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प्रेग्नेंसी में क्यों बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल? पेट में पल रहे बच्चे को क्या जोखिम, डॉक्टर ने बताए कारण और बचाव

High Cholesterol In Pregnancy: प्रेग्नेंसी जितना खुशी का पल होता है उतना ही जोखिम भरा भी. इस दौरान शरीर में होने वाले बदलावों के साथ कई बीमारियां जन्म लेती हैं. इनमें कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका प्रभाव पेट में पल रहे बच्चे की भी सेहत पर पड़ता है. कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना ऐसी ही परेशानियों में से एक है. अब सवाल है कि आखिर, प्रेग्नेंसी में कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? इस बारे में बता रही हैं डॉ. ज्योत्सना देवी-

By: Lalit Kumar | Published: May 16, 2026 5:12:50 PM IST

एम्स की डॉक्टर से जानिए, प्रेग्नेंसी में कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ सकता है? (Canva)
एम्स की डॉक्टर से जानिए, प्रेग्नेंसी में कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ सकता है? (Canva)


High Cholesterol In Pregnancy: प्रेग्नेंसी जितना खुशी का पल होता है उतना ही जोखिम भरा भी. इसलिए इस दौरान खुद की सेहत पर विशेष देना चाहिए. क्योंकि, शरीर में होने वाले बदलावों के साथ कई बीमारियां जन्म लेती हैं. इनमें कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका प्रभाव पेट में पल रहे बच्चे की भी सेहत पर पड़ता है. कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना ऐसी ही परेशानियों में से एक है. डॉक्टर्स की मानें तो, प्रेग्नेंट महिलाओं में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से उनके बच्चों में बड़े होने पर सीरियस हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है. ऐसे में मां की सावधानी ही काम आ सकती है. अब सवाल है कि आखिर, प्रेग्नेंसी में कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? मां के कोलेस्ट्रॉल का बच्चे पर क्या पड़ता है असर? इस बारे में बता रही हैं एम्स रायबरेली की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योत्सना देवी-

प्रेग्नेंसी में क्यों बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल?

डॉ. ज्योत्सना बताती हैं कि, प्रग्नेंसी के शुरुआती 3 महीने के दौरान कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का जोखिम अधिक होता है. इसका कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान से जुड़ा है. दरअसल, गर्भावस्था के दौरान खानपान और लाइफस्टाइल के कारण ही महिलाओं में कई तरह के हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है. कोलेस्ट्रॉल में शरीर पर फैट जमने लगता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है. इससे टेस्टोस्टरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इनबैलेंस होता है, जिससे हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो सकती है.

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कोलेस्ट्रॉल का भ्रूण पर होने वाला प्रभाव

प्रीटर्म बर्थ: डॉक्टर के मुताबिक, गर्भावस्था के दौरान कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता पेट में पल रहे बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है. दरअसल, प्रेग्नेंसी के समय कई महिलाओं में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है. ऐसी स्थिति होने पर कई बार समय से पहले डिलीवरी हो सकती है.

लो बर्थ वेट: प्रेग्नेंसी के दौरान आपका खानपान आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर असर डालता है. क्योंकि कई महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान कोलेस्टॉल बढ़ने की समस्या होती है. दरअसल, गर्भवती महिलाओं को हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से पैदा होना वाला बच्चा अंडरवेट होने का खतरा हो सकता है.

जेस्टेशनल डायबिटीज: प्रेग्नेंसी के दौरान खुद का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है. क्योंकि जब आप फिट रहेंगी, तभी पेट में पल रहा बच्चा भी हेल्दी रहेगा. बता दें कि, यदि किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है.

प्रीक्लेम्पसिया: प्रेग्नेंसी के दौरान ज्यादातर महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है. दरअसल इसका सीधा संबंध आपके बढ़े हुए हाई कोलेस्ट्रॉल से होता है. आमतौर पर हाई कोलेस्ट्रॉल ही हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है. इससे प्रीक्लेम्पसिया होने का भी खतरा बढ़ सकता है.

दिल की समस्या: गर्भवती महिला में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना बच्चे के लिए घातक हो सकता है. बता दें कि, यदि किसी गर्भवती महिला को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो इससे जन्म ले रहे बच्चे में हार्ट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि खुद का शुरुआत से ही ख्याल रखा जाए.

भ्रूण के विकास में कमी: प्रेग्नेंसी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास धीमा पड़ सकता है. इसके अलावा, हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण गर्भवती महिलाओं में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने का खतरा बढ़ जाता है. इससे बचाव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना सबसे आसान उपाय है.

Tags: female healthHealth News Hindihealth tips
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