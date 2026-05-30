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पीरियड्स में महिलाओं को चक्कर क्यों आते हैं? डॉक्टर ने बताए 6 चौंकाने वाले कारण, इन तरीकों से करें बचाव

Dizziness During Periods: कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान चक्कर आने (Dizziness) की समस्या भी होती है. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो चक्कर महसूस होना यूं तो कई मामलों में सामान्य होता है, लेकिन कई बार यह बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है. अब सवाल है कि आखिर, पीरियड्स में महिलाओं को चक्कर क्यों आते हैं? इस परेशानी से कैसे करें बचाव?

By: Lalit Kumar | Published: May 30, 2026 10:28:27 PM IST

जानिए, पीरियड्स में चक्कर क्यों आते हैं? (Canva)
जानिए, पीरियड्स में चक्कर क्यों आते हैं? (Canva)


Dizziness During Periods: पीरियड्स यानी मासिक धर्म (Menstruation) हर महिला के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है. ये दिन बेहद कठिन और आसानी से निकलने वाले नहीं होते हैं. मासिक धर्म में महिलाओं को अत्यधिक दर्द, भारी या कम रक्तस्राव, अनियमित चक्र और चिड़चिड़ापन (PMS) जैसी परेशानियां होती हैं. यही नहीं, कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान चक्कर आने (Dizziness) की समस्या भी होती है. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो चक्कर महसूस होना यूं तो कई मामलों में सामान्य होता है, लेकिन कई बार यह बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है. ऐसा होने पर सिर हल्का लगने लगता है, अस्थिरता या संतुलन बिगड़ने से गिर जाते हैं. महिला को महसूस होता है कि जैसे कमरा घूम रहा हो. अब सवाल है कि आखिर, पीरियड्स में महिलाओं को चक्कर क्यों आते हैं? इस परेशानी से कैसे करें बचाव? इस बारे में बता रही हैं स्पंदन हॉस्पिटल बड़ौत (बागपत) की डायरेक्टर एवं सीनियर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. प्रज्ञा तोमर-

पीरियड्स में चक्कर आने के कारण

हॉर्मोन: उतार-चढ़ाव वाले हॉर्मोन पीरियड्स लाते हैं. डॉ. तोमर कहती हैं कि, पीरियड्स आते-आते एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर काफी नीचे चला जाता है. विशेष रूप से एस्ट्रोजन के स्तर को बदलना संभावित रूप से सर्कुलेशन, न्यूरोट्रांसमीटर, रक्त वाहिकाओं और रक्तचाप पर प्रभाव डालता है और ये सब संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं. यह माइग्रेन का कारण भी बनता है.

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हैवी पीरियड्स: पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग के कारण चक्कर आ सकते हैं. अत्यधिक रक्त स्त्राव की वजह से रक्तचाप में अस्थाई बदलाव हो सकते हैं. तेजी से रक्त बहने के कारण रक्तचाप में गिरावट होती है, जिसके कारण चक्कर आने जैसा महसूस हो सकता है. बहुत ज्यादा रक्तस्त्राव से एनीमिया भी हो सकता है. एनीमिया रक्त की ऑक्सीजन सैचुरेशन को प्रभावित कर सकता है और अगर मस्तिष्क में जाने वाला रक्त ऑक्सीजन की तुलना में कम है,  तो चक्कर महसूस कर सकते हैं.

क्रैम्प्स: दर्द और तकलीफ से भरे पीरियड्स चक्कर महसूस करवा सकते हैं. क्रैम्पस के कारण पेट में तेज दर्द होता है. यूं तो पीरियड साइकल का सामान्य हिस्सा है लेकिन बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होने से एंड्रोमेट्रिओसिस बीमारी का संकेत भी हो सकता है, जिसके कारण चक्कर आ सकते हैं.

मांसपेशियों में सिकुड़न: पीरियड्स को नियमित रखने में मदद करने में प्रोस्टाग्लैंडिंस हार्मोन का महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन जब ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिंस का उत्पादन होता है तो क्रैम्प्स सामान्य से कहीं ज्यादा हो जाते हैं. इस हार्मोन के कारण गर्भाशय की मांसपेशियों में सिकुड़न-सी लगती है. इसकी वजह से शरीर की रक्त वाहिकाएं संकुचित भी होने लगती हैं, जिससे चक्कर और सिरदर्द की समस्या होने लगती है.

पानी की कमी: डॉक्टर कहती हैं कि, कई महिलाओं में पानी की कमी होने पर पीरियड्स में चक्कर आ सकते हैं. बता दें कि, हार्मोन में बदलाव की वजह से पीरियड्स में शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इसके कारण भी कई बार चक्कर महसूस होते हैं.

पीरियड्स में चक्कर आने की परेशानी से बचाव के उपाय

  • सामान्य रक्तचाप बनाए रखने और चक्कर से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थ पिएं.
  • पौष्टिक आहार खाएं और रिफाइंड चीनी खाने से बचना चाहिए. ताकत के लिए आहार में प्रोटीन शामिल करें.
  • मछली, मांस, हरी सब्जियां, टोफू, ब्रोकली जैसे आयरन युक्त फूड खाने से एनीमिया से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है.
  • पीरियड्स से पहले और उसके दौरान मल्टीविटामिन, विटामिन बी 12, बी 6, सी और आयरन लेने से परेशानी कम होगी.
  • अदरक की चाय और मेन्थॉल वाली चाय पीने से चक्कर आना और पीरियड में होने वाली ऐंठन के इलाज करने में मदद मिलती है.
  • ब्रीदिंग टेक्निक चक्कर आने के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जानी जाती है. सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करने से शरीर का दर्द कम हो जाता है.
  • ज्यादा दर्द या क्रैम्प्स के कारण चक्कर आ रहे हों तो दर्द कम करने के लिए हीटिंग पैड या गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल कर सकती हैं.

Tags: female healthHealth News Hindihealth tips
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