शुरुआती स्टेज में कैंसर का पता क्यों नहीं चल पाता? क्या उस वक्त लक्षण सामान्य होते हैं, डॉक्टर से समझिए

Cancer Symptoms: कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी का नाम सुनकर ही लोगों में डर बैठ जाता है. कुछ लोग कैंसर को हरा नहीं पाते तो कुछ अपनी जिंदगी को बचाने के लिए इस जंग में जीत जाते हैं. हालांकि, कैंसर के लक्षणों को शुरुआत में ही भांप जाएं तो इससे बच पाना आसान हो जाता है. जो इसके लक्षणों को नहीं भांप पाते हैं, उन्हें कई गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, कैंसर का शुरुआती चरण अक्सर ‘साइलेंट’ होता है, यानी इसमें स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं. यही वजह है कि अधिकांश मामलों में बीमारी का पता देर से चलता है.

कैंसर के शुरुआत में लक्षण हल्के क्यों होते हैं?

अल्केमिस्ट अस्पताल पंचकुला के सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. सुनीत कुमार वर्मा कहते हैं कि, कैंसर के कुछ प्रकार में शुरुआत में ट्यूमर का साइज बहुत छोटा होता है. इसलिए शरीर में ज्यादा बदलाव महसूस नहीं होते, क्योंकि कुछ अंगों में दर्द महसूस कराने वाली नसें कम होती हैं. यही वजह है कि लोग लंबे समय तक बीमारी को पहचान नहीं पाते. नियमित जांच (स्क्रीनिंग) की कमी भी एक बड़ी वजह है. विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर स्क्रीनिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल और शरीर में हो रहे छोटे बदलावों पर ध्यान देने से कैंसर की जल्द पहचान संभव हो सकती है.

ब्रेस्ट कैंसर में शुरुआती दर्द क्यों नहीं होता?

शुरुआती ब्रेस्ट कैंसर में अक्सर महिलाओं को सिर्फ छोटी और बिना दर्द वाली गांठ महसूस होती है, जिसे वे गंभीर नहीं मानतीं. इसके अलावा, हार्मोनल बदलाव, पीरियड्स, ब्रेस्टफीडिंग या उम्र के कारण होने वाले बदलावों में भी कैंसर के संकेत छिप सकते हैं. कई बार बहुत ज्यादा ब्रेस्ट टिश्यू की वजह से छोटी गांठ हाथ से महसूस नहीं होती. इसलिए मैं महिलाओं को डॉक्टर की सलाह पर रेगुलरमैमोग्राफी कराने की सलाह देता हूं.”

फेफड़ों के कैंसर के लक्षण नॉर्मल क्यों?

फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण सर्दी, एलर्जी या स्मोकिंग के असर जैसे लग सकते हैं. लगातार खांसी, हल्की सांस फूलना, थकान या सीने में हल्का दर्द जैसे लक्षणों को लोग सामान्य समस्या मान लेते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि फेफड़ों में शुरुआती ट्यूमर होने पर भी दर्द महसूस नहीं होता. कई लोग खासकर स्मोकिंग करने वाले मरीज, खांसी को सामान्य मानकर जांच नहीं करवाते. यही लापरवाही बीमारी को गंभीर बना सकती है. इसलिए जिन लोगों को लगातार खांसी रहती है या आवाज भारी होने लगे, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

ओवेरियन कैंसर के लक्षण क्यों समझ नहीं आते?

डॉक्टर कहते हैं कि, ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षणों में पेट फूलना, गैस, अपच, जल्दी पेट भर जाना या हल्का पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसे आमतौर पर सामान्य डाइजेशन से जोड़कर देख लिया जाता है. महिलाओं में ओवरी गहराई में होती है, इसलिए गांठ आसानी से महसूस नहीं होती. कई बार महिलाओं को दर्द तब महसूस होता है, जब बीमारी आगे बढ़ चुकी होती है. इसलिए बार-बार पेट दर्द होने, बार-बार पेशाब आना, जल्दी पेट भरना और पेल्विक में दर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

ओरल कैंसर के लक्षण क्यों देरी से पता चलते हैं?

ओरल कैंसर में शुरुआत में सामान्य मुंह के छालों जैसे दिख सकते हैं. दर्द न होने की वजह से लोग इन्हें हल्के में ले लेते हैं. खासकर गुटखा, पान मसाला और धूम्रपान करने वाले लोग मुंह की जलन या घाव को सामान्य मान लेते हैं. अगर कोई भी छाला दो से तीन हफ्ते तक रहे या फिर खाना निगलने में परेशानी हो, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं.