Home > हेल्थ > शादी के बाद लड़कियां बीमार क्यों रहने लगती हैं? इसका मानसिक सेहत पर क्या होता असर, एक्सपर्ट से समझें

शादी के बाद लड़कियां बीमार क्यों रहने लगती हैं? इसका मानसिक सेहत पर क्या होता असर, एक्सपर्ट से समझें

Female Health After Marriage: कई लड़कियां कुंवारे में चंगी भली होती हैं, लेकिन शादी के बाद ही बीमार होने लगती हैं. अक्सर महिलाएं इसको अनदेखा कर देती हैं. लेकिन, कई बार इनकी अनदेखी जीवन पर भारी पड़ सकती है. अब सवाल है कि, शादी के बाद महिलाएं जल्दी-जल्दी बीमार क्यों होने लगती हैं? शादी के बाद महिलाएं किन बीमारियों का होती हैं शिकार?

By: Lalit Kumar | Published: May 8, 2026 9:50:20 PM IST

जानिए, शादी के बाद लड़कियां बीमार क्यों होने लगती हैं? (Canva)
जानिए, शादी के बाद लड़कियां बीमार क्यों होने लगती हैं? (Canva)


Female Health After Marriage: कई लड़कियां कुंवारे में चंगी भली होती हैं, लेकिन शादी के बाद ही बीमार होने लगती हैं. अक्सर महिलाएं इसको अनदेखा कर देती हैं. लेकिन, कई बार इनकी अनदेखी जीवन पर भारी पड़ सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो शादी के बाद लड़कियों में बीमार पड़ने के वैसे तो कई कारण हैं,  लेकिन शारीरिक बदलाव, मानसिक तनाव और सामाजिक कारक मुख्य हैं. दरअसल, महिलाओं में शादी के बाद गर्भधारण, बच्चे का जन्म और पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ने से वे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभावित होने लगती हैं. ऐसी स्थिति में कई बीमारियां उन्हें अपना शिकार बनाने लगती हैं. हालांकि, हर महिला पर ये लागू हो ऐसा संभव नहीं है. अब सवाल है कि, शादी के बाद महिलाएं जल्दी-जल्दी बीमार क्यों होने लगती हैं? शादी के बाद महिलाएं किन बीमारियों का होती हैं शिकार? इस बारे में बता रही हैं नोएडा की सीनियर मेडिकल ऑफिसर एवं गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक-

शादी के बाद लड़कियों के जल्दी-जल्दी बीमार होने के कारण

अचानक जिम्मेदारियों का तनाव: डॉक्टर की मानें तो, शादी के बाद महिलाओं पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ना, नए माहौल में ढलना और कभी-कभी आर्थिक या भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. इसके चलते वे मानसिक तनाव से जूझने लगती हैं. अनदेखी से ये स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बन जाता है. ऐसी स्थिति में वे चिंता, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसी परेशानी का शिकार हो सकती हैं.

You Might Be Interested In

हार्मोन्स और शारीरिक बदलाव: शादी के बाद महिलाओं के बीमार होने का एक बड़ा कारण शारीरिक बदलाव भी है. बता दें कि, शादी के बाद गर्भधारण और बच्चे के जन्म से शरीर में कई खास हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, इसका असर उनके शरीर पर देखने को मिलते हैं. इस तरह का शारीरिक बदलाव के चलते वे एनीमिया, थकान और हड्डियों की समस्याओं से परेशान होने लगती हैं.

पारिवारिक और सामाजिक दबाव: एक्सपर्ट की मानें तो कई महिलाओं को शादी के तुरंत बाद पारिवारिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है. अचानक ऐसा दबाव उन्हें बीमार कर सकता है. बेशक ये मामूली हो, लेकिन अनदेखी किसी नई परेशानी को जन्म दे सकती है. इसलिए जरूरी कि ऐसी स्थिति में किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें.

लाइफस्टाइल-खानपान में बदलाव: कई महिलाओं में लाइफस्टाइल और खानपान भी शादी के बाद कई महिलाओं के बीमार होने की वजह बन सकता है. जैसे कि अनियमित आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी, और नींद की कमी आदि. इस तरह की परेशानी को अनदेखा करने से वे मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकार हो सकती हैं.

Tags: female healthHealth News Hindihealth tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चेहरे पर चाहते हैं गुलाबी निखार, अपनाएं ये तरीके

May 8, 2026

तनाव कम करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 8, 2026

ज्यादा पपीते खाने के नुकसान

May 8, 2026

इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाने चाहिए आम

May 8, 2026

बाल या नाखुन काटने पर दर्द क्यों नहीं होता?

May 8, 2026

फ्रिज में कब तक रख सकते हैं फ्रूट जूस?

May 8, 2026
शादी के बाद लड़कियां बीमार क्यों रहने लगती हैं? इसका मानसिक सेहत पर क्या होता असर, एक्सपर्ट से समझें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शादी के बाद लड़कियां बीमार क्यों रहने लगती हैं? इसका मानसिक सेहत पर क्या होता असर, एक्सपर्ट से समझें
शादी के बाद लड़कियां बीमार क्यों रहने लगती हैं? इसका मानसिक सेहत पर क्या होता असर, एक्सपर्ट से समझें
शादी के बाद लड़कियां बीमार क्यों रहने लगती हैं? इसका मानसिक सेहत पर क्या होता असर, एक्सपर्ट से समझें
शादी के बाद लड़कियां बीमार क्यों रहने लगती हैं? इसका मानसिक सेहत पर क्या होता असर, एक्सपर्ट से समझें