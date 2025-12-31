Home > हेल्थ > सर्दियों में कब और कितनी देर लें धूप? जानिए सही समय और जरूरी टिप्स

Winter Season: सर्दियों में धूप सेंकना किसे पसंद नहीं होता? ठंड से बचने के लिए धूप में बैठना एक अलग ही आराम देता है. बहुत से लोग गर्मी पाने के लिए पूरे दिन धूप में बैठते हैं, और इससे विटामिन D का लेवल भी पूरा होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूप सेंकने का सबसे अच्छा समय कौन सा है?

By: Mohammad Nematullah | Published: December 31, 2025 10:31:24 PM IST

Winter Season: सर्दियों में धूप सेंकना किसे पसंद नहीं होता? ठंड से बचने के लिए धूप में बैठना एक अलग ही आराम देता है. बहुत से लोग गर्मी पाने के लिए पूरे दिन धूप में बैठते हैं, और इससे विटामिन D का लेवल भी पूरा होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धूप सेंकने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? क्या पूरे दिन धूप में बैठना ठीक है? हम आपको बता दें कि सर्दियों में धूप सेंकने का सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होता है. इस समय सूरज की UVB किरणें सबसे तेज होती हैं, जो शरीर को सबसे ज़्यादा विटामिन D बनाने में मदद करती हैं.

कितनी देर धूप में बैठना चाहिए?

सर्दियों की धूप अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय इसमें बैठना चाहिए. सिर्फ़ 20-30 मिनट धूप में बैठना फ़ायदेमंद होता है. सूरज निकलने के आधे घंटे बाद और सूरज डूबने से आधे घंटे पहले धूप सेंकना फ़ायदेमंद हो सकता है.

किस समय धूप में बैठना चाहिए?

सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच धूप सेंकना अच्छा माना जाता है. हालांकि इस समय कई घरों में धूप ठीक से नहीं पहुंचती, इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाने के लिए छत पर या खुले मैदान में जा सकते है. अगर आप अपनी त्वचा को जलने से बचाना चाहते हैं, तो आपको बहुत तेज धूप में नहीं बैठना चाहिए.

धूप सेंकने के फ़ायदे

धूप में बैठने से न सिर्फ़ ठंड से राहत मिलती है, बल्कि यह शरीर को विटामिन D बनाने में भी मदद करता है, जो हड्डियों को मज़बूत बनाने में मदद करता है.

धूप सेंकने से नींद के पैटर्न को भी ठीक करने में मदद मिल सकती है.

धूप सेंकने से तनाव भी कम हो सकता है.

विटामिन D से भरपूर खाना

मशरूम

मशरूम विटामिन D का एक बेहतरीन सोर्स है. जब इन्हें UV किरणों के संपर्क में लाया जाता है, तो शरीर विटामिन D बनाता है.

मछली

सैल्मन टूना और मैकेरल जैसी फैटी मछलियां विटामिन D के अच्छे सोर्स है. अगर आप नॉन-वेजिटेरियन हैं, तो आप इन मछलियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते है.

संतरे

संतरे खाने से भी विटामिन D का लेवल बढ़ाने में मदद मिलती है. ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और शरीर को थोड़ी मात्रा में विटामिन D भी देते है.

दूध

दूध में कैल्शियम और विटामिन D दोनों भरपूर मात्रा में होते है. खासकर गाय का दूध आसानी से पच जाता है और सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है.

