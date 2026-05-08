शादी के बाद लड़कियां बीमार क्यों रहने लगती हैं? इसका मानसिक सेहत पर क्या होता असर, एक्सपर्ट से समझें

Female Health After Marriage: कई लड़कियां कुंवारे में चंगी भली होती हैं, लेकिन शादी के बाद ही बीमार होने लगती हैं. अक्सर महिलाएं इसको अनदेखा कर देती हैं. लेकिन, कई बार इनकी अनदेखी जीवन पर भारी पड़ सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो शादी के बाद लड़कियों में बीमार पड़ने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन शारीरिक बदलाव, मानसिक तनाव और सामाजिक कारक मुख्य हैं. दरअसल, महिलाओं में शादी के बाद गर्भधारण, बच्चे का जन्म और पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ने से वे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभावित होने लगती हैं. ऐसी स्थिति में कई बीमारियां उन्हें अपना शिकार बनाने लगती हैं. हालांकि, हर महिला पर ये लागू हो ऐसा संभव नहीं है. अब सवाल है कि, शादी के बाद महिलाएं जल्दी-जल्दी बीमार क्यों होने लगती हैं? शादी के बाद महिलाएं किन बीमारियों का होती हैं शिकार? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

शादी के बाद लड़कियों के जल्दी-जल्दी बीमार होने के कारण

अचानक जिम्मेदारियों का तनाव: डॉक्टर की मानें तो, शादी के बाद महिलाओं पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ना, नए माहौल में ढलना और कभी-कभी आर्थिक या भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. इसके चलते वे मानसिक तनाव से जूझने लगती हैं. अनदेखी से ये स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बन जाता है. ऐसी स्थिति में वे चिंता, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसी परेशानी का शिकार हो सकती हैं.

हार्मोन्स और शारीरिक बदलाव: शादी के बाद महिलाओं के बीमार होने का एक बड़ा कारण शारीरिक बदलाव भी है. बता दें कि, शादी के बाद गर्भधारण और बच्चे के जन्म से शरीर में कई खास हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, इसका असर उनके शरीर पर देखने को मिलते हैं. इस तरह का शारीरिक बदलाव के चलते वे एनीमिया, थकान और हड्डियों की समस्याओं से परेशान होने लगती हैं.

पारिवारिक और सामाजिक दबाव: एक्सपर्ट की मानें तो कई महिलाओं को शादी के तुरंत बाद पारिवारिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है. अचानक ऐसा दबाव उन्हें बीमार कर सकता है. बेशक ये मामूली हो, लेकिन अनदेखी किसी नई परेशानी को जन्म दे सकती है. इसलिए जरूरी कि ऐसी स्थिति में किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें.

लाइफस्टाइल-खानपान में बदलाव: कई महिलाओं में लाइफस्टाइल और खानपान भी शादी के बाद कई महिलाओं के बीमार होने की वजह बन सकता है. जैसे कि अनियमित आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी, और नींद की कमी आदि. इस तरह की परेशानी को अनदेखा करने से वे मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकार हो सकती हैं.