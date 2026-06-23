Sinusitis: बरसात में साइनस इंफेक्शन क्यों बढ़ जाता है? इसमें क्या होती परेशानी, जानिए इससे बचने के तरीके

Sinus infection in Monsoon: देश के कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है. यह मौसम कई परेशानियों को साथ लेकर आता है. इस मौसम में सर्दी, बुखार, सिरदर्द, गले में दर्द जैसी कई परेशानियां होती हैं. हर दिन इन बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं और लोग अस्पताल भी जा रहे हैं. बरसात में एक और परेशानी बढ़ती है, जिसकी अनदेखी बीमारी को बढ़ा सकती है. इस बीमारी का नाम साइनस है. हालांकि, इसके लक्षण आमतौर पर सर्दी-जुकाम जैसे लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ सर्दी नहीं, बल्कि साइनस या साइनुसाइटिस भी हो सकता है. अब सवाल है कि आखिर साइनस की बीमारी क्या है? साइनस के लक्षण क्या हैं? बरसात में क्यों बढ़ जाती है साइनस की समस्या? कैसे करें इससे बचाव? आइए जानते हैं इस बारे में-

साइनस या साइनुसाइटिस क्या है?

क्लीवलैंड क्लीनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्दियों के अलावा, बरसात के मौसम में साइनस की समस्या ज्यादा होती है. साइनस मतलब नाक के आसपास की हवा से भरी जगहों में सूजन या इंफेक्शन. ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या एलर्जी की वजह से होता है. इससे नाक बंद होना, चेहरे में दर्द, सिरदर्द जैसे लक्षण दिखते हैं. ये एक दिन में ठीक होने वाली समस्या नहीं है. जब यह समस्या होती है तो सिर भारी लगता है, नींद नहीं आती, चलना-फिरना भी मुश्किल हो जाता है और बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है.

साइनस के इंफेक्शन बरसात में क्यों बढ़ते हैं?

बरसात का मौसम आते ही साइनस इंफेक्शन के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं. इसकी मुख्य वजह हवा में बढ़ी हुई नमी और वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया व फंगस हैं. ज्यादा नमी के कारण नाक और साइनस की झिल्ली सूज जाती है, जिससे म्यूकस (बलगम) का जमाव बढ़ने लगता है. यह जमा हुआ म्यूकस बैक्टीरिया के पनपने के लिए सही वातावरण बनाता है, जिससे इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, बारिश के मौसम में बार-बार ठंडा-गर्म लगना, गीले कपड़ों में रहना और कमजोर इम्यूनिटी भी साइनस की समस्या को बढ़ावा देते हैं. एलर्जी से पीड़ित लोगों में यह समस्या और ज्यादा गंभीर हो सकती है.

साइनस का इलाज और बचाव

धूम्रपान करने वाले, बच्चे, बुजुर्ग और जिनको पहले से सांस की दिक्कत है, उन्हें ज्यादा खतरा होता है. इसलिए इलाज और बचाव जरूरी है. साइनस होने पर ज्यादातर लोग दवा लेते हैं, लेकिन दवा सिर्फ थोड़ी देर के लिए राहत देती है. साइनुसाइटिस में आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, भाप लेनी चाहिए, नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी ठंडी हवा से बचें, साथ ही प्रदूषित माहौल से भी दूर रहें. घर के अंदर हवा की क्वालिटी बनाए रखने के लिए जरूरत हो तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें. ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों में मास्क पहनें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें.