अचानक आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा जाता है? समझिए इसके पीछे के 5 बड़े कारण, कैसे कर सकते इससे बचाव

Sudden Darkness Before Eyes: इंसानी जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनका कारण खोज पाना मुश्किल हो जाता है. अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाना ऐसी ही परेशानियों में से एक है. कई बार आपने महसूस किया होगा कि, हम चलते-फिरते या अचानक उठते समय हमारी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला या फिर अंधेरा छाने लगता है. हालांकि, कुछ सेकंड में ही यह गायब भी हो जाता है. अचानक ऐसा होने से इंसान को कुछ समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है. यह अनुभव जितना डरावना होता है, उतना ही चौंकाने वाला भी. अब सवाल है कि आखिर अचानक आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा जाता है? क्या हैं इसके वैज्ञानिक कारण? आइए जानते हैं-

आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने की वजह?

aao.org की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. अगर सबसे आम कारण की बात करें तो ‘ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन’, है. बता दें कि, जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं और अचानक खड़े होते हैं, तो शरीर में रक्त का दबाव तुरंत सामान्य स्तर पर नहीं पहुंच पाता. ऐसे में खून जब मस्तिष्क तक कम पहुंचता है, तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, सिर घूमता है और कभी-कभी चक्कर आने लगते हैं.

माइग्रेन भी आंखों के सामने अंधेरा छा जाने का एक कारण हो सकता है. माइग्रेन का असर केवल सिरदर्द तक सीमित नहीं रहता. कई लोग माइग्रेन शुरू होने से पहले आंखों के सामने चमकती हुई लकीरें, फ्लैश या अस्थायी अंधेरा महसूस करते हैं. यह आमतौर पर कुछ मिनटों तक रहता है और फिर धीरे-धीरे सामान्य दृष्टि लौट आती है.

कुछ मामलों में यह संकेत किसी गंभीर समस्या का भी हो सकता है. ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक (मिनी-स्ट्रोक) मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह अस्थायी रूप से रोक देता है. इसके दौरान शरीर के किसी भी हिस्से में कमजोरी, सुन्नपन या बोलने में कठिनाई भी महसूस हो सकती है. समय पर इलाज न मिलने पर दिक्कत बड़ी हो सकती है.

दूसरी गंभीर स्थिति रेटिनल डिटैचमेंट है. इसमें आंख की रेटिना अपनी जगह से हिलने लगती है. अचानक आंखों के सामने फ्लोटर्स, चमकदार रोशनी या किसी एक साइड पर पर्दा गिरने जैसा अनुभव हो सकता है. यह एक इमरजेंसी स्थिति है, क्योंकि अगर समय पर इलाज न किया जाए तो दृष्टि स्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है.

कब हो सकता खतरनाक और कैसे करें बचाव

कभी-कभी अचानक आंखों के सामने अंधेरा छाना भले ही सामान्य हो, लेकिन ज्यादा देर तक रहने से अस्थायी बेहोशी भी हो सकती है. यह स्थिति अक्सर स्वस्थ लोगों में भी देखने को मिलती है, खासकर गर्मियों में लंबी दौड़ के बाद या अगर आप लंबे समय तक पानी नहीं पीते. इसे रोकने का आसान तरीका है कि खड़े होने से पहले धीरे-धीरे शरीर को तानें और गहरी सांस लें.