि इसे अधिक लचीला भी बनाता है. योग आपको अपने शरीर की ऊर्जा का प्रबंधन करना सिखाता है. जब आप इस ऊर्जा का उपयोग सेक्स के लिए करते हैं, तो आप इसे सेक्स के दौरान आसानी से बनाए रख सकते हैं. जब आप इस संतुलन का उपयोग सेक्स के लिए करते हैं, तो आप न केवल अपने साथ, बल्कि अपने साथी के साथ भी सहज महसूस करते हैं. इससे आपके लिए सेक्स का आनंद लेना और भी आसान हो जाता है.

कामेच्छा बढ़ाने के लिए योग आसन

अधोमुख श्वानासन

पारंपरिक रूप से, अधोमुख श्वानासन का अभ्यास पूरे शरीर में लचीलापन बढ़ाने और कमर या गर्दन के दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है. कमर और गर्दन दोनों ही शरीर के बेहद संवेदनशील हिस्से माने जाते हैं. इन्हें छूने मात्र से ही यौन इच्छा बढ़ सकती है. इस आसन के दौरान, आपके कूल्हे हवा में होते हैं, जिससे श्रोणि में रक्त संचार बढ़ता है. जब सिर नीचे होता है, तो मस्तिष्क अधिक उत्तेजित होता है. यह आसन आपकी यौन इच्छा बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होता है. इसके अतिरिक्त, यह आसन आपकी मांसपेशियों को टोन करने और आपके आंतरिक आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है.

भुजंगासन (कोबरा मुद्रा)

विलियम ब्रॉड की पुस्तक, “द साइंस ऑफ योगा” हमें बताती है कि भारत और रूस के वैज्ञानिकों ने इस आसन पर वर्षों तक शोध किया है. वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि भुजंगासन लोगों को यौन रूप से कैसे प्रभावित करता है. भुजंगासन के नियमित अभ्यास से कोर्टिसोल, जो रक्तचाप और तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन है, 11 प्रतिशत कम हो गया, जबकि टेस्टोस्टेरोन का स्तर 16 प्रतिशत बढ़ गया.

बद्ध कोणासन (बद्ध कोण मुद्रा)

बद्ध कोण मुद्रा को कम कामेच्छा या कम यौन इच्छा को दूर करने के लिए सबसे आसान आसनों में से एक माना जाता है. यह आसन हमारे कूल्हों को खोलता है और श्रोणि को सक्रिय करता है. हममें से ज़्यादातर लोग दिन भर बैठे-बैठे काम करते हैं, शरीर का सारा भार और तनाव अपने कूल्हों पर डालते हैं. लेकिन जब हम बद्ध कोणासन का अभ्यास करते हैं, तो यह तनाव धीरे-धीरे कम हो जाता है. हम अपने यौन साथी के साथ ज़्यादा आसानी से जुड़ पाते हैं. यह आसन हमारे शरीर को आनंद और खुशी की गहराई का अनुभव कराता है. इसके अभ्यास से यौन अवधि भी बढ़ सकती है.

गरुड़ासन

इसको करना बिल्कुल भी आसान नहीं है. इस आसन के अभ्यास के लिए गहन योगाभ्यास की आवश्यकता होती है. हालांकि, यह देखने में काफी आकर्षक लगता है. इस आसन की यौन अपील इतनी प्रबल है कि वात्स्यायन ने इसे अपने महान ग्रंथ, कामसूत्र में भी शामिल किया है.इस आसन के अभ्यास से श्रोणि क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है. इससे आपको सेक्स के दौरान एक नई तरह की ऊर्जा का अनुभव होता है. यह आसन उन लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है जो शीघ्रपतन की समस्या से जूझ रहे हैं.