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World Menstrual Hygiene Day: पीरियड्स ब्लीडिंग लाल रंग ही होनी चाहिए? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जानें मिथ

World Menstrual Hygiene Day 2026: पूरी दुनिया में हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस (World Menstrual Hygiene Day 2026) मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मकसद- महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जागरूक करना और स्वच्छ-सुरक्षित माहवारी प्रबंधन को बढ़ावा देना है. लोग इस बारे में बात नहीं करते, लड़कियां संकोच महसूस करती हैं, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में. अब सवाल है कि आखिर 28 मई को ही क्यों मनाया जाता है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस-

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 27, 2026 4:43:42 PM IST

जानिए, 28 मई को ही क्यों मनाया जाता है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस. (Canva)
जानिए, 28 मई को ही क्यों मनाया जाता है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस. (Canva)


World Menstrual Hygiene Day 2026: पूरी दुनिया में हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस (World Menstrual Hygiene Day 2026) मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मकसद- महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जागरूक करना और स्वच्छ-सुरक्षित माहवारी प्रबंधन को बढ़ावा देना है. बता दें कि, मासिक धर्म यानी पीरियड्स महिलाओं के जीवन का एक अहम हिस्सा है. समय पर पीरियड्स आना एक महिला के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत होता है. लेकिन, आज भी इसके बारे में खुलकर बात करने से लोग झिझकते हैं. सेहत के लिहाज से यह इतना महत्वपूर्ण फिर भी यह चुप्पी की चादर में लिपटा हुआ है. लोग इस बारे में बात नहीं करते, लड़कियां संकोच महसूस करती हैं, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में. 

समाज में पीरियड्स को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और गलत धारणाएं भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से भी महिलाओं और किशोरियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्या सच में पीरियड्स में बाल नहीं धोना चाहिए? क्या पीरियड्स रंग हमेशा लाल ही होता है? ऐसे तमाम मिथ को दूर करते हुए जानकारी दे रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

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वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 मई को ही क्यों मनाते हैं?

विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया जाता है. अब सवाल है कि आखिर, इस दिन को मनाने के लिए 28 मई ही क्यों? इस पर डॉक्टर कहती हैं कि, 28 मई सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि इसके पीछे एक साइंस है. वे कहती हैं कि, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल औसतन 28 दिन की होती है और पीरियड्स का ड्यूरेशन औसतन 5 दिन का होता है. 5 दिन के ड्यूरेशन से साल का पांचवां महीना मई और 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल से 28 मई. इसलिए 28 मई का दिन तय किया गया.

मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन जरूरी क्यों?

डॉ. पाठक कहती हैं कि, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है. अगर हम पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की परेशानियां हो सकती हैं. शुरुआत में इचिंग, जलन, रैशेज, वेजाइनल डिस्चार्ज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. अगर इन इन्फेक्शन्स को बार-बार इग्नोर किया जाए या ये रिपीट होते रहें, तो आगे चलकर पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक पेन, बुखार, ट्यूब्स में सूजन या ट्यूब ब्लॉकेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से बाद में इन्फर्टिलिटी तक की समस्या हो सकती है.

कम्फर्ट के हिसाब से चुनें पीरियड्स पैड

अगर पीरियड प्रोडक्ट्स की बात करें तो मार्केट में कई ऑप्शन्स अवेलेबल हैं. सबसे कॉमन हैं सेनेटरी पैड्स. डिस्पोजेबल पैड्स और कपड़े वाले पैड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये यूज करने में आसान होते हैं. लेकिन कोई भी पीरियड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले उसका सही साइज चुनना जरूरी है, जो आपकी एज, फ्लो और कम्फर्ट के हिसाब से हो. हालांकि, डॉक्टर कपड़े वाले पैड्स को हम बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि चाहे कितनी भी सफाई कर लें, उन्हें पूरी तरह सैनिटाइज करना मुश्किल होता है और उनमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है. पैड हर 6 से 8 घंटे में बदल देना चाहिए, चाहे पैड पूरा सोक हुआ हो या नहीं.

पीरियड्स से जुड़े मिथ और सच्चाई 

Myth: पीरियड्स में ब्लीडिंग हमेशा लाल रंग होनी चाहिए
Fact: डॉक्टर कहती हैं कि, पीरियड्स ब्लड का रंग हल्का लाल, गुलाबी, भूरा या गहरा भूरा भी हो सकता है. दरअसल, यह शरीर में हार्मोन बदलाव, ब्लड फ्लो और पीरियड्स के दिन पर निर्भर करता है. अगर ब्लीडिंग का रंग लंबे समय तक असामान्य रहे या उसमें तेज बदबू आए तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

Myth: पीरियड्स में बाल नहीं धोना चाहिए
Fact: यह सबसे आम मिथकों में से एक है. डॉक्टरों के अनुसार, पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई रखना बहुत जरूरी है. बाल धोने और नहाने से शरीर साफ रहता है और संक्रमण का खतरा कम होता है. ऐसा होने पर गर्म पानी से नहाएं, इससे पेट दर्द और ऐंठन में राहत मिल सकती है.

Myth: सैनिटरी पैड पूरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं 
Fact: इसका सीधा जवाब है- बिलकुल नहीं. यह आदत सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है. बता दें कि, लंबे समय तक एक ही पैड इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जिससे संक्रमण और स्किन रैशेज का खतरा रहता है. डॉक्टर हर 4 से 6 घंटे में पैड बदलने की सलाह देते हैं.

Myth: पीरियड्स में एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए
Fact: पीरियड्स में हल्की एक्सरसाइज योग और वॉक करना फायदेमंद है. ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, दर्द, तनाव व मूड स्विंग्स में राहत मिलती है. हालांकि, ज्यादा भारी वर्कआउट करने से बचना चाहिए.

ये भी पढ़ें:फ्लू जैसे लक्षणों से शुरू होकर जानलेवा बन सकता है इबोला वायरस ? शुरुआती संकेत से लेकर बचाव तक जानें सबकुछ

Tags: female healthHealth News Hindi
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