Yawning: आखिर क्यों आती है हमें जम्हाई? 60% लोग आज भी नहीं जानते ये बात; जानें दिमाग के लिए कितना लाभदायक

Why do we yawn: आप ये खबर पढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि अगले तीस सेकंड में, आप शायद जम्हाई लेंगे. क्योंकि, कई लोगों के लिए, सिर्फ़ जम्हाई लेने के बारे में सोचने भर से ही जम्हाई आ जाती है. बता दें कि वो अपने-आप होने वाला, जबड़ा फैलाने वाला, आँखों में पानी लाने वाला व्यवहार, जिसे आपने हज़ारों बार अनुभव किया है, बिना कभी उस पर सवाल उठाए, असल में रीढ़ वाले जीवों के व्यवहारों में से सबसे प्राचीन, सुरक्षित और न्यूरोलॉजिकली रूप से सबसे जटिल व्यवहारों में से एक है. लेकिन वैज्ञानिक इतिहास के ज़्यादातर समय तक, हम इसकी व्याख्या को पूरी तरह से गलत समझते रहे.

असल में जम्हाई क्या है?

जम्हाई (yawning) लेने का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे कई संभावित वजहें हो सकती हैं. एक प्रमुख कारण यह है कि जब हम थके हुए या बोर होते हैं, तो हमारा दिमाग ठंडा और सतर्क रहने के लिए जम्हाई लेता है. इसे Brain Cooling Hypothesis कहा जाता है. इसके अलावा, जम्हाई लेने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर संतुलित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है, हालांकि यह सिद्धांत अब कम मजबूत माना जाता है. एक और दिलचस्प पहलू यह है कि जम्हाई “संक्रामक” होती है किसी और को जम्हाई लेते देखकर हमें भी आ जाती है, जो सामाजिक और सहानुभूति से जुड़ा माना जाता है. कुल मिलाकर, जम्हाई शरीर और दिमाग को आराम से सतर्क अवस्था में लाने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है.

दूसरों को जमाई लेता देख हमें क्यों आने लगती है उबासी

क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि किसी दूसरे को जम्हाई लेते देखकर आपको भी जम्हाई क्यों आने लगती है? विज्ञान की दुनिया में, इस घटना को संक्रामक जम्हाई (contagious yawning) के नाम से जाना जाता है, और इसके पीछे के कारण आपकी सोच से कहीं ज़्यादा गहरे और दिलचस्प हैं. चलिए जान लेते हैं.

‘कॉपी-पेस्ट’ करता है दिमाग

हमारे दिमाग में कोशिकाओं का एक खास समूह होता है, जिन्हें ‘मिरर न्यूरॉन्स’ कहा जाता है. जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति को कोई काम करते हुए देखते हैं, तो ये न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं. जब हम किसी को जम्हाई लेते हुए देखते हैं, तो ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग को उस व्यवहार की नकल करने के लिए प्रेरित करते हैं. यह एक स्वाभाविक, सहज प्रतिक्रिया है, जिस पर हमारा कोई सचेत नियंत्रण नहीं होता.

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करीबी लोगों को देखने पर भी आती है जम्हाई

दूसरों की प्रतिक्रिया में जम्हाई लेने की प्रवृत्ति सहानुभूति से गहराई से जुड़ी हुई है. जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके साथ हमारा कोई भावनात्मक जुड़ाव होता है. जैसे कि परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त तो हमें जम्हाई आने की संभावना ज़्यादा होती है. इससे पता चलता है कि आपका दिमाग उस दूसरे व्यक्ति की थकान या मानसिक स्थिति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है.

दिमाग के लिए कितना अच्छा है जम्हाई आना

जम्हाई लेना हमारे दिमाग के लिए एक ‘कूलिंग मैकेनिज्म’ (ठंडा करने का तरीका) का काम करता है. जब हम जम्हाई लेते हैं, तो एक ही बार में बड़ी मात्रा में हवा अंदर जाती है; हवा का यह प्रवाह, जो रक्त संचार बढ़ने से संभव होता है, दिमाग के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है. इसके अलावा, जब किसी समूह में कई लोग एक साथ जम्हाई लेते हैं, तो यह सभी के दिमाग को ज़्यादा सतर्क रखने के लिए एक सामूहिक तरीके के रूप में काम कर सकता है.

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