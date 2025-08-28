सावधान! आपकी रसोई में रखा पुराना प्रेशर कुकर, बन सकता है आपके लिए सबसे खतरनाक बर्तन, जानिए कैसे ?

Why, to change your Old Pressure Cooker? : हम सब जानते हैं कि रसोई में रखी हर चीज हमेशा ताजा नहीं रहती। सब्जियां खराब हो जाती हैं, दूध फट जाता है और मसालों की खुशबू भी समय के साथ उड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ खाने की चीजें ही नहीं, बल्कि रसोई के बर्तन भी “एक्सपायर” हो सकते हैं ? जी हाँ, घर–घर में इस्तेमाल होने वाला प्रेशर कुकर अगर पुराना हो जाए, तो वही आपके लिए सबसे बड़ा छुपा दुश्मन बन सकता है।

हाल ही में मशहूर डॉ. मानन वोरा, जो कि एक कंसल्टेंट मिनिमल एक्सेस ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, ने एक वीडियो के जरिए इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान खींचा। उनके अनुसार, पुराने प्रेशर कुकर धीरे–धीरे आपके खाने में जहर घोल सकते हैं।

क्यों खतरनाक है पुराना प्रेशर कुकर?

डॉ. वोरा ने अपने वीडियो में समझाया कि जैसे–जैसे कुकर पुराना होता जाता है, उसमें से सीसा (Lead) जो कि एक हानिकारक और जहरीला मेटल है। ये मेटल बहुत ही छोटे–छोटे कणों में आपके खाने में मिल सकते है। लीड की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यह शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकलती। धीरे–धीरे यह खून, हड्डियों और यहां तक कि दिमाग में जमा हो जाती है। इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन लंबे समय में यह शरीर में गहरा जहर छोड़ती है।

लीड से होने वाले नुकसान क्या है?

लगातार थकान, आपका शरीर हमेशा भारी और थका हुआ महसूस करता है।

नर्वस सिस्टम पर असर , नसों की कमजोरी, चिड़चिड़ापन और हाथ–पैरों में झुनझुनी हो जाएगी।

याददाश्त और मूड पर असर, भूलने की बीमारी और मूड स्विंग्स कि आदत आपको लग सकती है।

बच्चों पर इसका खतरनाक असर, बच्चों के दिमाग की ग्रोथ रुक सकती है और उनकी सीखने की क्षमता और IQ लेवल घट सकता है।

यानी जो कुकर हमें सालों से “सुरक्षित” लगता है, वही चुपचाप हमारी सेहत को खोखला कर सकता है।

कैसे पहचानें कि कुकर बदलने का समय आ गया है?

डॉ. वोरा ने कुछ साफ संकेत बताए हैं जिन पर ध्यान देकर आप समझ सकते हैं कि अब कुकर को अलविदा कहने का वक्त आ गया है:

अगर कुकर 10 साल से पुराना है तो उसे बदलने का समय आ गया है। चाहे वह बाहर से बिल्कुल सही क्यों न दिखे।

अगर कुकर के अंदर खरोंच, काले धब्बे आ गए है, या फिर कुकर ने रंग बदलना शुरू कर दिया। तो यह सीधा संकेत है कि धातु अब खाने में घुल रही है।

अगर आपके कुकर का ढक्कन या सीटी ढीली पड़ गई हो, तो यह कुकर की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

आपके खाने में धातु जैसी गंध या स्वाद आ रहा, तो यह सबसे बड़ा अलार्म है, कि आपको अपना कुकर बदल देना चाहिए।

क्यों जरूरी है नया कुकर लेना?

हम अक्सर सोचते हैं कि “पुराना कुकर अब भी काम कर रहा है, तो क्यों नया लें?” लेकिन याद रखिए, यह आपकि और आपके बच्चों कि हेल्थ से जुड़ा मामला है। आपका खाना वह चीज है जो आपको ताकत देता है, लेकिन अगर वही खाना धीरे–धीरे जहर बन जाए तो फिर उसकी कीमत बहुत महंगी पड़ सकती है। नए कुकर में इस्तेमाल होने वाला मेटल और कोटिंग सुरक्षित होते हैं।

पुराना कुकर क्यों रखते हैं लोग?

भारतीय घरों में अक्सर बर्तन पीढ़ियों तक चलते हैं। दादी का कुकर माँ को और फिर माँ का कुकर उनकि अपनी बेटी को। लेकिन सेहत और सुरक्षा के मामले में भावनाओं से ऊपर उठना जरूरी है। पुराना कुकर भले ही यादों से जुड़ा हो, लेकिन उससे बने खाने में अगर जहर घुल रहा है, तो वह आपके परिवार के लिए हानिकारक है।

सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?