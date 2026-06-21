डोले-शोले तो जिम से बन जाएंगे, लेकिन जिंदगी बदलनी है तो... जानें क्यों, कब, कहांं और कितनी देर करना चाहिए योग!

आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है. इस मौके पर सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक, हर तरफ योग की धूम मची है. लोग योग करने के फायदे गिना रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आज की टेक-सैवी और जिम जाने वाली यंग जनरेशन ने Yoga vs Gym की बहस छेड़ दी है. सोशल मीडिया पर पूछे जाने वाले ज्यादातर सवालों में यह पूछा जाता है कि जब बॉडी बनाने, कैलोरी बर्न करने और फिट रहने के लिए फैंसी जिम मौजूद हैं तो फिर सुबह-सुबह मैट बिछाकर योग करने की क्या जरूरत है? अगर आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है तो आज जान कि योग और जिम वर्कआउट में क्या फर्क है, योग के क्या फायदे हैं, और इसे कब, कहां और कितने देर तक करने पर फायदे मिलते हैं.

जिम वर्कआउट या योग: क्या है फर्क!

ओनली माय हेल्थ की रिपोर्ट में योगाचार्य दिव्यांश ने योग और जिम वर्कआउट के बीच के फर्क को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है. वो बताते हैं कि आप जिम और योग को एक-दूसरे का प्रतिद्वंदी मत समझिए. क्योंकि जिम वर्कआउट आपकी मसल हाइपरट्रोफी पर फोकस करता है जबकि योग फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काम करता है. लेकिन दोनों में से क्या बेस्ट है, यह पूरी तरह एक पर्सनल चॉइस है. इंडीविजुअल को यह समझना चाहिए कि उसका शरीर क्या डिमांड करता है.

यदि वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ, फिटनेस, कैलोरी बर्न, वेट लॉस और बाहरी ताकत पर ध्यान देना चाहता है तो जिम का ऑप्शन है लेकिन जब आप अपने जीवन में योग को शामिल करते हैं तो जिम वाले सभी बेनिफिट तो मिलते ही है, मेंटल हेल्थ में सुधार होता है और शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत बनती है. कुछ मिलाकर योग करने से आपका शरीर अंदर और बाहर, दोनों तरीके से स्वस्थ रहता है.आसान भाषा में समझें तो जिम अगर ‘दिखने’ (Appearance) का खेल है, तो योग ‘महसूस करने’ (Well-being) का विज्ञान है.

जिम वर्कआउट

जिम वर्कआउट एक कैटोबोलिक प्रोसेस है जिसमें आप भारी वजन उठाते हैं तो आपकी मसल्स के टिश्यू टूटते हैं और फिर से बनते हैं. इससे मसल्स का साइज बढ़ता है. जिम आपकी बॉडी के बाहरी लुक या मसल मास पर फोकस करता है.

योग

साइंस ने योग को एक एनाबोलिक प्रोसेस बताया है जो शरीर में एनर्जी को सेव करता है और उसे रीचार्ज करता है. योग सिर्फ मांसपेशियों को नहीं, बल्कि शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स (लिवर, किडनी, हार्ट) और नर्वस सिस्टम को टोन करता है.

साइंस के नजरिए से ‘योग’ के फायदे

जिम वर्कआउट से आपका वजन कम होगा, शरीर लचीला और आकर्षक बनेगा लेकिन योग सिर्फ वजन घटाने या शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं है. इसके पीछे गहरा न्यूरो-साइंस काम करता है. दरअसल जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर ‘फाइट या फ्लाइट मोड’ में चला जाता है जिससे कार्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता है.

स्ट्रेस और एंग्जाइजी में रामबाण

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के मुताबिक, जब आप योग और प्राणायाम करते हैं तो आपके यह शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है. इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं जिससे दिमाग तुरंत शांत होता है और कार्टिसोल लेवल पर होता है.

कोलेस्ट्रॉल और बीपी का काल

जिम करने से कभी-कभी मासपेशियां सख्त यानी स्टिफ हो जाती है जबकि योग उन्हें लंबा और लचीना बनाता है. यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक, नियमित योग करने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. इससे दिल की बीमारियों का खतरा उतना ही कम होता है जितना की डेली रनिंग और साइकिलिंग करने से.

योग सिखाएगा खुद से प्यार करना

आजकल जिम को फुल फैन्सी वाइव दी जाती है. वहां ज्यादातर लोग वर्कआउट करने कम और म्यूजिक पर थिरकने और अपना बॉडी पॉश्चर शीशे में बार-बार देखने पर ज्यादा गौर करते हैं, जबकि योग में आप फिजिकल एक्टीविटी तो करते हैं लेकिन अपने शरीर से सीधे जुड़ते हुए. इस तरह खुद से प्यार की भावना जाग उठती है.

एक घंटा जिम करके आप अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन 1 घंटा योग करके आप फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल और इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ में भी सुधार पाते हैं. यह एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से लोग योग को बोरिंग मानते हैं लेकिन दुनिया की सैंकड़ों रिसर्च दावा करती हैं कि योग से आप अपनी बॉडी के इंटरनल सिस्टम पर काम करते हुए फिजिकल और मेंटल हेल्थ अचीव करते हैं.

कब-कहां और कितनी देर करें योग?

चाहे जिम हो या योग, असली फायदा तभी मिलेगा, जब आप सही समय पर सही तरीके इसकी प्रेक्टिस करेंगे.

कब करें योग: योग के लिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट रहता है. खासतौर पर सूर्योदय या ब्रह्ममुहूर्त में खाली पेट योह करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस टाइम हवा में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा और शुद्ध होता है. अगर सुबह टाइम न मिले तो लंच के 3-4 घंटे बाद यानी शाम को भी किया दा सकता है.

कहां करें योग: हमेशा योग को खुली और हवादार जगह में करना चाहिए. फिर चाहे आप पार्क जाए, थत पर या फिर घर की बालकनी में. बस ताजी हवा का आवागमन बना रहना चाहिए. बस आसपास का माहौल शांत हो, कोई म्यूजिक या सॉन्ग न हो, हालांकि आप प्रकृति की आवाजों वाले साउंड को प्ले कर सकते हैं.

कितनी देर करें योग: जिम में घंटे पसीना बहाने से कहीं आसान है योग. दिन के 30-45 मिनट भी योग के लिए काफी हैं. यदि बिगिनर हैं तो 20-30 मिनट में आप काफी कुछ अचीव कर सकते हैं. हां. ज्यादा बेनिफिट के लिए योग की टाइमिंग को धीरे-धीरे 45 मिनट तक ले जाएं. इसमें 15 मिनट आसन, 15 मिनट प्राणायाम और 5-10 मिनट मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज को देना चाहिए.

बोनस टिप: योग पौराणिक समय से भारतीयों की लाइफस्टाइल का हिस्सा रहा है लेकिन अब वेस्टर्न लाइफस्टाइल में योग अपनी जगह बना चुका है. यूं तो नियमित योग करने के फायदे अनगिनत और बेमिसाल हैं, लेकिन आप इसके बेनिफिट एक्सपीरिएंस करना चाहते हैं तो मात्र 1 सप्ताह तक नियमित 15-20 मिनट देकर अपने अंदर के पॉजीटिव चेंजेज को फील कर सकते हैं.

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