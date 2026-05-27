Heatwave Mental Health: गर्मी में छोटी बातों पर क्यों आता है ज्यादा गुस्सा? सामने आई वजह

Extreme Heat And Anger: भीषण गर्मी सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि इंसान के मूड और व्यवहार को भी प्रभावित करती है. तापमान बढ़ने पर लोग अधिक चिड़चिड़े, गुस्सैल और बेचैन महसूस करने लगते हैं. कई लोग इसे केवल थकान या असहज मौसम का असर मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के अनुसार इसके पीछे शरीर और दिमाग से जुड़ी कई वजहें होती हैं. तेज गर्मी के दौरान शरीर लगातार खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है, जिससे शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और मानसिक स्थिति भी प्रभावित होने लगती है.

स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से आता है ज्यादा गुस्सा

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बहुत ज्यादा गर्म मौसम में शरीर “ओवरड्राइव मोड” में चला जाता है. इस दौरान शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है. यही हार्मोन इंसान को जल्दी गुस्सा आने, बेचैनी महसूस होने और मानसिक रूप से थका देने के लिए जिम्मेदार माना जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि जब शरीर लगातार गर्मी से लड़ रहा होता है, तब दिमाग के पास भावनाओं को नियंत्रित करने की ऊर्जा कम बचती है. यही वजह है कि छोटी-छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं और लोग सामान्य से ज्यादा आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं.

हीटवेव में बढ़ती हैं मानसिक समस्याएं

एबीपी न्यूज में छपी एक खबर में डॉ. अल्बर्स के मुताबिक, हीटवेव के दौरान इमरजेंसी रूम विजिट, हिंसा, आक्रामक व्यवहार और आत्महत्या जैसे मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है. गर्मी का सबसे बड़ा असर नींद पर पड़ता है. उमस और अधिक तापमान की वजह से लोग ठीक से सो नहीं पाते. बार-बार नींद टूटना, देर से नींद आना और कम समय तक सोना दिमाग को पूरी तरह आराम नहीं दे पाता. लगातार खराब नींद के कारण इंसान ज्यादा तनावग्रस्त, अधीर और चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है. यही कारण है कि गर्मियों में कई लोगों का मूड अचानक खराब रहने लगता है.

डिहाइड्रेशन और लाइफस्टाइल बदलाव का असर

ज्यादा गर्मी में शरीर से पसीना अधिक निकलता है, जिससे पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होने लगता है. डॉक्टरों के मुताबिक, दिमाग को सही तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है. शरीर में पानी कम होने पर सिरदर्द, थकान, ध्यान लगाने में दिक्कत, बेचैनी और लो मूड जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. कई लोगों को घबराहट और दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्याएं भी महसूस होती हैं, जिससे एंग्जायटी बढ़ जाती है. इसके अलावा, तेज गर्मी लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित करती है. लोग बाहर निकलना कम कर देते हैं, एक्सरसाइज और सामाजिक गतिविधियां घट जाती हैं. लंबे समय तक घर में रहने से अकेलेपन और मानसिक थकान की भावना बढ़ सकती है.

गर्मी में मानसिक स्वास्थ्य का कैसे रखें ध्यान

डॉक्टरों का कहना है कि गर्मियों में सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है. दिन के सबसे गर्म समय में भारी काम, बहस या तनाव वाले काम करने से बचना चाहिए. सुबह और शाम के समय जरूरी काम करना बेहतर माना जाता है. इसके अलावा, पर्याप्त पानी पीना, हल्का भोजन करना, नियमित नींद लेना और शरीर को ठंडा रखना मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. एक्सरसाइज और दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताना भी तनाव कम करने में फायदेमंद हो सकता है.

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Disclaimer: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या में डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.