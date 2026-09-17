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अचानक हिचकी क्यों आने लगती है? फिर सेकंडों में खुद-ब-खुद कैसे हो जाती है बंद, जानिए इसके पीछे का विज्ञान

Why Do Hiccups Happen: कभी दोस्तों के साथ हंसी-मजाक करते हुए अचानक 'हिक!' की आवाज निकल जाती है और फिर कुछ सेकंड के अंतराल पर बार-बार हिचकी आने लगती है. पानी पीने, सांस रोकने या कोई घरेलू नुस्खा आजमाने से पहले ही कई बार हिचकी अपने आप गायब भी हो जाती है. ऐसे में सवाल होता है कि, आखिर शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि बिना किसी चेतावनी के हिचकी शुरू होती है?

By: Lalit Kumar | Published: September 17, 2026 4:26:58 PM IST

Why Do Hiccups Happen
Why Do Hiccups Happen


Why Do Hiccups Happen: कभी दोस्तों के साथ हंसी-मजाक करते हुए अचानक ‘हिक!’ की आवाज निकल जाती है और फिर कुछ सेकंड के अंतराल पर बार-बार हिचकी आने लगती है. पानी पीने, सांस रोकने या कोई घरेलू नुस्खा आजमाने से पहले ही कई बार हिचकी अपने आप गायब भी हो जाती है. ऐसे में सवाल होता है कि, आखिर शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि बिना किसी चेतावनी के हिचकी शुरू होती है? फिर अचानक बंद क्यों हो जाती है? क्या इसके पीछे कोई रहस्यमयी वजह तो नहीं? आइए जानते हैं इसके पीछे की खास वजह-

हिचकी आखिर होती क्या है?

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, हिचकी को मेडिकल भाषा में Hiccups कहा जाता है. यह तब होती है जब हमारी सांस लेने वाली मुख्य मांसपेशी डायफ्राम अचानक और अनैच्छिक रूप से सिकुड़ जाती है. डायफ्राम छाती और पेट के बीच मौजूद गुंबद जैसी मांसपेशी है, जो सांस लेने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है. जब डायफ्राम अचानक सिकुड़ता है तो हवा तेजी से फेफड़ों की ओर जाती है. इसी दौरान गले के ऊपरी हिस्से में मौजूद वोकल कॉर्ड्स अचानक बंद होते हैं और इससे खास ‘हिक’ जैसी आवाज पैदा होती है.

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सेकंडों में हिचकी कैसे शुरू हो जाती है?

हिचकी का एक पूरा रिफ्लेक्स आर्क माना जाता है, जिसमें फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व और मस्तिष्क के कुछ हिस्से शामिल होते हैं. इन नसों पर किसी तरह का अचानक पड़ने से डायफ्राम में अनैच्छिक संकुचन शुरू हो सकता है. बहुत जल्दी खाना, पेट का अचानक भर जाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक पीना, शराब का सेवन, अचानक तापमान में बदलाव, तेज हंसी या उत्साह जैसी स्थितियां कुछ लोगों में हिचकी को ट्रिगर कर सकती हैं. 

फिर खुद-ब-खुद क्यों बंद हो जाती है?

अधिकतर सामान्य हिचकी कुछ मिनटों में अपने आप शांत हो जाती है. इसका कारण यह है कि जिस रिफ्लेक्स प्रक्रिया ने डायफ्राम के अनैच्छिक संकुचन को शुरू किया था, वह थोड़ी देर बाद सामान्य हो जाती है. यानी नसों से मिलने वाले संकेत और डायफ्राम की गतिविधि फिर सामान्य लय में लौट आती है. इसीलिए कई बार आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और अचानक शुरू हुई हिचकी कुछ सेकंड या मिनट बाद खुद ही खत्म हो जाती है.

क्या हिचकी हमेशा सामान्य होती है?

ज्यादातर मामलों में हिचकी अस्थायी और सामान्य होती है. लेकिन, अगर हिचकी बहुत लंबे समय तक बनी रहे, बार-बार लौटे या खाने, सोने और सांस लेने में परेशानी पैदा करे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. लंबे समय तक रहने वाली हिचकी कभी-कभी किसी दवा, नसों में जलन, मेटाबॉलिक समस्या या किसी अन्य स्वास्थ्य स्थिति से जुड़ी हो सकती है. ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

हिचकी रोकने के घरेलू उपाय कितने कारगर हैं?

पानी धीरे-धीरे पीना या कुछ समय के लिए सांस रोकना जैसे उपाय कुछ लोगों में मदद कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति में इनका असर एक जैसा नहीं होता. हिचकी आमतौर पर अपने आप समाप्त हो जाती है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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