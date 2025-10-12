आप भी फल खाने के बाद तुरंत पी लेते हैं पानी? वजह जान पैरों तले जमीन खिसक जाएगी

Healthy Eating Tips: हम सभी जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए पानी पीना कितना जरूरी है. यह शरीर को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि फल खाने के तुरंत बाद पानी पीना आपके पाचन के लिए हानिकारक हो सकता है? ज्यादातर लोग ये गलती रोज करते हैं और फिर सोचते हैं कि बार-बार पेट फूल क्यों जाता है, गैस क्यों बनती है या एसिडिटी क्यों होती है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फल खाने के बाद तुरंत पानी पीना पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है. दरअसल, फलों में नेचुरल शुगर और फाइबर होता है जो आसानी से पच जाता है, लेकिन अगर आप तुरंत पानी पी लेते हैं तो ये पानी पेट के पाचक रसों को पतला कर देता है. इससे खाना या फल ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और भारीपन, जलन या गैस जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कीवी, अमरूद, कटहल और पपीता जैसे फलों में यीस्ट और नैचुरल शुगर होती है. जब आप इन्हें खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो पेट का एसिड लेवल गड़बड़ा जाता है और यीस्ट तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे गैस और ब्लोटिंग की समस्या होती है.

इन फलों को खाने से होती है प्रॉबलम

वहीं तरबूज, खीरा, खरबूजा और संतरा जैसे फलों में पहले से ही पानी की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे में इनके बाद पानी पीने से पेट में एसिड लेवल और ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, जिससे पाचन धीमा पड़ जाता है. नतीजा ये होता है कि पेट में दर्द, भारीपन या एसिडिटी होने लगती है.

फल खाने के कितनी देर बाद पीते हैं

एक्सपर्ट्स का कहना है कि फल खाने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट का गैप रखना चाहिए. इससे पेट में मौजूद नैचुरल जूस और एंजाइम्स अपना काम अच्छे से कर पाते हैं. अगर बहुत प्यास लगी हो तो सिर्फ एक-दो घूंट पानी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं.

फल खाने का सबसे अच्छा तरीका

फल खाने का सबसे अच्छा तरीका है, सुबह खाली पेट या किसी मील से कुछ घंटे बाद. इससे फल के न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अवशोषित होते हैं और शरीर को उनका पूरा फायदा मिलता है. हेल्दी रहना सिर्फ क्या खाना है पर नहीं, कब और कैसे खाना है, इस पर भी निर्भर करता है.

