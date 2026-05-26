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गर्मियों में क्यों बदल जाता मूड? तनाव-चिड़चिड़ेपन का मौसम से क्या कनेक्शन? हीट एंग्जायटी से कैसे बचें

Heat Anxiety: गर्मियों में लोग स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन होने जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं. यही नहीं, अधिक गर्मी के कारण लोगों को कई अन्य तरह की समस्याएं होती हैं. दरअसल तेज गर्मी शरीर के तापमान, हार्मोन और नींद के पैटर्न को बिगाड़ देती है, जिसका सीधा असर हमारे मूड पर पड़ता है. अब सवाल है कि आखिर, गर्मियों में मूड क्यों बदल जाता है? मूड और मौसम के बीच क्या कनेक्शन?

By: Lalit Kumar | Published: May 26, 2026 9:30:51 AM IST

जानिए, गर्मियों में तनाव का पारा क्यों हो जाता है हाई? (Canva)
जानिए, गर्मियों में तनाव का पारा क्यों हो जाता है हाई? (Canva)


Heat Anxiety: एक तो मई-जून की भीषण गर्मी ऊपर से नौतपा भी. इन दिनों पारा अपनी अधिकतम सीमा पर होता है. ऐसे में सेहतमंद रह पाना बड़ी चुनौती साबित है. वैसे भी गर्मियां कई गंभीर बीमारियों को साथ लेकर आती है. इस मौसम में अक्सर आपने देखा हो कि मूड खराब हो जाता है. यानी लोग स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन होने जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं. यही नहीं, अधिक गर्मी के कारण लोगों को कई अन्य तरह की समस्याएं होती हैं. दरअसल तेज गर्मी शरीर के तापमान, हार्मोन और नींद के पैटर्न को बिगाड़ देती है, जिसका सीधा असर हमारे मूड पर पड़ता है. ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में गर्मियों से जुड़े तमाम सवाल होते हैं. अब सवाल है कि आखिर, गर्मियों में मूड क्यों बदल जाता है? मूड और मौसम के बीच क्या कनेक्शन? तनाव और चिड़चिड़ापन गर्मियों में क्यों बढ़ जाता है? इस बारे में बता रहे हैं जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली के मेडिसिन यूनिट हेड डॉ. अमितेश अग्रवाल-

मूड और बढ़ते तापमान के बीच कनेक्शन?

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, तब शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करता है. इससे शरीर की एनर्जी तेजी से खर्च होती है और दिमाग थका हुआ महसूस करने लगता है. यही थकान धीरे-धीरे चिड़चिड़ापन और बेचैनी में बदल जाती है. 

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गर्मी में अधिक चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस क्यों?

डॉक्टर कहते हैं कि, अधिक गर्मी का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है. तापमान बढ़ने पर शरीर को खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे थकान और बेचैनी बढ़ जाती है. गर्मी में नींद पूरी न होने, ज्यादा पसीना आने और शरीर में पानी की कमी होने से लोगों का मूड प्रभावित होता है. इसी वजह से कई लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घबराहट और स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जो लोग पहले से स्ट्रेस या मानसिक परेशानी से जूझ रहे होते हैं, उनमें यह समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है.

तापमान और मानसिक स्वास्थ्य पर स्टडी

पिछले दिनों Health Science Reports में प्रकाशित स्टडी के अनुसार, बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के दौरान अपने मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को ठीक रखने के लिए पहले से ही सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. गर्मी हमारे शरीर और दिमाग दोनों पर बुरा असर डालती है.

हीट एंजायटी के आम संकेत

  • छोटी बातों पर गुस्सा आना
  • दिल घबराना या बेचैनी महसूस होना
  • बार-बार थकान लगना
  • सिर भारी रहना
  • ध्यान लगाने में दिक्कत
  • ज्यादा पसीना और चिड़चिड़ापन
  • अचानक मूड खराब होना

गर्मियों में स्ट्रेस और एंग्जायटी से बचने के उपाय?

  • गर्मी में पर्याप्त पानी पिएं
  • हल्की और न्यूट्रिशियस (Nutritious) डाइट लें
  • ज्यादा देर धूप में न रहें
  • पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है
  • ठंडी और हवादार जगह पर रहें
  • हल्की कसरत करें
  • मन को शांत रखने वाली एक्टिविटीज करें

Tags: Health News Hindihealth tips
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