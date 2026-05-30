खट्टी डकार की समस्या गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है? आयुर्वेद में बताए गए ये 3 बड़े कारण, ऐसे करें बचाव

Acid Reflux Problems In Summer: गर्मियों के मौसम कई परेशानियों को साथ लेकर आता है. ज्यादातर लोगों में पेट से जुड़ी परेशानियां देखी जाती हैं. थोड़ा खाते ही खट्टी डकारें आने लग जाती हैं. आयुर्वेद के अनुसार, गर्मियों में चिलचिलाती धूप से शरीर थकान से भर जाता है, जिससे पाचन अग्नि भी धीमी हो जाती है. नतीजा ये होता है कि, आप जो भी खाते हैं वह जल्दी पच नहीं पाता है, जिससे खट्टी डकारें आने की समस्या बढ़ जाती है. खट्टी डकार आने का सीधा मतलब है कि, कुछ न कुछ आपकी सेहत या जीवनशैली में गड़बड़ी हो रही है, जो कि सही नहीं है. अब सवाल है कि आखिर, गर्मियों में बार-बार खट्टी डकार क्यों आने लगती हैं? इस परेशानी से बचने के लिए क्या करें? इस बारे में बता रहे हैं नोएडा के इंटेग्रेटिड चिकित्सक डॉ. संजय वार्ष्णेय-

गर्मियों में खट्टी डकार की समस्या क्यों बढ़ जाती?

पाचन प्रक्रिया धीमा होना: एक्सपर्ट कहते हैं कि, गर्मियों में पाचन धीमा हो जाता है, क्योंकि शरीर इन दिनों खुद को ठंडा रखने पर विशेष जोर देता है. ऐसे में भोजन लंबे समय तक पेट में रहता है, जिससे अंदरूनी दबाव बढ़ जाता है. इसके अलावा, अगर कोई गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीता है, तो इसकी वजह से शरीर में तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, जिससे पेट का एसिड अधिक गाढ़ा हो जाता है और उसे बेअसर करने वाली लार कम बनती है. नतीजतन, खट्टी डकारें आने लगती हैं.

गलत खानपान: गर्मियों में अधिक मात्रा में स्पाइसी या ऑयली फूड खाने से पेट संबंधी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. इसमें पेट में जलन, गैस और ब्लोटिंग शामिल हैं. अक्सर लोग खुद को ठंडा रखने के लिए इस मौसम में अधिक ठंडे और कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने लगते हैं. इस तरह के ड्रिंक पेट की परत में जलन पैदा कर सकते हैं. गर्मियों में अधिक मात्रा में काॅफी या चाय पीने से भी एसिडिटी और खट्टी डकारों की समस्या हो सकती है.

खराब जीवनशैली: देर रात सोना, लेट नाइट स्नैकिंग करना, नींद पूरी न लेना और गर्मी की वजह से भूख न लगना. आज की तारीख में ज्यादातर लोगों की यही जीवनशैली हो गई है. इस तरह की जीवनशैली किसी के लिए भी सही नहीं है. इसका बुरा असर पाचन क्षमता पर भी पड़ता है. विशेषकर, जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, उन्हें इस तरह की परेशानी का सामना अधिक करना पड़ता है.

खट्टी डकारों से बचाव के उपाय?