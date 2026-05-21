डायबिटीज मरीजों के लिए भीषण गर्मी अधिक घातक क्यों? क्या दवाइयां बढ़ा सकतीं डिहाइड्रेशन, ऐसे करें बचाव

Diabetes: दुनियाभर में डायबिटीज से पीड़ितों की फेहरिस्त लंबी है. एक आंकड़ों के मुताबिक, 17 फीसदी डायबेटिक मरीजों के साथ इस रोग में भारत पहले नंबर पर है. इसीलिए भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा गया है. यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि, हाई ब्‍लड शुगर की वजह से शरीर के कई अंग गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं. इस बीमारी प्रभाव मौसम के अनुसार भी पड़ता है. ब्लड शुगर के मरीज पर सबसे ज्यादा प्रभाव गर्मियों में देखने को मिलता है. दरअसल, तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान के कारण शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है. ये गर्मी उनके लिए और अधिक घातक हो जाती है, जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है.

डॉक्टर की मानें तो, गर्मी के दिनों में शरीर तेजी से पानी खोता है, जिससे कमजोरी, चक्कर और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. यही वजह है कि गर्मियों में शुगर के मरीजों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. समय-समय पर पानी पीने या कोई अन्य लिक्वड लेते रहना चाहिए, ताकि शरीर को हाइड्रेट रखा जा सके. अब सवाल है कि आखिर, गर्मी में डायबिटीज के मरीजों को अधिक खतरा क्यों? क्या कोई दवाएं भी बढ़ा सकती हैं डिहाइड्रेशन? हीट स्ट्रोक से कैसे करें बचाव? आइए जानते हैं इस बारे में-

डायबिटीज मरीजों के लिए घातक क्यों है अधिक गर्मी?

अपोलो हॉस्पिटल नोएडा के सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. बीके रॉय कहते हैं कि, गर्मियों में डायबिटीज़ (Diabetes) मरीज़ों के शरीर और मेटाबॉलिज़्म से जुड़ी एक जटिल स्थिति बन जाती है. जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर ज्यादा हो जाता है, तब ग्लूकोज के साथ बड़ी मात्रा में पानी भी पेशाब के जरिए बाहर निकलने लगता है. ऐसे में शरीर धीरे-धीरे पानी खोने लगता है और गर्मी इस परेशानी को और ज्यादा गंभीर बना देती है. मतलब, डिहाइड्रेशन के कारण रक्त में मौजूद ग्लूकोज़ ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिससे बिना कुछ मीठा खाए भी शुगर लेवल भयंकर रूप से बढ़ जाता है. डायबिटीज़ के कारण नसों की कमज़ोरी (Neuropathy) पसीने की ग्रन्थियों (Sweat Glands) को सुन्न कर देती है, जिससे शरीर गर्मी को बाहर नहीं निकाल पाता और हीट स्ट्रोक का खतरा मंडराने लगता है.

क्या दवाइयां भी बढ़ा सकती हैं डिहाइड्रेशन

डॉक्टर के मुताबिक, डायबिटीज की कुछ आधुनिक दवाइयां, जिन्हें एसजीएलटी-2 इनहिबिटर्स कहा जाता है, शरीर में यूरिन की मात्रा बढ़ा देती हैं. डापा ग्लिफ्लोजिन और एम्पा ग्लिफ्लोजिन जैसी दवाइयां शुगर कंट्रोल करने के साथ दिल और किडनी को भी फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ये शरीर से पानी तेजी से बाहर निकाल सकती हैं. इसलिए, गर्मी के दिनों में डायबिटीज मरीजों को तेज धूप से बचने, हल्का और संतुलित भोजन लेने, समय-समय पर पानी पीने और नियमित शुगर जांच करवाने की सलाह दी गई है.

हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करें

विशेषज्ञ कहते हैं कि, शरीर को हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी है. अगर कमजोरी, चक्कर, ज्यादा प्यास, सूखा मुंह या थकान महसूस हो तो इसे हल्के में न लें. ये संकेत शरीर में पानी की कमी के हो सकते हैं. सही समय पर पानी पीना और शरीर को ठंडा रखना ही इस भीषण गर्मी में सबसे बड़ा बचाव है. हालांकि, डायबिटीज में कोई भी काम बिना एक्सपर्ट की सलाह से न करें.