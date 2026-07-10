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क्या आपकी भी रात में बार-बार टूटती है नींद? इन 5 कारणों को न करें नजरअंदाज, एक्सपर्ट से जानें समाधान

Night Waking Causes: रात में बार-बार नींद खुलना सिर्फ एक छोटी-सी परेशानी नहीं, बल्कि कई बार यह शरीर के अंदर चल रही किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है. अगर आपकी भी हर रात दो-तीन बार आंख खुल जाती है, फिर दोबारा सोने में काफी समय लगता है या सुबह उठने पर थकान महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

By: Lalit Kumar | Published: July 10, 2026 8:28:55 PM IST

जानिए, रात में बार-बार नींद टूटने का कारण? (Canva)
जानिए, रात में बार-बार नींद टूटने का कारण? (Canva)


Night Waking Causes: रात में बार-बार नींद खुलना सिर्फ एक छोटी-सी परेशानी नहीं, बल्कि कई बार यह शरीर के अंदर चल रही किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है. अगर आपकी भी हर रात दो-तीन बार आंख खुल जाती है, फिर दोबारा सोने में काफी समय लगता है या सुबह उठने पर थकान महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अच्छी और गहरी नींद शरीर की मरम्मत, दिमाग को आराम और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए बेहद जरूरी होती है. नींद बार-बार टूटने से न सिर्फ पूरे दिन चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होती है, बल्कि लंबे समय तक ऐसा होने पर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है. आइए जानते हैं कि रात में बार-बार नींद टूटने के पीछे कौन-से 5 आम कारण हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है.

रात में बार-बार नींद टूटने की वजह

1. तनाव और चिंता: मानसिक तनाव, चिंता या अधिक सोचने की आदत रात में दिमाग को शांत नहीं होने देती. ऐसे में व्यक्ति की नींद बार-बार खुल सकती है. सोने से पहले रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, मेडिटेशन या हल्का संगीत सुनना मददगार हो सकता है.

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2. बार-बार पेशाब आने की समस्या: यदि रात में कई बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो इसकी वजह ज्यादा पानी पीना, डायबिटीज, मूत्राशय संबंधी समस्या या बढ़ती उम्र हो सकती है. यदि यह समस्या लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए.

3. स्लीप एपनिया: यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोते समय कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाती है. इससे व्यक्ति की नींद बार-बार खुलती है. तेज खर्राटे आना, सुबह सिरदर्द और दिनभर नींद आना इसके सामान्य लक्षण हो सकते हैं.

4. कैफीन और देर रात भारी भोजन: शाम के बाद अधिक चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक या मसालेदार और भारी भोजन करने से भी नींद प्रभावित हो सकती है. सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले हल्का भोजन करना बेहतर माना जाता है.

5. हार्मोनल बदलाव और बढ़ती उम्र: 40 वर्ष के बाद महिलाओं में मेनोपॉज और पुरुषों में उम्र से जुड़े हार्मोनल बदलाव भी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं. इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ गहरी नींद की अवधि भी कम होने लगती है.

अच्छी नींद के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

  • रोजाना एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें.
  • सोने से एक घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का इस्तेमाल कम करें.
  • शाम के बाद कैफीन और शराब के सेवन से बचें.
  • नियमित व्यायाम करें, लेकिन सोने से ठीक पहले नहीं.
  • बेडरूम को शांत, अंधेरा और आरामदायक रखें.
  • अगर 2-3 सप्ताह से अधिक समय तक नींद बार-बार टूट रही है, तो विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लें.

Tags: Health News Hindihealth tips
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