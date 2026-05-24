World Thyroid Day 2026: प्रेग्नेंट महिलाओं में थायरॉइड का जोखिम अधिक, भ्रूण पर पड़ सकता गंभीर प्रभाव

World Thyroid Awareness Day 2026: दुनियाभर में हर साल 25 मई को ‘वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे’ मनाया जाता है. ये दिन थायराइड बीमारी, उनके लक्षणों, रोकथाम और इलाज के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है. 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन (ETA) के एक प्रस्ताव पर ये दिन अस्तित्व में आया. पब्लिक हेल्थ अपडेट की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर अनुमान है कि 200 मिलियन से अधिक लोग थायराइड डिजीज से जूझ रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि, इनमें से 50 प्रतिशत मामले ऐसे हैं, जिनका निदान (Diagnosed) नहीं होता है. बता दें कि, गर्दन में एक तितली के आकार की ग्रंथि थायराइड ग्रंथि (Thyroid Gland) कहलाती है.

ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी (endocrine) ग्रंथियों में से एक है. ये ग्रंथि हार्मोन पैदा करती है, जो बॉडी के ज़रूरी फंक्शंस को इफेक्ट करते हैं और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. ये शरीर में तभी तक ठीक है जब तक कंट्रोल में रहे. अनकंट्रोल होने पर कई समस्याएं होने लगती हैं. अब सवाल है कि आखिर, वर्ल्ड थायराइड जागरूकता दिवस का इतिहास क्या है? थायराइड डिसऑर्डर के प्रकार कितने हैं? थायराइड महिलाओं के लिए अधिक घातक क्यों? आइए जानते हैं इस बारे में-

थायराइड डिसऑर्डर के प्रकार

थायराइड डिसऑर्डर के सबसे आम प्रकारों में हाइपोथायरायडिज्म (असामान्य रूप से घटी हुई थायराइड एक्टिविटी), हाइपरथायरायडिज्म (असामान्य रूप से थायरॉइड एक्टिविटी में वृद्धि), थायरायडिटिस (थायराइड ग्रंथि की सूजन) और थायराइड कैंसर शामिल हैं. ये अक्सर आयोडीन की कमी के कारण होते हैं. थायराइड डिजीज भारत में काफी कॉमन है, लगभग 10 में से 1 व्यक्ति कसी न कसी प्रकार की थायराइड समस्या से प्रभावित होता है.

वर्ल्ड थायराइड जागरूकता दिवस का इतिहास

सितंबर 2007 में यूरोपियन थायरॉइड एसोसिएशन (ईटीए) कांग्रेस से पहले, एक वार्षिक आम बैठक के दौरान 25 मई को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में अपनाया गया था. 25 मई की तारीख 1965 में ईटीए के फाउंडेशन डे को भी चिह्नित करती है, इसलिए 25 मई को थायराइड डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित एक दिन के रूप में चुना गया.

थायराइड महिलाओं के लिए अधिक घातक क्यों?

नोएडा की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक कहती हैं कि, थायराइड बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक देखी जाती है. इस बीमारी में महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स या इन्फटलटी की समस्या हो सकती है. प्रेग्नेंसी एक ऐसी स्थित है जिसमें थायराइड हार्मोन्स के स्तर में बदलाव होते रहते हैं. जिन महिलाओं को पहले कभी थायराइड की समस्या नहीं रही, उनमें भी प्रेग्नेंसी के दौरान पहली बार यह बीमारी सामने आ सकती है. वहीं जिन्हें पहले से थायराइड है, उन्हें हर 4–6 हफ्ते में अपना थायराइड लेवल चेक कराते रहना चाहिए. क्योंकि, समय के साथ हार्मोन लेवल बदल सकते हैं.

प्रेग्नेंसी में थायराइड बढ़ने के जोखिम क्या हैं?

प्रेग्नेंसी में थायराइड डिसऑर्डर मां और बच्चे दोनों के लए जोखम बढ़ा सकते हैं. मां में एनीमिया और हाई ब्लड प्रेशर की आशंका बढ़ जाती है, जबकि बच्चे में लो बर्थ वेट, ग्रोथ और प्रीटर्म डिलवरी का खतरा बढ़ सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, अनकंट्रोल्ड थायराइड डिज़ीज़ में इंफर्टिलिटी और मसकैरेज का जोखिम बढ़ जाता है. खासकर, हाइपोथायराइडज़्म में बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है. इसलिए थायराइड डज़ीज़ का समय पर पता लगाना और सही इलाज कराना बेहद ज़रूरी है. कोई भी लक्षण दखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उचित सलाह लें.

थायराइड में मिले-जुले लक्षण

हाइपोथायराइडज़्म की स्थिति में मरीज को अत्यधिक थकान, ब्रेन फॉग, मेमोरी प्रॉब्लम, स्किन ड्राय होना, बाल झड़ना, ज्यादा ठंड लगना, हार्ट रेट धीमा होना, कब्ज़, इरगुलर पीरयड्स और इन्फटलटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. वहीं, हाइपरथायराइडज़्म में वजन कम होना, एंजायटी, चिड़चिड़ापन, ज्यादा पसीना आना, हाथों में कंपन, आंखों का उभरना, हार्ट रेट तेज होना, लूज़ मोशन्स, इरगुलर पीरयड्स और इन्फटलटी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं.

वर्ल्ड थायराइड जागरूकता दिवस का थीम

इस साल 2026 ‘वर्ल्ड थायराइड डे’ के लिए कोई अलग थीम नहीं है. हालांकि, 22 से 28 मई के बीच मनाए जा रहे थायराइड जागरूकता सप्ताह के लिए थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल ने थीम की घोषणा की है, ‘लक्षणों की शुरुआत और समय पर निदान के बीच के अंतर को कम करना है.’ ये थीम यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित था कि लोग थायराइड विकारों के सबसे सामान्य लक्षणों को समझें और इसे समय पर निदान के लिए आवश्यक कदम उठाएं.