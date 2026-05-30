मीठा खाते ही प्यास क्यों लगती है? मिठाई खाने के बाद पानी पीना सही या नहीं, डाइटिशियन ने बताई सच्चाई

Drinking Water After Eating Sugar: भारत में मीठा खाने के दीवानों की फेहरिस्त लंबी है. यहां के हर राज्य में आपको एक से बढ़कर एक पारंपरिक मिठाइयां मिल जाएंगी. घरों में जब कोई रिश्तेदार है तो सबसे पहले नाश्ते में मिठाई ही रखी जाती है. मिठाई खाने के बाद पानी पीना आम बात है. आपने भी कई बार मिठाई खाने के तुरंत बाद पानी पीया होगा. हालांकि, कई लोग मानते हैं कि खाने के तुरंत बाद पानी पीने से सेहत को नुकसान हो सकता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है. शरीर को नुकसान न हो, यह सोचकर कुछ लोग मिठाई खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर, मीठा खाते ही प्यास क्यों लगती है? मिठाई खाने के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होगा? इस बारे में बता रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल की सीनियर डाइटिशियन एवं विभागाध्यक्ष ऋचा शर्मा-

मीठा खाते ही प्यास क्यों लगती है?

हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो, जब आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं, तो चीनी बहुत जल्दी पचकर आपके खून में मिल जाती है. खून में शुगर का स्तर अचानक बढ़ने पर, शरीर संतुलन बनाने के लिए आपकी कोशिकाओं (cells) में मौजूद पानी को खींचकर रक्त प्रवाह में मिलाने लगता है.जब कोशिकाओं में पानी की कमी होने लगती है, तो दिमाग को प्यास लगने का संकेत मिलता है.

मीठा खाने के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होगा?

मिठाई खाने से हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि इससे मिलने वाला ग्लूकोज हमारे खून में पहुंच जाता है. इससे डायबिटीज के मरीजों का ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन हेल्दी लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं होता है. मिठाई खाने के बाद पानी की बात करें, तो अब तक ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर यह दावा किया जा सके कि सभी लोगों के लिए मिठाई खाने के बाद पानी पीना नुकसानदायक होता है. यह भी गलतफहमी है कि ऐसा करने से डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है. डायबिटीज के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनका ध्यान रखना चाहिए.

डायबिटीज के मरीजों को ध्यान देने की जरूरत

डाइटिशियन कहती हैं कि, डायबिटीज के मरीजों को मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और अगर मीठा खा लिया हो, तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए. प्री-डायबिटीज के मरीज भी मीठा कम खाएं और उसके तुरंत बाद पानी न पिएं. ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. हेल्दी लोग भी मीठा लिमिट में खाएंगे, तो लंबे समय तक बीमारियों से बचे रहेंगे. हद से ज्यादा मीठा खाना सेहत के लिए कई मायनों में नुकसानदायक होता है. लोगों को हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट में मीठे के बजाय फ्रूट्स शामिल करने चाहिए. इससे सेहत को अनगिनत फायदे मिल सकते हैं.