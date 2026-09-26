World Contraception Day 2026: प्रेग्नेंसी रोकने में गर्भनिरोधक गोलियां कैसे करती है काम? डॉक्टर से जानें कौन ले सकता, किसे रहना चाहिए सावधान

World Contraception Day 2026: दुनियाभर में हर साल 26 सितंबर को World Contraception Day यानी विश्व गर्भनिरोधक दिवस मनाया जाता है. इसका उद्देश्य गर्भनिरोध के विकल्पों, सुरक्षित संबंध और परिवार नियोजन को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है. अनचाही प्रेग्नेंसी से बचने के लिए गर्भनिरोधक गोलियां यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स महिलाओं के बीच सबसे आम तरीकों में से एक हैं. लेकिन, इन गोलियों को लेकर आज भी कई तरह की गलतफहमियां मौजूद हैं. कोई इन्हें सिर्फ प्रेग्नेंसी रोकने वाली दवा मानता है, तो कोई इनके साइड इफेक्ट्स को लेकर इतना चिंतित रहता है कि बिना डॉक्टर की सलाह के इन्हें लेना ही बंद कर देता है.

ऐसे में यह समझना जरूरी है कि गर्भनिरोधक गोलियां आखिर शरीर में कैसे काम करती हैं? इनके क्या फायदे हो सकते हैं और किन महिलाओं को इनके इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? इस बारे में नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर और गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक से जानते हैं-

कैसे काम करती हैं गर्भनिरोधक गोलियां?

गर्भनिरोधक गोलियां मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं. पहली Combined Oral Contraceptive Pills (COCPs), जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों हार्मोन होते हैं. दूसरी Progestin-Only Pills (POPs) होती हैं, जिनमें सिर्फ प्रोजेस्टिन होता है.

ये गोलियां मुख्य रूप से ओव्यूलेशन यानी अंडाशय से अंडे के रिलीज होने की प्रक्रिया को रोककर या उसमें बदलाव करके गर्भधारण की संभावना कम करती हैं. इसके अलावा, कुछ पिल्स सर्विक्स के म्यूकस को गाढ़ा कर सकती हैं, जिससे स्पर्म के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है.

गर्भधारण रोकना ही नहीं, ये भी हो सकते फायदे

गर्भनिरोधक गोलियों का मुख्य उद्देश्य अनचाही प्रेग्नेंसी से बचाव है, लेकिन कुछ महिलाओं में डॉक्टर इनका इस्तेमाल अन्य हार्मोनल या गायनेकोलॉजिकल समस्याओं को मैनेज करने के लिए भी कर सकते हैं. इनसे कुछ महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाली ऐंठन और ज्यादा ब्लीडिंग को कम करने में मदद मिल सकती है.

कुछ मामलों में PMS के लक्षणों और मुंहासों में भी सुधार देखा जा सकता है. PCOS से जुड़े कुछ लक्षणों को मैनेज करने के लिए भी कुछ हार्मोनल गर्भनिरोधक डॉक्टर की सलाह पर इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके अलावा, कुछ गर्भनिरोधक गोलियों के लंबे समय तक इस्तेमाल से ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर के जोखिम में कमी से भी संबंध पाया गया है.

क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स के साइड इफेक्ट्स भी हैं?

हां, कुछ महिलाओं को गोलियां शुरू करने के शुरुआती महीनों में मितली, सिरदर्द, स्तनों में हल्का दर्द या पीरियड्स के बीच हल्की ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कई मामलों में ये लक्षण समय के साथ कम हो जाते हैं.

हालांकि, हार्मोनल गर्भनिरोधक हर महिला के लिए एक जैसे सुरक्षित नहीं होते हैं. कुछ मामलों में गंभीर लेकिन दुर्लभ जोखिम, जैसे ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकते हैं. खासकर 35 साल से अधिक उम्र की स्मोकिंग करने वाली महिलाओं में. ऐसे में डॉक्टर से जोखिमों के बारे में बात करना बेहद जरूरी है.

किन्हें डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए पिल्स?

डॉक्टर के मुताबिक, जिन महिलाओं को पहले ब्लड क्लॉट हो चुका है, माइग्रेन विद ऑरा, अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर, कुछ प्रकार की लिवर बीमारी या कुछ हार्मोन-सेंसिटिव कैंसर हैं, उनके लिए कुछ गर्भनिरोधक गोलियां उपयुक्त नहीं हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में खुद से कोई बर्थ कंट्रोल पिल शुरू करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.