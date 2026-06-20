सेहत की ABCD: बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ता है? सेहतमंद रहने के लिए क्या खाएं क्या नहीं

Monsoon Diet: देश के लगभग सभी राज्यों में मानसून दस्तक देने वाला है. मौसम का मिजाज दिन पर दिन बदल रहा है. यह मौसम जितना सुहावना होता है उतना ही जोखिम भरा. दरअसल, बारिश की पहली बूंदें जैसे ही धरती को छूती हैं, मौसम ही नहीं बल्कि हमारे शरीर का मिजाज भी बदलने लगता है. बरसात होने से तपती गर्मी और लू से राहत जरूर मिलती है, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने आती है और वो है ‘नमी’. यह चिपचिपी नमी सिर्फ असहजता ही नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर के भीतर कई तरह के बदलाव भी लाती है. अब सवाल है कि आखिर बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ जाता है? मानसून में सेहतमंद रहने के लिए किन चीजों का सेवन फायदेमंद? किन चीजों को खाने से बचें? इस बारे में बता रहे हैं नोएडा के इंटेग्रेटिड चिकित्सक डॉ. संजय वार्ष्णेय-

बरसात में क्यों बढ़ता है बीमारियों का खतरा

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, मानसून के दौरान बाहरी तापमान कम हो जाता है, जिससे शरीर की अंदरूनी गर्मी और जलन में कमी आती है. लेकिन दूसरी तरफ, वातावरण में बढ़ी हुई नमी बैक्टीरिया और फंगस के लिए अनुकूल हो जाती है. यही वजह है कि, इस मौसम में सर्दी-खांसी, स्किन इंफेक्शन और पाचन से जुड़ी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं.

बीमारियों से बचा सकती है आपकी हेल्दी डाइट

ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने खानपान पर ध्यान देने की. हल्का, ताजा और संतुलित आहार न सिर्फ पाचन को दुरुस्त रखता है, बल्कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है. हरी सब्जियां, मौसमी फल, और घर का बना गर्म भोजन शरीर को अंदर से ताकत देते हैं. वहीं, बाहर का तला-भुना और बासी खाना इस मौसम में परेशानी बढ़ा सकता है. इसके अलावा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और साफ-सफाई का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. याद रखें, मानसून का आनंद तभी लिया जा सकता है जब आपका शरीर अंदर से स्वस्थ और मजबूत हो.

मानसून में इम्युनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं

आंवला: बारिश के सीजन में आंवला मिलने लगे तो जरूर खाएं. इम्यूनिटी बूस्ट करने का ये सबसे आसान सोर्स है. इसमे ढेर सारा विटामिन सी होता है जो ना केवल बॉडी को एनर्जी देता है बल्कि बॉडी फंक्शन को भी स्मूद करता है. आंवले में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं. लेकिन सबसे जरूरी चीज है आंवले को हमेशा कच्चा खाना ही ज्यादा फायदेमंद होता है.

काली मिर्च: काली मिर्च में मौजूद पेपराइन कंपोनेंट होता है जो फेफड़ों को साफ करने और टी सेल्स के फार्मेशन में मदद करता है, ये टी सेल्स बॉडी में इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं. इसीलिए एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर काली मिर्च को बारिश के सीजन में जरूर खाना चाहिए.

हल्दी: हल्दी ब्लड को साफ करने के साथ ही लिम्फैटिक सिस्टम को भी प्यूरीफाई करती है. जिससे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ने में मदद मिलती है. हल्दी में मौजूद एंटी इंफ्लामेटरी करक्यूमिन इंफेक्शन से लड़ने और इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है. रोजमर्रा के खाने में हल्दी जरूर होनी चाहिए. जिससे बारिश में इम्यूनिटी कम ना हो.

अदरक: अदरक डाइजेशन को ठीक करने और टॉक्सिंस को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है. इसमे एंटीमाइक्रोबियल होते हैं जो बीमार होने पर बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत देते हैं. जिन लोगों को बारिश में सर्दी, जुकाम, कफ, अस्थमा बढ़ जाता है, उन्हें अदरक जरूर खाना चाहिए.

तुलसी: तुलसी का पौधा केवल पूजा के लिए नही है. इसका काढ़ा केवल शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग को भी रिलैक्स करता है. फेफड़ों में जम रही कफ के लिए तुलसी फायदेमंद है. तो बारिश में कफ, खांसी, जुकाम, ब्रोकांइटिस, गले में खराश की समस्या हो रही तो उन्हें तुलसी का रस फ्रेश दिन में दो बार पीना चाहिए. इससे सांस से जुड़ी दिक्कतों में राहत मिलती है.

बरसात में क्या नहीं खाना चाहिए (What to Avoid)

स्ट्रीट फ़ूड और तला-भुना: बाहर के तले-भुने स्नैक्स, समोसे, पकोड़े, और चाट से बचें क्योंकि इनमें बैक्टीरिया और संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है.

कच्ची सलाद और कटी हुई सब्जियां: बाहर की कच्ची सलाद या पहले से कटे हुए फलों का सेवन न करें. यह पेट के इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं.

पत्तेदार सब्जियां: बारिश के मौसम में पालक, पत्ता गोभी और मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियों को खाने से बचें, क्योंकि इनमें कीड़े और नमी अधिक होती है.

सी-फ़ूड और भारी मांस: नमी अधिक होने के कारण मछली और अन्य मांसाहारी व्यंजन जल्दी खराब होते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है.

ठंडे पेय पदार्थ: कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम जैसे ठंडे खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि ये गले के इन्फेक्शन और सर्दी-जुकाम का कारण बन सकते हैं.