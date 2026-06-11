गर्मी में भूख क्यों घट जाती है? मौसम से भोजन का क्या है कनेक्शन, साइंस से समझिए चौंकाने वाला सच

Appetite Loss In Summer: मई-जून में गर्मियां अपने पूरे सितम पर हैं. यह मौसम अपने साथ कई गंभीर समस्याओं के लेकर आता है. कई बार सेहत को कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं, जिनका कारण ही समझ नहीं आता है. इसी तरह की एक समस्या है गर्मियों में भूख का घट जाना. कई बार पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन खाने का मन ही नहीं करता है. वहीं, इसके उलट सर्दियों का मौसम खानपान के लिए ही जाना जाता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर, गर्मियों में भूख घट क्यों जाती है? मौसम और भूख के बीच का क्या साइंस है? आइए जानते हैं इस बारे में-

गर्मी में भूख घटने के पीछे का साइंस

गर्मियों में कम खाने की ये सिर्फ आदत नहीं, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है. दरअसल, हमारे शरीर का तापमान और भूख को नियंत्रित करने का काम दिमाग का एक हिस्सा करता है, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है. जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो शरीर अपनी ऊर्जा को ठंडा रहने में लगाने लगता है. ऐसे में पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, क्योंकि खाना पचाने से शरीर में और गर्मी पैदा होती है. यही वजह है कि शरीर खुद ही खाने की इच्छा कम कर देता है.

गर्मी में खाने का मौसम से क्या कनेक्शन

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, गर्मी में कम खाने के पीछे वैसे तो कई कारण हैं. एक बड़ा कारण यह है कि, गर्मी में ब्लड सर्कुलेशन का बड़ा हिस्सा त्वचा की तरफ चला जाता है, ताकि शरीर ठंडा रह सके. इससे पाचन तंत्र को मिलने वाला ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है और भूख घटती है. यही कारण है कि, गर्मियों में कम खाने का मन करता है.

गर्मी में क्या खाना आता है पसंद

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, गर्मी में ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है. इस डिहाइड्रेशन के कारण भी थकान और सुस्ती महसूस होती है, जिससे भूख और कम हो जाती है. बता दें कि, गर्म मौसम में शरीर हल्का और आसानी से पचने वाला खाना ही पसंद करता है, जैसे फल, सलाद और तरल पदार्थ.

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