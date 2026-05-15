शरीर के लिए विटामिन बी क्यों जरूरी है? इससे कौन सी परेशानी होती है दूर, इसकी भरपाई के लिए क्या खाएं

Vitamin B Importance: सेहतमंद रहने के लिए शरीर में सभी विटामिन्स का होना बेहद जरूरी है. बता दें कि, शरीर में कुल 13 आवश्यक विटामिन होते हैं जो स्वस्थ रहने, विकास और सामान्य कार्य के लिए जरूरी हैं. हालांकि, इनको दो भागों में बांटा गया है. पहला वसा में घुलनशील (A, D, E, K) और पानी में घुलनशील (B-कॉम्प्लेक्स और C). बता दें कि, विटामिन बी ऊर्जा उत्पादन, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और कोशिकाओं की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एक नहीं, बल्कि आठ अलग-अलग तरह के विटामिन होते हैं, जिनमें विटामिन बी-1, बी-2, बी-3, बी-5, बी-6, बी-7, बी-9 और बी-12 होते हैं, जो पूरे शरीर का ऊर्जा हाउस है. हर विटामिन शरीर के अलग-अलग हिस्सों को ऊर्जा देने का काम करता है. अब सवाल है कि आखिर, विटामिन बी क्या है? थकान दूर करने में विटामिन बी कैसे कारगर? विटामिन बी की कैसे करें भरपाई? आइए जानते हैं इस बारे में-

किस विटामिन की कमी से थकान होती है

काम के बाद थकान होना स्वाभाविक होता है, लेकिन बिना वजह पूरे दिन थकान बनी रहे तो ये सोचने वाली बात है. अगर आपके साथ भी ऐसा रहता है तो इसे नजरअंदाज न करें. क्योंकि, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि, बार-बार होने वाली थकान कमजोरी की निशानी है, जो पूरे शरीर को बेजान बना देती है. यही कमजोरी बताती है कि आपके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही है.

बिटामिन बी का शरीर में क्या कार्य?

रिपोर्ट के मुताबिक, विटामिन बी आपकी रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क, हृदय, प्रतिरक्षा प्रणाली और चयापचय के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसका उपयोग अक्सर ऊर्जा बढ़ाने और मनोदशा को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है.

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शरीर में विटामिन बी कमी कैसे पूरी करें?

नोएडा की डाइटिशियन खुशबू शर्मा के मुताबिक, हेल्दी डाइट के जरिए शरीर में विटामिन बी की कमी को पूरा किया जा सकता है. हालांकि, आहार में बहुत कम ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है. शाकाहारी भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, दूध, दही और कुछ फलों में ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जबकि मांसाहारी भोजन में मांस, मछली, चिकन और अंडे में पाया जाता है. इसलिए अगर शरीर में कमजोरी या थकान होती हैं तो इन चीजों का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

विटामिन बी की कमी में क्या न करें?

एक्सपर्ट के मुताबिक, शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अवशोषण सही तरीके से हो सकता है. इसके लिए चाय और कॉफी का सेवन कम करें. डिब्बा बंद उत्पादों का सेवन भी करने से बचें और अगर फिर भी विटामिन की पूर्ति नहीं होती है तो डॉक्टर की सलाह के बाद सप्लीमेंट भी ले सकते हैं.

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