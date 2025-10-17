Home > हेल्थ > डिलीवरी के हफ्तों बाद भी कमर दर्द नहीं जा रहा? वजह सुन हैरान रह जाएंगे आप!

डिलीवरी के हफ्तों बाद भी कमर दर्द नहीं जा रहा? वजह सुन हैरान रह जाएंगे आप!

C-section Delivery Causes: सी-सेक्शन के बाद कई महिलाएं कमर दर्द की शिकायत करती हैं. जानें क्या एनेस्थीसिया इंजेक्शन इसका कारण है या वजन बढ़ना और गलत पोश्चर? जानें कमर दर्द के असली कारण और आसान उपाय.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 17, 2025 12:31:42 PM IST

Reduce Back Pain After C-Section: सी-सेक्शन (C-Section) यानी ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद कई महिलाएं एक जैसी शिकायत करती हैं कि कमर में दर्द लगातार बना रहता है. बहुतों को लगता है कि इसकी वजह एनेस्थीसिया का इंजेक्शन (जो डिलीवरी के दौरान दिया जाता है) है. लेकिन, क्या सच में यही कारण है? चलिए जानते हैं असल वजह और राहत के उपाय.

दरअसल, सी-सेक्शन के दौरान स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें कमर के हिस्से में सुई लगाई जाती है ताकि दर्द महसूस न हो. कई बार यही सुई वहां के टिश्यू या मसल्स को हल्का नुकसान पहुंचा देती है, जिससे कुछ दिनों तक दर्द रह सकता है. अगर इंजेक्शन लगाने के कई प्रयास करने पड़ें या ऑपरेशन लंबा और तनावभरा हो, तो दर्द बढ़ सकता है.

क्या इंजेक्शन होता है दर्द का कारण?

लेकिन, हर बार इसका कारण सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता. प्रेग्नेंसी के बाद शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं. वजन बढ़ जाता है, हार्मोनल बदलाव से मसल्स ढीले हो जाते हैं और गलत पोश्चर में बैठने या उठने से कमर पर दबाव बढ़ जाता है. यही वजह है कि कई महिलाएं डिलीवरी के महीनों बाद भी बैक पेन (Back Pain) से परेशान रहती हैं.

दर्द की वजह ये होती है

जिन महिलाओं को पहले से ही पीठ या कमर दर्द की शिकायत रही है, या गर्भावस्था में ज्यादा वजन बढ़ गया था. उन्हें इस दर्द का खतरा ज्यादा रहता है.

कमर दर्द से राहत के आसान उपाय:

• आराम जरूरी है- सर्जरी के बाद शरीर को ठीक होने का समय दें.

• भारी वजन उठाने से बचें- अचानक झुकना या भारी सामान उठाना दर्द बढ़ा सकता है.

• हल्की एक्सरसाइज करें- डॉक्टर की सलाह से टहलना या स्ट्रेचिंग करें, इससे मसल्स मजबूत होंगी.

• गर्म सेंकाई करें- इससे मसल्स रिलैक्स होती हैं और दर्द में आराम मिलता है.

• सही पोश्चर रखें- बैठते या बच्चे को उठाते समय कमर सीधी रखें.

सी-सेक्शन के बाद कमर दर्द आम बात है, लेकिन सही देखभाल और थोड़ी एक्टिविटी से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है. सबसे जरूरी है, अपने शरीर की सुनें और उसे समय दें, क्योंकि धीरे-धीरे सब सामान्य हो जाता है.

Tags: Anesthesia Effectsback painC-sectionPost Delivery Carepregnancy health
