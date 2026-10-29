Winter Health Tips: ठंड में क्यों नहीं भरता पेट? बार-बार खाने की इच्छा के पीछे हो सकते हैं ये कारण

Winter Health Tips: सर्दियों का मौसम आते ही गर्मागर्म पराठे, हलवा, पकौड़े और दूसरी स्वादिष्ट चीजें खाने का मन करने लगता है. कई बार पेट भरकर खाना खाने के बाद भी कुछ और खाने की इच्छा होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ठंड के मौसम में ऐसा क्यों होता है? दरअसल, हमारा शरीर ठंड में अपने तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करता है. हालांकि, अगर आप गर्म कपड़े पहनते हैं और ज्यादातर समय घर के अंदर रहते हैं, तो शरीर को अतिरिक्त कैलोरी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती.

इसलिए केवल ठंड लगने के कारण ज्यादा खाना जरूरी नहीं है. शरीर में भूख और पेट भरने का संकेत देने वाले दो हार्मोन, घ्रेलिन और लेप्टिन, इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं. सर्दियों में धूप कम मिलने, नींद पूरी न होने और दिन छोटे होने के कारण इन हार्मोन का संतुलन प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा, मौसम में बदलाव का असर मूड पर भी पड़ता है, जिससे मीठा और पसंदीदा खाना खाने की इच्छा बढ़ सकती है.

कम शारीरिक गतिविधि और खराब नींद भी हैं बड़ी वजहें

सर्दियों में सुबह जल्दी उठना, टहलने जाना और एक्सरसाइज करना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. ठंड के कारण लोग घर में ज्यादा समय बिताते हैं और टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए बार-बार कुछ न कुछ खाते रहते हैं. इस तरह बिना भूख के भी शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरी पहुंच सकती है. इसके अलावा, सर्दियों में थकान महसूस होना, देर रात तक मोबाइल चलाना और नींद पूरी न होना भी भूख को प्रभावित कर सकता है. जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता, तो भूख बढ़ सकती है और पेट भरने का एहसास भी प्रभावित हो सकता है. कई लोग उदासी, तनाव या आलस महसूस होने पर भी खाने का सहारा लेते हैं. मीठी और तली-भुनी चीजें खाने से कुछ समय के लिए अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर को वास्तव में ज्यादा चीनी या फैट की जरूरत है. इसलिए सर्दियों में अपनी भूख को समझना और बिना सोचे-समझे स्नैक्स खाने से बचना जरूरी है.

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सर्दियों में भूख को कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?

सर्दियों में बार-बार लगने वाली भूख को कम करने के लिए अपनी डाइट में पौष्टिक चीजें शामिल करें. दाल, अंडे, दही, मेवे, मौसमी फल और साबुत अनाज खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और पेट लंबे समय तक भरा रह सकता है. गर्मागर्म सूप, सब्जियों वाली खिचड़ी और दलिया भी अच्छे विकल्प हैं. कोशिश करें कि हर भोजन में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें हों, ताकि बार-बार भूख न लगे. इसके साथ ही रोजाना कुछ समय टहलें, पर्याप्त नींद लें और दिन में मिलने वाली धूप का लाभ उठाएं. पानी पीना भी न भूलें, क्योंकि ठंड में प्यास कम महसूस होने के कारण कई लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते. हालांकि, अगर आपको खाना खाने के बाद भी बहुत ज्यादा भूख लगती है और इसके साथ अत्यधिक प्यास, बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन घटना या लगातार थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें. ये किसी स्वास्थ्य समस्या के संकेत हो सकते हैं, जिनकी जांच जरूरी है.