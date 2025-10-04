आखिर क्यों हो सकती है सेक्स के बाद ब्लीडिंग? जानें वेजाइना के खून आने के 5 बड़े कारण
By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 4, 2025 11:19:47 PM IST

Why Bleeding After Sex: सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कुछ महिलाओं में ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिलती है। इसे ‘जेनाइटल ब्लीडिंग’ (Genital Bleeding) या पोस्टकोइटल ब्लीडिंग (Postcoital Bleeding) भी कहा जाता है। अक्सर इसमें दर्द भी हो सकता है, लेकिन कभी-कभी ब्लीडिंग बिना दर्द के भी होती है। कुछ महिलाओं में यह हल्की होती है, जबकि कुछ में ज्यादा खून निकल सकता है।अध्ययनों के अनुसार, लगभग 0.7% से 9% वयस्क महिलाओं में सेक्स के बाद ब्लीडिंग की समस्या होती है। यह अक्सर सर्विक्स (Cervix) से होती है।

आइए जानते हैं इसके मुख्य कारण, रिस्क फैक्टर्स और इलाज के बारे में

सेक्स के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग के मुख्य कारण

वेजाइना का ड्राई होना (Vaginal Dryness)

कई बार सेक्स के दौरान वेजाइना ड्राई होती है। यह त्वचा को नाजुक बनाता है और टिशू में चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इससे ब्लीडिंग हो सकती है।

ड्राई होने की वजह

  • सेक्स की इच्छा या कामोत्तेजना की कमी
  • उत्तेजना कम होने पर प्राकृतिक लुब्रिकेशन नहीं होना
  • स्तनपान के दौरान एस्ट्रोजन लेवल कम होना
  • कुछ दवाओं का सेवन, जैसे एंटी-एस्ट्रोजन, स्टेरॉयड्स, सेडेटिव, एंटीडिप्रेसेंट्स आदि

 सेंटेड लुब्रिकेंट्स और कंडोम का अधिक इस्तेमाल

हॉट टब में स्नान, सेंटेड लुब्रिकेंट्स या कंडोम का बार-बार इस्तेमाल वेजाइनल ड्राईनेस को बढ़ा सकता है, जिससे ब्लीडिंग होने की संभावना होती है।

इंजरी (Injury)

सेक्स के दौरान फ्रिक्शन से वेजाइनल टिशू में खरोंच या कट लग सकता है। बच्चे के जन्म के बाद हाइमेन या टिशू नाजुक हो जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ता है।

संक्रमण (Infections)

वेजाइना के आसपास या अंदर किसी संक्रमण की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये संक्रमण दर्द और सूजन का कारण बन सकते हैं।

संक्रमण

  • यीस्ट इंफेक्शन
  • सर्विसाइटिस (Cervicitis)
  • पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज
  • वेजिनिटिस (Vaginitis)
  • सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन (STIs) जैसे क्लैमाइडिया और गोनोरिया

 सर्विकल डिसप्लेसिया (Cervical Dysplasia)

सर्विक्स या एंडोसर्विकल कैनल की लाइनिंग में असामान्य कोशिकाएं बनने लगती हैं, जिसे प्रीकैंसर कहा जाता है। यह सेक्स के दौरान ब्लीडिंग और दर्द का कारण बन सकता है।

सर्विक्स और यूटेराइन कैंसर (Cervical & Uterine Cancer)

कभी-कभी यूटरस या सर्विक्स में कैंसर की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। बार-बार पोस्टकोइटल ब्लीडिंग होने पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए।

सेक्स के बाद ब्लीडिंरिस्क फैक्टर्स

  •  उत्तेजना के साथ इंटरकोर्स करना
  • वेजाइना का ड्राई होना
  • कंडोम का न यूज़ करना
  • उच्च रक्तचाप
  • वेजाइना में संक्रमण
  • डायबिटीज
  • परिवार में वेजाइनल सूजन या ड्राईनेस की हिस्ट्री
  • डिहाइड्रेशन
  • खास दवाओं का सेवन

कब डॉक्टर से मिलें

  • ब्लीडिंग लगातार हो रही हो
  • बार-बार जलन या दर्द महसूस हो
  • पेशाब में जलन
  • पेट के निचले हिस्से में दर्द
  • कमर दर्द
  • वेजाइना में बर्निंग सेंसेशन
  • थकान और कमजोरी

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

