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हीट स्ट्रोक में पैरासिटामोल के भरोसे मत बैठिए, लू में बिलकुल नहीं करती काम, डॉक्टर से जानिए वजह और बचाव

Paracetamol In Heatstroke: देशभर में गर्मी का कहर शुरू हो चुका है. सूरज की धूप लगातार चटख होती जा रही है. अगर इस धूप को नजरअंदाज किया जाए तो ये हीट स्ट्रोक का कारण बन सकती है. इस बीच डॉ. विशाल गबाले ने हीट एग्जॉस्टशन और हीट स्ट्रोक के बीच महत्वपूर्ण अंतर समझाया है. इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में, उन्होंने बताया है कि ऐसी स्थितियों में सिर्फ पैरासिटामोल देना क्यों खतरनाक हो सकता है?

By: Lalit Kumar | Published: May 16, 2026 2:15:00 PM IST

जानिए, हीट स्ट्रोक में पैरासिटामोल क्यों काम नहीं करती है. (Canva)
जानिए, हीट स्ट्रोक में पैरासिटामोल क्यों काम नहीं करती है. (Canva)


Paracetamol In Heatstroke: देशभर में गर्मी का कहर शुरू हो चुका है. सूरज की धूप लगातार चटख होती जा रही है. हालात ये हैं कि देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है, वहीं तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक उमस और असहनीय गर्मी का कहर जारी है. बता दें कि, भारत में पिछले कुछ वर्षों से भीषण गर्मी पड़ रही है. अगर इस धूप को नजरअंदाज किया जाए तो ये हीट स्ट्रोक का कारण बन सकती है. जोकि, कई मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकती है. अस्पतालों में भी लू लगने या हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ने लग हैं. इस बीच डॉ. विशाल गबाले ने हीट एग्जॉस्टशन और हीट स्ट्रोक के बीच महत्वपूर्ण अंतर समझाया है. इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में, उन्होंने बताया है कि ऐसी स्थितियों में सिर्फ पैरासिटामोल देना क्यों खतरनाक हो सकता है? भीषण गर्मी के दौरान जान बचाने के लिए आपातकालीन उपाय क्या हैं?

हाई टेंपरेचर सहन नहीं कर पाता शरीर

NDTV में छपी एक रिपोर्ट में वे कहते हैं, हमारा भारत भीषण गर्मी की लहर से जूझ रहा है. भारत के मध्य भाग में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब है. तटीय क्षेत्रों में यह 40 डिग्री सेल्सियस के करीब है और आर्द्रता 60% से अधिक है. हमारा शरीर इतने उच्च तापमान और आर्द्रता को सहन करने के लिए बना ही नहीं है. इसी वजह से हमें दो तरह की गर्मी से संबंधित समस्याएं होती हैं- हीट एग्जॉस्टशन और हीट स्ट्रोक.

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हीट एग्जॉस्टशन VS हीट स्ट्रोक 

हीट एग्जॉस्टशन गर्मी से होने वाली एक मध्यम दर्जे की बीमारी है. आमतौर पर यह तब होती है जब शरीर अत्यधिक मात्रा में पानी और नमक खो देता है. मतलब अधिक तापमान के लंबे समय तक संपर्क में रहने के दौरान अत्यधिक पसीने के कारण. डॉक्टर बताते हैं, ऐसी स्थिति में मरीज थका हुआ दिखता है, लेकिन उसे पसीना आता रहता है. इस मामले में, तापमान ज्यादातर समय 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है.

दूसरी ओर, हीट स्ट्रोक एक आपात स्थिति है. यह तब होती है जब शरीर की आंतरिक तापमान नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह से विफल हो जाती है. मरीज बेहोश हो जाता है और उसकी शीतलन प्रणाली (Cooling system) काम करना बंद कर देती है. ऐसी स्थिति में पसीना नहीं आता, इसलिए स्किन शुष्क और गर्म हो जाती है. मतलब मस्तिष्क माइक्रोवेव में रखे जाने की तरह पक जाता है. ऐसी स्थित में, मरीज बेहोश हो सकता है, उसे दौरे पड़ सकते हैं, वह कोमा में जा सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है.

हीट स्ट्रोक में पैरासिटामोल क्यों नहीं करता काम?

पैरासिटामोल हीट स्ट्रोक में काम नहीं करती, क्योंकि हीट स्ट्रोक बुखार नहीं होता है. बता दें कि, पैरासिटामोल शरीर का तापमान कम करती है, जब बीमारी के कारण मस्तिष्क का तापमान बढ़ जाता है तो यह शरीर के तापमान को सामान्य करती है. लेकिन, हीट स्ट्रोक में, शरीर का शीतलन तंत्र (Cooling system) विफल हो जाता है जब अत्यधिक बाहरी गर्मी शरीर को प्रभावित कर देती है. 

हीट स्ट्रोक के इन लक्षणों को पहचानें

परेशानी बढ़ने से पहले जरूरी है कि हीट स्ट्रोक लक्षणों को पहचानें. अगर आपको धूप में बाहर निकलने के बाद अचानक से चक्कर आने लग जाए या उल्टी महसूस हो या एकदम थकावट महसूस होने लग जाए और बुखार 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आए तो आप समझ जाइए की आपको लू लगी है. ऐसे में पैरासिटामोल ना खाएं बल्कि तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं. लू लगने के बाद व्यक्ति काफी आवेग में आ जाता है उसका गुस्सा बढ़ जाता है इसीलिए हीट स्ट्रोक जानलेवा साबित होती है.

हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करें?

डॉ. गबाले हीट स्ट्रोक के मरीज को तुरंत ठंडे पानी से ठंडा करने की सलाह देते हैं. वे कहते हैं, ठंडे पानी को उनकी बगल में लगाएं ताकि तापमान थोड़ा कम हो सके और उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएं क्योंकि यह एक आपातकालीन स्थिति है. हीट एग्जॉस्टशन के मामलों में, शरीर में पानी की कमी न होने देना बेहद ज़रूरी है और मरीज को ओआरएस (ऑर्गन रिफ्लक्स स्ट्रेस) दिया जाना चाहिए.

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