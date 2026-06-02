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गर्मियों में UV Rays से आंखों की सुरक्षा जरूरी क्यों? किन परेशानियों के हो सकते शिकार, ऐसे करें बचाव

Summer Eye Tips: सूर्य से निकलने वाली यूवी किरणें आंखों के लिए ठीक नहीं मानी जाती है. ऐसे में यूवी किरणों से आंखों को बचाना बेहद जरूरी हो जाता है? अब सवाल है कि आखिर, सूर्य की  UV Rays से आंखों का बचाव जरूरी क्यों? आंखों को यूवी किरणों से कैसे बचाएं? इस बारे में बता रहे हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज के वरिष्ठ आई सर्जन डॉ. आलोक रंजन-

By: Lalit Kumar | Published: June 2, 2026 8:32:31 PM IST

गर्मियों में यूवी किरणों से ऐसे करें बचाव. (Canva)
गर्मियों में यूवी किरणों से ऐसे करें बचाव. (Canva)


Summer Eye Tips: गर्मियां अपने साथ परेशानियों का अंबार लेकर आती है. इसीलिए इस मौसम में अक्सर लोगों को तेज धूप में बाहर निकालने से मना किया जाता है. क्योंकि, तेज धूप कई परेशानियों को जन्म दे सकती है. आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि, गर्मियों की तेज धूप से स्किन या स्वास्थ्य को ही नुकसान हो सकता है. असल में इसका गंभीर प्रभाव हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, सूर्य से निकलने वाली यूवी किरणें आंखों के लिए ठीक नहीं मानी जाती है. ऐसे में यूवी किरणों से आंखों को बचाना बेहद जरूरी हो जाता है? अब सवाल है कि आखिर, सूर्य की  UV Rays से आंखों का बचाव जरूरी क्यों? आंखों को यूवी किरणों से कैसे बचाएं? इस बारे में बता रहे हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज के वरिष्ठ आई सर्जन डॉ. आलोक रंजन-

यूवी किरणों से आंखों को बचाना जरूरी क्यों?

डॉ. आलोक रंजन कहते हैं कि, सूरज से निकलने वाली यूवी किरणें आंखों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं. लोग अक्सर त्वचा की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, लेकिन आंखों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं. लंबे समय तक इन किरणों के संपर्क में रहने से आंखों की रोशनी पर बुरा असर हो सकती है और मोतियाबिंद जैसी आंखों से जुड़ी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ सकता है.

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गर्मियों में आंखों को यूवी किरणों से कैसे बचाएं?

डॉ. रंजन के अनुसार, गर्मियों में खासतौर पर दोपहर के समय सूरज की यूवी किरणों का असर सबसे ज्यादा होता है. इसलिए इस समय धूप में निकलते वक्त ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि स्किन के साथ-साथ आंखों का भी इन किरणों से बचाव किया जा सके. इस तरह से आप इन खतरनाक किरणों से अपनी आंखों को बचा सकते हैं-

  • बाहर जाते समय ऐसे सनग्लासेस पहनें, जो आंखों को हानिकारक किरणों से बचाने में सहायक हो.
  • सिर पर टोपी या कपड़ा रखने से भी आंखों पर सीधी धूप कम पड़ती है और आंखों का यूवी किरणों से बचाव होते है.
  • बच्चों की आंखें ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए उन्हें धूप में बिना सुरक्षा के बाहर नहीं भेजना चाहिए.”

डॉक्टर से कब मिलें?

डॉ. आलोक रंजन कहते हैं, यूवी किरणों के बचाव हर इंसान को करना चाहिए. लेकिन, फिर अगर आंखों में लगातार खुजली, दर्द, जलन, ड्राइनेस, पानी आना या धुंधला दिखाई देने जैसी समस्या हो तो तुरंत आंखों के डॉक्टर से सलाह लें और जांच कराएं. इससे आंखों का समय रहते किसी भी समस्या से बचाव करने और आंखों को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

Tags: eye care tipsHealth News HindiSummer Tips
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