Home > हेल्थ > Tobacco-Related Diseases: मुंह का कैंसर से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक, तंबाकू दे रहा गंभीर नुकसान; WHO के आंकड़ों ने डराया

Tobacco-Related Diseases: मुंह का कैंसर से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक, तंबाकू दे रहा गंभीर नुकसान; WHO के आंकड़ों ने डराया

Tobacco-Related Diseases: तंबाकू में मौजूद निकोटीन तेजी से लत पैदा करने वाला पदार्थ है. नियमित सेवन से शरीर और दिमाग इसकी आदत के आदी हो जाते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 31, 2026 5:23:03 PM IST

तंबाकू और कैंसर का खतरा
तंबाकू और कैंसर का खतरा


Tobacco and Cancer Risk: हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को तंबाकू से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान के प्रति जागरूक किया जा सके. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भारत में करीब 26.7 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं. तंबाकू की लत मानसिक निर्भरता पैदा करती है, जिससे इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है. चाहे इसे चबाया जाए या धुएं के रूप में लिया जाए, तंबाकू शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है.

तंबाकू की लत क्यों बनती है खतरनाक?

तंबाकू में मौजूद निकोटीन तेजी से लत पैदा करने वाला पदार्थ है. नियमित सेवन से शरीर और दिमाग इसकी आदत के आदी हो जाते हैं. यही वजह है कि नुकसान की जानकारी होने के बावजूद लोग इसे छोड़ नहीं पाते. लंबे समय तक तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है.

You Might Be Interested In

तंबाकू का सबसे आम तरीका धूम्रपान है. इसके लिए लोग सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का और चिलम का इस्तेमाल करते हैं. हाल के वर्षों में युवाओं के बीच ई-सिगरेट और वेपिंग का चलन भी तेजी से बढ़ा है. हालांकि कई लोग इसे सुरक्षित विकल्प मानते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार वेपिंग भी फेफड़ों और हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है.

बिना धुएं वाले तंबाकू के रूप

तंबाकू का सेवन केवल धूम्रपान तक सीमित नहीं है. खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा और सूंघने वाला तंबाकू भी बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में खैनी और बीड़ी का प्रचलन अधिक है, जबकि शहरी इलाकों में गुटखा, पान मसाला और वेपिंग ज्यादा देखने को मिलती है. इन सभी रूपों से स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.

तंबाकू से होने वाली गंभीर बीमारियां

तंबाकू का सेवन कई जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है. इसमें फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और सांस संबंधी बीमारियां प्रमुख हैं. इसके अलावा दांतों, मसूड़ों और त्वचा पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. लंबे समय तक सेवन करने वालों में स्वास्थ्य जोखिम कई गुना बढ़ जाता है.

कैंसर के लक्षणों को नजरअंदाज न करें

टीवी9 में छपी एक खबर में डॉ. किरण जोशी (हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल, दिल्ली) के अनुसार तंबाकू सेवन करने वालों को कैंसर के शुरुआती संकेतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. मुंह में लंबे समय तक छाले बने रहना, सफेद या लाल धब्बे दिखना, निगलने में परेशानी, लगातार खांसी, गले में खराश, बिना वजह वजन घटना, गर्दन में गांठ या मसूड़ों में सूजन जैसे लक्षण गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

तंबाकू छोड़ना ही सबसे बेहतर उपाय

तंबाकू किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है.  के अनुसार स्वास्थ्य तंबाकू से होने वाले नुकसान से बचने का सबसे प्रभावी तरीका इसका पूरी तरह त्याग करना है. जागरूकता, सही परामर्श और समय पर उपचार की मदद से तंबाकू की लत पर काबू पाया जा सकता है और गंभीर बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

बैठकर अचानक उठने पर चक्कर क्यों आने लगते हैं? डॉक्टर ने बताए 3 चौंकाने वाले कारण, ऐसे करें बचाव

Tags: Harmful Effects of TobaccoKhaini Side EffectsSmokeless Tobacco DangerTobacco and Cancer RiskTobacco Consumption in India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

गर्मी में इस तरीके से बिल्कुल न खाएं पपीता!

May 31, 2026

IPL में किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? देखें...

May 31, 2026

सोने से भी महंगा आम! जानें क्यों इतना कीमती है...

May 31, 2026

Loan की EMI जल्दी निपटाने की 8 धांसू ट्रिक!

May 31, 2026

हर समय नए जैसा चमकेगा किचन सिंक, बसे करें ये...

May 30, 2026
Tobacco-Related Diseases: मुंह का कैंसर से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक, तंबाकू दे रहा गंभीर नुकसान; WHO के आंकड़ों ने डराया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Tobacco-Related Diseases: मुंह का कैंसर से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक, तंबाकू दे रहा गंभीर नुकसान; WHO के आंकड़ों ने डराया
Tobacco-Related Diseases: मुंह का कैंसर से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक, तंबाकू दे रहा गंभीर नुकसान; WHO के आंकड़ों ने डराया
Tobacco-Related Diseases: मुंह का कैंसर से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक, तंबाकू दे रहा गंभीर नुकसान; WHO के आंकड़ों ने डराया
Tobacco-Related Diseases: मुंह का कैंसर से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक, तंबाकू दे रहा गंभीर नुकसान; WHO के आंकड़ों ने डराया