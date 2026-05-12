Healthy Sleep Tips: पूरी नींद लेने के बाद भी नहीं लगता है फ्रेश, यहां जानें इसके पीछे की वजह

Sleep Problems: अच्छी नींद के लिए सिर्फ जल्दी सोना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उसकी क्वालिटी भी उतनी ही अहम होती है. आजकल कई लोग समय पर बिस्तर पर जाने के बावजूद सुबह उठने पर थकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस करते हैं. इसका कारण सिर्फ कम नींद नहीं, बल्कि खराब लाइफस्टाइल और रोजमर्रा की कुछ आदतें भी हो सकती हैं. बदलती दिनचर्या, तनाव, स्क्रीन टाइम और गलत खानपान का असर सीधे हमारी नींद पर पड़ता है. अगर नींद गहरी और बिना रुकावट वाली न हो, तो शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता.

फिजिकल एक्टिविटी की कमी

दिनभर कम चलना-फिरना और लंबे समय तक बैठे रहना भी नींद की गुणवत्ता खराब कर सकता है. जब शरीर पर्याप्त रूप से थकता नहीं है, तो रात में गहरी नींद आने में परेशानी होती है. यही वजह है कि कई लोग लंबे समय तक सोने के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं करते. एक्सपर्ट्स के मुताबिक नियमित फिजिकल एक्टिविटी या हल्की एक्सरसाइज शरीर को बेहतर आराम देने में मदद कर सकती है. इससे शरीर का नेचुरल स्लीप साइकल बेहतर होता है और नींद गहरी आती है.

दिन में ज्यादा सोना पड़ सकता है भारी

दोपहर में लंबे समय तक सोने की आदत भी रात की नींद पर असर डाल सकती है. ज्यादा देर की नैप शरीर के प्राकृतिक स्लीप पैटर्न को बिगाड़ देती है. इसके कारण रात में नींद देर से आती है या बार-बार टूटती रहती है. नतीजा यह होता है कि सुबह उठने पर शरीर थका हुआ महसूस करता है. अगर दिन में आराम करना जरूरी हो, तो कम समय की पावर नैप लेना ज्यादा बेहतर माना जाता है.

कम पानी पीना भी वजह

शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन भी नींद की क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है. पर्याप्त पानी न पीने से बेचैनी, सिरदर्द, मुंह सूखना और शरीर में थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इससे रात के दौरान कई बार नींद टूट सकती है. अच्छी और सुकूनभरी नींद के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी माना जाता है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर बेहतर तरीके से काम करता है और नींद भी सुधर सकती है.

बार-बार अलार्म लगाना नुकसानदायक

कई लोग सुबह उठने के लिए एक साथ कई अलार्म लगाते हैं और बार-बार स्नूज़ करते रहते हैं. इससे नींद बार-बार टूटती है और दिमाग पूरी तरह आराम नहीं कर पाता. लगातार टूटती नींद की वजह से शरीर थका हुआ महसूस करता है, भले ही आपने पर्याप्त घंटे की नींद ली हो. बेहतर नींद के लिए एक तय समय पर सोना और उठना फायदेमंद माना जाता है.