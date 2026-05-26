खाना खाते ही पेट में गर्मी क्यों महसूस होती है? फिर क्या होती परेशानियां, राहत दिलाएंगे ये 7 घरेलू उपाय

Stomach Heat After Eating: गर्मियों का मौसम आते ही बीमारियों की भरमार शुरू हो जाती है. पेट में गर्मी ऐसी ही परेशानियों में से एक है. आपने अक्सर देखा होगा कि, खाने खाते ही पेट में गर्मी महसूस होने लगती है. हालांकि, यह एक आम समस्या है, जो कई कारणों से हो सकती है. यह समस्या खासकर गर्मियों में ज्यादा महसूस होती है जब शरीर का तापमान ज्‍यादा बढ़ जाता है. पेट में गर्मी महसूस होने के कई कारण हैं जैसे- पाचन क्रिया से जुड़ी समस्याएं, गलत खानपान, स्‍ट्रेस और शरीर में अतिरिक्त एस‍िड बनने की प्रक्रिया. कई लोगों को यह समस्या तला-भुना या मसालेदार खाने से भी हो जाती है.

बता दें कि, पेट की गर्मी से होने वाली परेशानी न केवल शारीरिक असहजता का कारण बनती है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है. इस परेशानी से निजात पाने के लिए लोग तमाम उपाय करते हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपाय अधिक कारगर हो सकते हैं. इस बारे में बता रही हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ की डॉ. शचि श्रीवास्तव.

पेट की कमी शांत करने के घरेलू उपाय

पुदीना-इलायची का पानी: पुदीना पेट की जलन को शांत करने में मदद करता है, वहीं इलायची पेट की गैस और अम्लता को कम करती है. इन दोनों के मिश्रण का सेवन करने से पेट की गर्मी को शांत करने में मदद म‍िलती है. एक गिलास पानी में पुदीने की कुछ पत्तियां और इलायची डालकर उबालें और उसे ठंडा होने पर पिएं. यह पेट को ठंडक पहुंचाएगा और पाचन में भी मदद करेगा.

दही खाएं: दही का सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर रहती है और पेट की गर्मी शांत होती है. खाने के बाद एक कटोरी दही का सेवन करने से न केवल पाचन में सुधार होता है, बल्कि पेट की जलन भी दूर होती है. दही का ठंडा सेवन विशेष रूप से गर्मी के दिनों में राहत देता है.

छाछ पिएं: छाछ पाचन को बढ़ावा देती है और पेट की गर्मी को शांत करती है. यह पेट में एसिडिटी को कम करने और हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करता है. खाने के बाद एक गिलास छाछ पिएं, इसमें अजवाइन, जीरा, या धनिया पत्तियां भी मिला सकते हैं, जो पाचन में और मददगार होते हैं. यह गैस और अपच से भी राहत दिलाता है.

जीरा-सौंफ का पानी: जीरा और सौंफ पेट की गर्मी को कम करने में बहुत असरदार होता है. ये दोनों पाचन क्रिया को सुधारने और पेट में जलन को कम करने में मदद करते हैं. एक चम्मच जीरा और सौंफ को उबालकर पानी तैयार करें और इसे ठंडा करके पिएं. यह गर्मी और पेट की गैस को भी कम करेगा.

नींबू-शहद: नींबू का रस और शहद पेट की गर्मी को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका है. नींबू में विटामिन-सी और शहद में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पेट को ठंडक और आराम देते हैं. एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्‍मच नींबू का रस और एक चम्मच शहद डालकर पीने से पेट की जलन कम होती है.

पानी में ककड़ी डालकर पिएं: ककड़ी पेट को ठंडा रखने में मदद करती है. इसे खाने के बाद पानी में डालकर पीने से पेट की जलन और गर्मी से राहत मिलती है. ककड़ी में पानी की मात्रा ज्‍यादा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखती है और पेट की गर्मी को शांत करती है.

ताजे नारियल पानी पीएं: नारियल पानी न केवल पेट की गर्मी को शांत करता है, बल्कि यह शरीर को ठंडा रखने का भी काम करता है. इसमें प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो पाचन क्रिया को सुधारते हैं और पेट की जलन को कम करते हैं. खाने के बाद नारियल पानी पीने से पेट के अंदर की गर्मी कम हो सकती है.