World Hepatitis Day 2026: लिवर को चुपचाप खोखला बना रही ये खतरनाक बीमारी, 5 लक्षण दिखें तो हो जाएं सावधान, वरना…

World Hepatitis Day 2026: पूरी दुनिया में हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का उद्देश्य लिवर से जुड़े हेपेटाइटिस इंफेक्शन के बारे में जागरुकता पैदा करना है. वैसे तो हेपेटाइटिस कई तरह का होता है लेकिन, लिवर के लिए बेहद खतरनाक है. बता दें कि, लिवर शरीर का ऐसा अंग है, जो बिना शोर किए दिन-रात हमारे लिए काम करता है. लेकिन, जब यही लिवर हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाता है, तो शुरुआत में कोई खास लक्षण नहीं दिखते और धीरे-धीरे पूरा शरीर इसकी कीमत चुकाने लगता है. यही वजह है कि, हेपेटाइटिस को अक्सर ‘साइलेंट लिवर किलर’ भी कहा जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि यदि शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो लिवर को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है.
गार्गी हॉस्पिटल गाजियाबाद के डीएम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. प्रखर गर्ग के मुताबिक, इस बीमारी में लिवर सूज जाता है और खाना पचाने में भी दिक्कत होने लगती है. यानी हेपेटाइटिस लिवर को खोखला कर सकता है. ऐसे में, जरूरी है कि समय रहते इसके लक्षणों को पहचानकर इलाज कराएं. अब सवाल है कि आखिर हेपेटाइटिस क्या है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का महत्व क्या है? हेपेटाइटिस के लक्षण और कैसे करें बचाव? इस साल 2026 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस की थीम क्या है? आइए जानते हैं इस बारे में-
वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्यों मनाया है?
वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ बारूक ब्लमबर्ग (Baruch Samuel Blumberg) के जन्मदिन के मौके पर 28 जुलाई के दिन का दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पर मनाया जाता है. हेपेटाइटिस बी वायरस (एचबीवी) की खोज और हेप-बी वायरस के इलाज के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन का विकास करने वाले यह पहले शख्स थे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से वर्ल्ड वाइड हेपेटाइटिस फ्री मिशन के साथ इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी और साल 2008 में पहली बार वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया गया था.
वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 की थीम
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के लिए अलग थीम रखी जाती है. साल 2026 की थीम है ‘हेपेटाइटिस: आइए इसे समझें'(Hepatitis: Let’s Break It Down). हेपेटाइटिस की इस बीमारी को साल 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है.
क्या है हेपेटाइटिस?
डॉ. प्रखर गर्ग के अनुसार, हेपेटाइटिस लिवर में होने वाली सूजन (Inflammation) है. हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है. यह मुख्य रूप से वायरल संक्रमण के कारण होता है, हालांकि शराब का अत्यधिक सेवन, कुछ दवाओं का दुष्प्रभाव, ऑटोइम्यून रोग और जहरीले पदार्थ भी इसका कारण बन सकते हैं. हेपेटाइटिस A, B, C, D और E इसके प्रमुख प्रकार हैं. इनमें हेपेटाइटिस B और C सबसे अधिक खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक लिवर को नुकसान पहुंचाकर सिरोसिस और लिवर कैंसर तक का कारण बन सकते हैं.
हेपेटाइटिस का किन्हें रिस्क अधिक?
- बहुत ज्यादा शराब पीने वाले मरीजों को.
- अनसेफ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से.
- ड्रग्स का सेवन करना.
- लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जैसे किडनी डिजीज, कोई अन्य लिवर डिजीज और कोई इम्यूनिटी बेस्ड डिजीज से भी इसके चांस बढ़ते हैं.
- हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि यह बीमारी खून, पसीने और थूक से किसी दूसरे को भी संक्रमित कर सकती है.
हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण
- लगातार थकान और कमजोरी
- भूख कम लगना
- मतली या उल्टी
- पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द
- आंखों और त्वचा का पीला पड़ना (पीलिया)
- गहरे रंग का पेशाब
- हल्के रंग का मल
- बुखार और शरीर में दर्द
हेपेटाइटिस से बचाव के उपाय
- हेपेटाइटिस A और B का टीकाकरण जरूर करवाएं.
- हमेशा साफ और उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं.
- दूषित भोजन से बचें.
- इंजेक्शन या सुई कभी साझा न करें.
- सुरक्षित रक्त चढ़वाएं.
- असुरक्षित यौन संबंधों से बचें.
- शराब और धूम्रपान से दूरी बनाएं.
- संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं.