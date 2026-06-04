गर्मी और माइग्रेन अटैक के बीच क्या कनेक्शन है? 99% लोग होते हैं कंफ्यूज, डॉक्टर ने दूर कर दिया भ्रम

Migraine Attacks In Summer: गर्मियों का मौसम अपने साथ कई गंभीर बीमारियों को लेकर आता है. इस समय देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है. जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे-वैसे सिरदर्द और खासकर माइग्रेन (Migraine) के मामलों में तेजी देखी जाती है. डॉक्टरों के अनुसार, गर्मी का मौसम माइग्रेन के मरीजों के लिए ट्रिगर साबित हो सकता है, जिससे अटैक की संख्या और तीव्रता दोनों बढ़ जाती हैं. दरअसल, तेज धूप, बढ़ता तापमान और शरीर में पानी की कमी माइग्रेन को तेजी से ट्रिगर कर सकती है. इस दौरान उन लोगों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, जिनको पहले से माइग्रेन की समस्या होती है. क्योंकि, उनकी अक्सर शिकायत होती है कि गर्म मौसम में माइग्रेन अटैक ज्यादा बढ़ गया है. अब सवाल है कि आखिर, गर्मियों में माइग्रेन अटैक के मामले क्यों बढ़ जाते हैं? गर्मी में माइग्रेन बढ़ने के कारण और बचाव क्या हैं? इस बारे में बता रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के वरिष्ठ न्यूरो कंसल्टेंट डॉ. अजय कुमार प्रजापति-
गर्मियों में माइग्रेन ट्रिगर होने के कारण
डॉ. अजय कहते हैं, माइग्रेन सिर्फ सामान्य सिरदर्द नहीं है, बल्कि यह एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, जिसमें दिमाग की नसें और न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. गर्मी के मौसम में शरीर को तापमान नियंत्रित करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे माइग्रेन अटैक का खतरा बढ़ सकता है.
गर्मी और माइग्रेन अटैक के बीच कनेक्शन
डॉ. अजय कुमार के मुताबिक, गर्मी में शरीर से पसीने के जरिए काफी मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं. जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो इसका असर दिमाग तक पहुंचने वाले ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई पर भी पड़ता है. इस वजह से कई लोगों को सिर के एक हिस्से में धड़कता दर्द, मतली, चक्कर और रोशनी या आवाज से परेशानी महसूस होने लगती है.
गर्मी में माइग्रेन अटैक की वजह
खाली पेट रहना: डॉ. अजय कुमार ने बताया कि दोपहर की तेज धूप में कई घंटों तक खाली पेट रहने से भी माइग्रेन शुरू हो सकता है. ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव और शरीर का बढ़ता तापमान माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है, इसलिए गर्मियों में बहुत समय तक भूखे पेट नहीं रहना चाहिए.
तेज धूप से माइग्रेन अटैक का रिस्क
गर्मियों में सूरज की तेज रोशनी आंखों और दिमाग की सेंसिटिव नसों पर असर डालती है. कई माइग्रेन मरीजों में ब्राइट लाइट सीधे सिरदर्द को बढ़ा सकती है. इसके अलावा, बार-बार एयर कंडीशनर और बाहर की गर्म हवा के बीच आने-जाने से शरीर अचानक बदलाव महसूस करता है, जो माइग्रेन अटैक को बढ़ा सकता है.
नींद पूरी न होना: डॉक्टर बताते हैं कि गर्मी के कारण कई लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती और इस वजह से मेंटल बढ़ सकता है, जो माइग्रेन की समस्या को गंभीर बना सकता है. इसलिए गर्मियों में कमरे का टेम्परेचर न बहुत ज्यादा कम करना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा गर्म रहना चाहिए. कई बार कमरे के ज्यादा कम तापमान के कारण भी रात में नींद टूट सकती है.
हार्मोनल बदलाव: डॉ. अजय कुमार ने कहा कि गर्मियों में खासतौर पर महिलाओं में हार्मोनल बदलाव के कारण माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है. महिलाओं को गर्मियों में खास ध्यान रखना चाहिए और शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए.
माइग्रेन के आम लक्षण
- सिर के एक तरफ तेज दर्द
- उल्टी या मतली
- रोशनी और आवाज से परेशानी
- चक्कर आना
माइग्रेन से बचाव के उपाय
- शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. इसलिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए.
- सादे पानी के अलावा, नारियल पानी, नींबू पानी और इलेक्ट्रोलाइट शरीर में मिनरल संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.
- दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक तेज धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए.
- अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो धूप का चश्मा, छाता और सिर ढकने वाले कपड़ों का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है.
- माइग्रेन मरीजों को समय पर भोजन करना चाहिए और लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए.
- अच्छी नींद, हल्की एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं, जिससे माइग्रेन अटैक की संभावना घट सकती है.
- मरीज को अपने ट्रिगर्स की डायरी बनानी चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि कौन सी चीजें माइग्रेन को बढ़ा रही हैं.