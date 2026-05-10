कुल्फी जमाने के लिए बर्फ में नमक क्यों डालते हैं? कैसे घंटों तक नहीं पिघलती, समझिए इसके पीछे का साइंस

Salt In Ice Science: गर्मी आते ही आइसक्रीम, कुल्फी की बिक्री बढ़ जाती है. हर गली-मोहल्ले और चौक-चौराहे पर आपको कुल्फी की ठेली दिख जाएगी. इस मौसम में बच्चे हों या बड़े, कुल्फी देखकर हर किसी का मन खाने का करने लगता है. कुल्फी बेचने वाले सुबह ही ठेला लेकर निकल जाते हैं और रात तक घर आते हैं. इस बर्फ को जमाने के लिए नमक डालते है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि, कुल्फी वाला अपने बर्फ के डिब्बे में नमक क्यों डालता है? इसे कई लोग मिलावट समझ लेते हैं. असल में, इसके पीछे एक साइंस है. दरअसल, बर्फ की सिल्ली तोड़कर उसमें नमक मिलाने से कुल्फी को ज्यादा देर तक ठंडा और जमाकर रखा जा सकता है. यही वजह है कि तेज धूप और गर्मी में भी कुल्फी लंबे समय तक नहीं पिघलती है. अब समझिए बर्फ में नमक मिलाने का विज्ञान-

बर्फ में नमक क्यों मिलाया जाता है?

कुल्फी जमाने के लिए बर्फ में नमक डालने के पीछे साइंस है. दरअसल, जब साधारण बर्फ में नमक मिलाया जाता है, तब बर्फ का तापमान और नीचे चला जाता है. इससे आसपास का माहौल ज्यादा ठंडा हो जाता है. यही ठंडक कुल्फी को लंबे समय तक जमी हुई रखने में मदद करती है. साधारण बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती और पिघलती है, लेकिन जैसे ही उसमें नमक मिलाया जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है. मतलब साफ है कि, बर्फ को पिघलने के लिए ज्यादा गर्मी चाहिए होती है. इसी वजह से कुल्फी जल्दी नहीं पिघलती.

बर्फ जमाने में हिमांक का क्या रोल?

विज्ञान कहता है कि, हिमांक यानी Freezing Point उस तापमान को कहते हैं, जहां कोई तरल चीज जमकर ठोस बन जाती है. जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है. हर पदार्थ का अपना अलग हिमांक होता है. जब कुल्फी वाला बर्फ में नमक डालता है, तब वह बर्फ के हिमांक को बदल देता है. इससे बर्फ ज्यादा देर तक ठंडी बनी रहती है.

क्वथनांक का क्या मतलब है?

क्वथनांक यानी Boiling Point वह तापमान होता है, जहां कोई तरल चीज उबलने लगती है. पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है. जब पानी इस तापमान तक पहुंचता है, तब वह भाप बनने लगता है. हालांकि कुल्फी वाले के मामले में ज्यादा असर हिमांक पर पड़ता है, लेकिन नमक मिलाने से बर्फ की पूरी प्रक्रिया बदल जाती है. यही वजह है कि बर्फ धीरे-धीरे पिघलती है.

घर में भी इस्तेमाल होता है यह तरीका

सिर्फ कुल्फी वाले ही नहीं, पुराने समय में लोग घरों में भी इसी तरीके का इस्तेमाल करते थे. जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तब ठंडी चीजों को ज्यादा देर तक सुरक्षित रखने के लिए बर्फ और नमक का सहारा लिया जाता था. आज भी आइसक्रीम फैक्ट्री और कोल्ड स्टोरेज में तापमान कंट्रोल करने के लिए इसी साइंस का इस्तेमाल किया जाता है.