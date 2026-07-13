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बरसात का मौसम आते ही रोमांस क्यों बढ़ जाता है? प्यार और बारिश के बीच क्या है संबंध, समझिए इसके पीछे का साइंस

Rainy season romance: जैसे ही पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, मौसम के साथ लोगों का मूड भी बदलता हुआ महसूस होता है. ठंडी हवाएं, मिट्टी की सोंधी खुशबू, रिमझिम फुहारें और चाय-पकोड़ों का साथ मानो सब कुछ दिल को सुकून देने लगता है. यही वजह है कि फिल्मों, गीतों और साहित्य में भी बारिश को अक्सर प्यार और रोमांस का प्रतीक माना गया है.

By: Lalit Kumar | Published: July 13, 2026 10:54:45 PM IST

जानिए, बरसात का मौसम आते ही रोमांस क्यों बढ़ जाता है? (Canva)
जानिए, बरसात का मौसम आते ही रोमांस क्यों बढ़ जाता है? (Canva)


Rainy season romance: जैसे ही पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, मौसम के साथ लोगों का मूड भी बदलता हुआ महसूस होता है. ठंडी हवाएं, मिट्टी की सोंधी खुशबू, रिमझिम फुहारें और चाय-पकोड़ों का साथ मानो सब कुछ दिल को सुकून देने लगता है. यही वजह है कि फिल्मों, गीतों और साहित्य में भी बारिश को अक्सर प्यार और रोमांस का प्रतीक माना गया है. लेकिन, क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक एहसास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? कई वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मौसम, रोशनी, तापमान और हमारे हार्मोन मूड और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि, हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. आइए जानते हैं कि आखिर, मानसून और रोमांस के बीच संबंध को लेकर क्या कहता है विज्ञान.

मूड पर क्या पड़ता मौसम का असर

विज्ञान के अनुसार, मौसम हमारे मूड और भावनाओं को प्रभावित कर सकता है. तेज गर्मी से राहत मिलने और वातावरण के ठंडा होने पर कई लोगों को मानसिक सुकून महसूस होता है. दरअसल, जब तनाव कम होता है तो लोग अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए अधिक उत्सुक हो सकते हैं.

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भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाती है बारिश

बारिश के दौरान लोग अक्सर घरों, कैफे या शांत जगहों पर ज्यादा समय बिताते हैं. इस दौरान बातचीत, साथ में चाय या कॉफी पीना और एक-दूसरे के साथ समय बिताने के अवसर बढ़ जाते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि, साझा अनुभव (Shared Experiences) रिश्तों में नजदीकियां बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

खुशबू और यादों का है खास रिश्ता

पहली बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली सोंधी खुशबू, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पेट्रिकोर (Petrichor) कहा जाता है, कई लोगों में पुरानी सुखद यादें ताजा कर देती है. मनोवैज्ञानिक इसे नॉस्टेल्जिया (Nostalgia) से जोड़ते हैं. जब अच्छी यादें ताजा होती हैं, तो व्यक्ति का मूड बेहतर हो सकता है और वह अधिक भावुक या जुड़ाव महसूस कर सकता है.

हार्मोन और भावनाओं का संबंध

विशेषज्ञों के अनुसार, अच्छा मौसम, आरामदायक माहौल और तनाव में कमी शरीर में ऐसे रसायनों के संतुलन को प्रभावित कर सकती है जो खुशी और आराम की भावना से जुड़े होते हैं. हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि बारिश सीधे तौर पर “लव हार्मोन” बढ़ा देती है. इस विषय पर अभी भी शोध जारी है और अलग-अलग लोगों में इसका प्रभाव अलग हो सकता है.

क्या हर कोई बारिश में रोमांटिक महसूस करता है?

इसका जवाब नहीं है. क्योंकि, हर व्यक्ति का स्वभाव, मानसिक स्थिति, जीवन के अनुभव और मौसम के प्रति पसंद अलग होती है. कुछ लोग बारिश का आनंद लेते हैं, जबकि कुछ को ट्रैफिक, उमस, नमी या अन्य परेशानियों के कारण यह मौसम पसंद नहीं आता. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि मानसून हर व्यक्ति को समान रूप से रोमांटिक बना देता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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