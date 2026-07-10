40 की उम्र के बाद आंखों का पावर बढ़ने क्यों लगता है? रोशनी बरकरार रखने के लिए किन चीजों का सेवन फायदेमंद

Eyesight Problem After 40: अक्सर देखने में आता है कि 40 की उम्र के बाद आंखों का पावर बढ़ने लगता है. ऐसे में किताब या मोबाइल पढ़ते समय अक्षर धुंधले दिखने लगे हैं. बार-बार चश्मा उतारना-पहनना पड़ रहा है या आंखों का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो इसे सिर्फ उम्र का असर समझकर नजरअंदाज न करें. बढ़ती उम्र के साथ आंखों में कई प्राकृतिक बदलाव होते हैं, जिनकी वजह से देखने की क्षमता प्रभावित होने लगती है. हालांकि, सही खानपान और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर आंखों की सेहत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखा जा सकता है.

राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज के नेत्र विशेषज्ञ डॉ. आलोक रंजन के अनुसार, 40 वर्ष के बाद आंखों के लेंस की लचीलापन (Flexibility) धीरे-धीरे कम होने लगता है. इस स्थिति को प्रेसबायोपिया (Presbyopia) कहा जाता है. इसके कारण पास की चीजें साफ देखने में दिक्कत होने लगती है और पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत महसूस हो सकती है. इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी आंखों की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है.

क्यों बढ़ता है आंखों का पावर?

आंखों के लेंस का सख्त होना.

लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन का इस्तेमाल.

डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां.

पोषण की कमी.

आनुवंशिक (जेनेटिक) कारण.

धूप की हानिकारक यूवी किरणों का अधिक संपर्क.

आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद हैं ये 5 चीजें

1. गाजर और शकरकंद: इनमें बीटा-कैरोटीन और विटामिन A भरपूर मात्रा में होता है, जो आंखों की रेटिना को स्वस्थ रखने और रात में देखने की क्षमता बनाए रखने में मदद करता है.

2. हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों और केल जैसी सब्जियों में ल्यूटिन (Lutein) और ज़ीएक्सैंथिन (Zeaxanthin) पाए जाते हैं. ये पोषक तत्व आंखों को हानिकारक रोशनी से बचाने में मदद करते हैं.

3. बादाम और अखरोट: इनमें विटामिन E और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो आंखों की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में सहायक हो सकते हैं.

4. संतरा और आंवला: विटामिन C से भरपूर ये फल आंखों की रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और उम्र के साथ होने वाले नुकसान का जोखिम कम कर सकते हैं.

5. मछली और अलसी के बीज: सैल्मन, सार्डिन जैसी मछलियों तथा अलसी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो ड्राई आई (Dry Eye) की समस्या कम करने और आंखों की कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद कर सकता है.

इन आदतों का भी रखें ध्यान