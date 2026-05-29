किडनी स्टोन के मामले गर्मियों में क्यों बढ़ जाते हैं? मौसम और बीमारी के बीच क्या संबंध, कारण और बचाव

Summer Health Tips: ये सच है कि, गर्मियां अपने साथ कई गंभीर बीमारियों को लेकर आती है. लेकिन, किडनी स्टोन के मामले अधिक देखने को मिलते हैं. बता दें कि, जब हमारे शरीर के डिसॉल्व मिनरल्स यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकल पाते हैं, तब वे किडनी में जमा होने लगते हैं. इसकी वजह से किडनी में स्टोन बन जाता है. किडनी स्टोन की समस्या आज सभी उम्र के लोग सामना कर रहे हैं. हालांकि, कई बार किडनी स्टोन अपने आप पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में सर्जरी तक की जरूरत पड़ जाती है. गर्मियों में तेज धूप और ज्यादा पसीना शरीर में पानी की कमी पैदा करता है. यही वजह किडनी स्टोन की समस्या में जुड़ जाती है. अब सवाल है कि आखिर, गर्मियों में किडनी स्टोन होने की दिक्कत क्यों बढ़ जाती है? इस बारे में बता रहे हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत गोयल-

गर्मियों में किडनी स्टोन की समस्या क्यों होती है?

डॉक्टर कहते हैं कि, गर्मियों के दौरान किडनी स्टोन की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि गर्म मौसम में हमारे शरीर से ज्यादा पसीना निकलने लगता है और पानी की कमी होने लगती है. डिहाइड्रेशन की कंडीशन में किडनी स्टोन का दर्द ट्रिगर हो सकता है. गर्मियों में किडनी स्टोन बनने का खतरा भी अधिक होता है, क्योंकि इस मौसम में पर्याप्त पानी न पीने से यूरिन अधिक कंसंट्रेट होने लगता है. इससे सॉल्ट और मिनरल्स क्रिस्टलाइज होने लगते हैं, जो स्टोन का रूप ले लेते हैं.

किडनी स्टोन का कारण डिहाइड्रेशन

गर्मी में शरीर से पसीना बहुत निकलता है और अगर पानी न पिया जाए, तो शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है. जब शरीर डिहाइड्रेट होता है, तो किडनी बहुत कम यूरिन बना पाती है और इससे पेशाब गाढ़ा हो जाता है. इस वजह से पेशाब में मौजूद कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड जैसे मिनरल्स आपस में चिपककर छोटे-छोटे क्रिस्टल बनाने लगते हैं. ये क्रिस्टल किडनी में स्टोन बन जाते हैं. गर्मियों में डिहाइड्रेशन के कारण किडनी स्टोन बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है.

विटामिन D भी किडनी स्टोन की वजह

गर्मियों में सूरज की रोशनी तेज होती है और जो लोग लगातार धूप में काम करते हैं, उनमें विटामिन D का लेवल बढ़ सकता है.विटामिन D का स्तर बढ़ने से कैल्शियम का लेवल भी बढ़ सकता है. ज्यादा कैल्शियम शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने का कारण बन सकता है. यह कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी में जमा होकर स्टोन बना सकता है.

खानपान की आदतें बढ़ा सकतीं रिस्क

गर्मियों में लोग कोल्ड ड्रिंक्स और सोडे वाले ड्रिंक्स लेने लगते हैं. इसमें मौजूद चीनी और फॉस्फोरिक एसिड किडनी स्टोन बनने के प्रोसेस को तेज कर सकते हैं. इसके अलावा, चिप्स, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड में सोडियम बहुत ज्यादा होता है. ज्यादा नमक यूरिन में कैल्शियम बढ़ा सकता है, जिससे पथरी बनने की संभावना बढ़ सकती है.

किडनी स्टोन के लक्षण

पसलियों के नीचे, पीठ में गंभीर और तेज दर्द होना

दर्द का निचले पेट और जांघ तक फैल जाना

रुक-रुक कर दर्द होना

पेशाब करते समय जलन या दर्द महसूस होना

पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या भूरा होना

बार-बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होना

पेट खराब होना या उल्टी महसूस होना

अगर इंफेक्शन बढ़ गया, तो मरीज को बुखार आ सकता है.

गर्मियों में किडनी स्टोन से कैसे बचें?