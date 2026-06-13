अनचाहे गर्भ से छुटकारा या मौत का खतरा? बिना डॉक्टर की सलाह गर्भपात की गोलियां खा रहीं युवतियां;सेहत पर भारी पड़ रहा सेल्फ मेडिकेशन ट्रेंड

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Abortion Pills Side Effect: वाराणसी सहित देश भर में बिना डॉक्टर की सलाह के गर्भपात की गोलियां लेने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि कई युवतियां मेडिकल स्टोर से सीधे दवा खरीदकर सेवन कर रही हैं. इससे गर्भपात तो हो जाता है, लेकिन कई बार शरीर को गंभीर नुकसान भी पहुंचता है. अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिन्हें दवा लेने के बाद संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण भर्ती करना पड़ रहा है.
हाल ही में इन्हीं गर्भपात की गोलियों के सेवन व क्रुर तरीके से शारीरिक संबंध के वजह से वाराणसी में नर्सिंग की छात्रा फलक की मौत का मामला सामने आया था.
अस्पतालों में पहुंच रहे गंभीर मरीज
बीएचयू और निजी अस्पतालों के स्त्री रोग विशेषज्ञों के अनुसार, हर दिन कई महिलाएं ऐसी समस्याओं के साथ पहुंच रही हैं, जो बिना चिकित्सकीय सलाह दवा लेने के कारण पैदा हुईं. कुछ मामलों में गर्भ पूरी तरह समाप्त नहीं होता, जिससे बाद में सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है. डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज न मिलने पर स्थिति जानलेवा भी बन सकती है.
क्यों बढ़ रहा है खतरा?
विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट पर अधूरी जानकारी और मेडिकल स्टोरों पर आसानी से दवा मिल जाना इसकी बड़ी वजह है. कई महिलाएं जांच कराए बिना ही गर्भपात की गोली ले लेती हैं. जबकि गर्भ की स्थिति, अवधि और महिला की स्वास्थ्य स्थिति जाने बिना दवा लेना जोखिम भरा हो सकता है.
डॉक्टरों ने दी चेतावनी
स्त्री रोग विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भपात की दवा केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए. हर महिला की शारीरिक स्थिति अलग होती है, इसलिए एक ही दवा सभी के लिए सुरक्षित नहीं मानी जा सकती. कई बार गर्भाशय के बाहर ठहरे गर्भ (एक्टोपिक प्रेग्नेंसी) में ऐसी दवाएं गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं.
बिना पर्चे दवा बेचना भी नियमों के खिलाफ
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह भी चिंता जताई है कि कई मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर की पर्ची के ऐसी दवाएं बेच रहे हैं. नियमों के अनुसार गर्भपात की दवाएं चिकित्सकीय सलाह और निगरानी में ही दी जानी चाहिए. डॉक्टरों का कहना है कि इस पर सख्ती नहीं हुई तो आने वाले समय में ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ सकती है.डॉक्टरों की सलाह है कि अनचाहे गर्भ या उससे जुड़ी किसी भी समस्या की स्थिति में स्वयं इलाज करने की बजाय विशेषज्ञ से संपर्क किया जाए. सही समय पर जांच और उचित सलाह से गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से बचा जा सकता है. महिलाओं को इंटरनेट या परिचितों की सलाह के आधार पर दवा लेने से बचना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी में बदल सकती है.