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मलेरिया के मच्छर सिर्फ रात में ही क्यों काटते हैं? क्या है इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, कैसे करें खुद का बचाव

Malaria Mosquito Bites At Night: दिनभर बेफिक्र घूमने वाले मच्छर आखिर रात होते ही ज्यादा सक्रिय क्यों हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर दिन में कम और रात में ज्यादा क्यों काटते हैं? इए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: July 28, 2026 5:02:02 PM IST

जानिए, मलेरिया के मच्छर सिर्फ रात में ही क्यों काटते हैं? (AI)
जानिए, मलेरिया के मच्छर सिर्फ रात में ही क्यों काटते हैं? (AI)


Malaria Mosquito Bites At Night: दिनभर बेफिक्र घूमने वाले मच्छर आखिर रात होते ही ज्यादा सक्रिय क्यों हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर दिन में कम और रात में ज्यादा क्यों काटते हैं? इसके पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि प्रकृति का एक वैज्ञानिक रहस्य छिपा है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज (Anopheles) मच्छरों की जैविक घड़ी (Biological Clock) उन्हें रात के समय सबसे ज्यादा सक्रिय बनाती है. ऐसे में अगर थोड़ी-सी लापरवाही हुई, तो मलेरिया का खतरा कई गुना बढ़ सकता है. अब सवाल है कि आखिर, ये मच्छर रात में ही क्यों काटते हैं? मलेरिया की बीमारी से बचाव के आसान उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

मलेरिया कैसे होता है?

मेडिकल न्यूज टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है, जो मादा एनोफिलीज (Female Anopheles) मच्छर के काटने से फैलती है. यह मच्छर प्लाज्मोडियम (Plasmodium) नामक परजीवी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है. बारिश के मौसम में जगह-जगह पानी जमा होने से इन मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है.

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रात में ही क्यों काटते हैं मलेरिया के मच्छर?

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर संध्या से लेकर सूर्योदय तक सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं. रात के समय तापमान अपेक्षाकृत कम और नमी अधिक होती है, जो इनके लिए अनुकूल वातावरण बनाती है. इसके अलावा, अंधेरे में इंसान अक्सर खुले शरीर के साथ सोते हैं, जिससे मच्छरों के लिए खून चूसना आसान हो जाता है.

मलेरिया के शुरुआती लक्षण

  • तेज बुखार आना
  • ठंड लगकर कंपकंपी होना
  • अत्यधिक पसीना आना
  • सिरदर्द और बदन दर्द
  • उल्टी या मतली
  • कमजोरी और थकान

मलेरिया से बचने के आसान तरीके

  • रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें.
  • पूरी बाजू के कपड़े पहनें.
  • मच्छर भगाने वाली क्रीम या रिपेलेंट लगाएं.
  • घर के आसपास पानी जमा न होने दें.
  • खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं.
  • बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं और स्वयं दवा न लें.

किन लोगों को जोखिम अधिक?

डॉक्टर्स की मानें तो, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग मलेरिया की चपेट में जल्दी आ सकते हैं. इसलिए इन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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