40 के बाद अचानक क्यों बढ़ने लगता है वजन? शरीर में क्या होते हैं बदलाव, डॉक्टर ने बताई हैरान करने वाली वजह

Weight Gain After 40 Causes: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में सेहतमंद रह पाना बड़ी चुनौती है. भागदौड़ इतनी है कि, लोगों के पास न ठीक से खाने का समय और न ही सोने का. इसी का नतीजा है कि, कई लोगों को 40 की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते एक अजीब बदलाव महसूस होता है. पहले जितना खाना खाने पर वजन नहीं बढ़ता था, अब वही खान-पान शरीर पर जल्दी असर दिखाने लगता है. कमर के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है और कई बार नियमित व्यायाम के बावजूद वजन कम करना मुश्किल लगता है. अब सवाल होता है कि आखिर, ऐसा क्यों होता है? क्या 40 के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म सच में धीमा पड़ जाता है या इसके पीछे कोई और वजह होती है? आइए जानते हैं इस बारे में बता रहे हैं जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली के मेडिसिन यूनिट हेड डॉ. अमितेश अग्रवाल-

उम्र बढ़ने के साथ कमजोर होने लगती हैं मांसपेशियां

डॉक्टर के मुताबिक, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में मांसपेशियों का द्रव्यमान धीरे-धीरे कम हो सकता है. इसे सार्कोपीनिया कहा जाता है. मांसपेशियां शरीर की ऊर्जा खपत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. जब मांसपेशियां कम होती हैं और रोजाना की गतिविधि भी घटती है, तो शरीर की कुल ऊर्जा जरूरत कम हो सकती है. अगर खाने से मिलने वाली कैलोरी पहले जैसी ही बनी रहती है, लेकिन शरीर कम ऊर्जा खर्च करने लगे, तो अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में वसा के रूप में जमा हो सकती है.

हार्मोन में बदलाव भी डालता है असर

महिलाओं में 40 के बाद पेरिमेनोपॉज और आगे चलकर मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन में बदलाव होता है. इस दौरान शरीर में वसा के वितरण में बदलाव आ सकता है और पेट के आसपास चर्बी बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है. वहीं, पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन का स्तर धीरे-धीरे कम हो सकता है. यह बदलाव मांसपेशियों और शरीर की संरचना को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, हर व्यक्ति में हार्मोनल बदलाव एक जैसे नहीं होते.

तनाव और नींद को भी न करें नजरअंदाज

40 के बाद काम, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों के कारण तनाव और नींद की कमी भी आम हो सकती है. लगातार कम नींद लेने से भूख और पेट भरने से जुड़े हार्मोन के नियमन पर असर पड़ सकता है. इससे ज्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ खाने की इच्छा बढ़ सकती है और वजन नियंत्रित करना कठिन हो सकता है. तनाव के दौरान शारीरिक गतिविधि कम होना या भावनात्मक रूप से ज्यादा खाना भी वजन बढ़ने में योगदान दे सकता है.

सिर्फ मेटाबॉलिज्म को जिम्मेदार मानना सही नहीं

अक्सर कहा जाता है कि 40 के बाद मेटाबॉलिज्म अचानक बहुत धीमा हो जाता है. लेकिन वजन बढ़ने की कहानी इतनी सरल नहीं है. उम्र के साथ होने वाले शारीरिक बदलावों के अलावा कम शारीरिक गतिविधि, खान-पान, नींद, तनाव और मांसपेशियों में कमी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

इसलिए केवल कम खाना शुरू कर देना समाधान नहीं है. पर्याप्त प्रोटीन, सब्जियां, फल, साबुत अनाज और संतुलित आहार के साथ नियमित व्यायाम जरूरी है. खासतौर पर सप्ताह में कम से कम दो दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाली कसरत करना फायदेमंद हो सकता है.

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

अगर वजन अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के तेजी से बढ़ रहा है, साथ में अत्यधिक थकान, सूजन, सांस फूलना, मासिक धर्म में असामान्य बदलाव या दूसरे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए. कुछ मामलों में थायरॉइड की समस्या, दवाओं के प्रभाव या अन्य स्वास्थ्य स्थितियां भी वजन बढ़ने की वजह हो सकती हैं.