क्या आप भी कमरे को ‘शिमला’ बनाकर सोते हैं? तुरंत पढ़ लें एक्सपर्ट की चेतावनी, हड्डी-फेंफडे दोनों रहेंगे सेफ!

जैसे-जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, लोग हीट से बचने के लिए जमकर एसी और कूलर चला रहे हैं. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक एसी पर निर्भर रहने की आदत आपकी सेहत को गहरी चोट दे सकती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर भी लगातार ज्यादा एसी इस्तेमाल करने के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरुक किया जा रहा है. एक तरफ लग गर्मी से बचने के लिए पूरा दिन एसी में रहते हैं तो रात में एसी चलाकर सो जाते हैं, जिसे लेकर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है. एक्सपर्ट बता रहे हैं कि असली डेंजर गर्मी नहीं है, बल्कि अचानक शरीर का तापमान बदलना है.

कैसे तरनाक है एसी की कूलिंग?

एक तरफ 44 डिग्री का तापमान और दूसरी तरफ 18 डिग्री की कूलिंग, सुनने में कॉमन लग रहा है न, हम में से ज्यादातर लोगों की आदत है दिन-रात एसी यूज करना, लेकिन आपको बता दें एसी का लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करने से शरीर की नमी कम हो जाती है, जिससे सिर्फ स्किन ड्राइनेस ही नहीं, थकान, हेडक, जॉइंट पेन, मसल्स पेन और ब्रीदिंग प्रॉबलम तक होने लगती है.

दिन में बाहर के गर्म तापमान से एक दम एसी की कूलिंग में बैठना जितना खतरनाक है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है रात को 14 से 18 डिग्री के तापमान में सोना. इस मामले में एक्सपर्ट बताते हैं कि लगातार कई घंटों तक एसी की कूलिंग में सोना और बैठना फेंफड़ों लेकर हड्डी और मांसपेशियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

अपने एक इंटरव्यू में ऑर्थोपैडिक एक्सपर्ट हिमांशु त्यागी बताते हैं कि जो लोग अपनी लाइफस्टाइल दुरुस्त रखते हैं और कमरे को ठंडा करने के बाद एसी बंद करके सो जाते हैं, वो उन लोगों की तुलना में सुरक्षित रहेंगे. आप 20 साल के युवाओं की बात करें तो एसी में सोने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो लोग पहले से ही इन्फ्लेमेटरी पेन से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये रिस्की हो सकता है.

एक्सपर्ट कहते हैं कि अच्छी नींद के लिए बेशक तापमान सही लेवल पर होना चाहिए. आप गर्मी में सोने की कोशिश कर रहे हैं और नींद नहीं आ रही, तो ये कंडीशन भी कंफर्टेबल नहीं होगी. आपका रेस्पीरेशन रेट सही हो, नींद न टूटे, हार्ट रेट रिलेक्स स्टेट में जाए, इसके लिए वातावरण का तापमान ठंडा रहेगा तो ठीक है.

डॉक्टर बताते हैं कि गर्मी में साउंड स्लीप के लिए आइडियल एसी का तापमान 24 डिग्री पर रखेंगे तो आपको पसीना भी नहीं आएगा, मसल्स को भी आराम मिलेगा और हड्डियों पर बुरा असर नहीं पड़ता है. फिर आप चाहें तो पतली चादर भी साथ में ले सकते हैं.

कौन-सी सावधानियाँ बरतें?

एसी का तापमान हमेशा 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच सेट करें, जो बॉडी टैंप्रेचर के लिए एक दम अनुकूल रहता है.

सीधे एसी की हवा में नहीं बैठना चाहिए. सीधे त्वचा और सिर पर कूलिंग लगने से मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है.

एसी में ज्यादा समय बिताने से त्वचा की नमी पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए एसी को और बॉडी को छोटे-छोटे ब्रेक देते रहें.

पूरी रात एसी चलाने के बजाए कमरे में कूलिंग करके एसी बंद कर दें. आप चाहें तो 24 डिग्री पर एसी चलाकर सो सकते हैं.

पूरी रात एसी चलाने के बजाय टाइमर सेट करें ताकि कमरा ठंडा होने के बाद एसी अपने आप बंद हो जाए.

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