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सावन में दही-प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या है इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण, 99% लोग होते हैं कंफ्यूज

सावन में बड़ी संख्या में लोग प्याज, लहसुन, दही और तामसिक भोजन से दूरी बना लेते हैं. इसे केवल धार्मिक परंपरा मानकर नजरअंदाज करना काफी नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे आस्था के साथ-साथ सेहत से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तर्क भी बताए जाते हैं. क्या आपने सोचा है कि आखिर, सावन में दही और प्याज खाने से लोग क्यों बचते हैं?

By: Lalit Kumar | Published: July 16, 2026 6:13:56 PM IST

जानिए, सावन में दही और प्याज खाने से क्यों बचना चाहिए? (AI)
जानिए, सावन में दही और प्याज खाने से क्यों बचना चाहिए? (AI)


सावन का महीना शुरू होते ही घरों में भक्ति, व्रत और पूजा-पाठ का माहौल बन जाता है. हिंदू धर्म के मुताबिक ये महीना भगवान शिव को समर्पित है. इस दौरान कई लोग अपनी दिनचर्या और खान-पान में भी बदलाव कर लेते हैं. खास बात यह है कि सावन में बड़ी संख्या में लोग प्याज, लहसुन, दही और तामसिक भोजन से दूरी बना लेते हैं. इसे केवल धार्मिक परंपरा मानकर नजरअंदाज करना काफी नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे आस्था के साथ-साथ सेहत से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तर्क भी बताए जाते हैं. क्या आपने सोचा है कि आखिर, सावन में दही और प्याज खाने से लोग क्यों बचते हैं? सावन में इन चीजों का सेवन क्यों नहीं किया जाता? क्या है इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यता? आइए जानते हैं इससे जुड़ी रोचक जानकारी-

प्याज और दही न खाने की धार्मिक मान्यता

सावन का महीना भोलेनाथ की पूजा करने के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है. बहुत से लोग इस महीने में व्रत रखते हैं और सात्विक खाना खाते हैं. ऐसे में प्याज और लहसुन को तामसिक या राजसिक माना जाता है, इसलिए इन्हें मन की शांति और संयम बनाए रखने के लिए त्यागा जाता है. वहीं, सावन में दही और कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि जो पवित्र चीजें भगवान को अर्पित कर दी जाती हैं, उन्हें खुद नहीं खाया जाना चाहिए.

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सावन में दही न खाने का वैज्ञानिक कारण

आयुर्वेद और वात दोष: सावन (वर्षा ऋतु) के दौरान शरीर में ‘वात दोष’ बढ़ सकता है. आयुर्वेद के अनुसार, दही की तासीर ठंडी और कफवर्धक होती है और यह शरीर में वात को भी असंतुलित कर सकती है. इसलिए इस मौसम में दही खाने से जोड़ों में दर्द और पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं.

संक्रमण का खतरा: सावन के महीने में हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं. दही फर्मेंटेशन (खमीर उठाने) की प्रक्रिया से बनता है. इस मौसम में दही में हानिकारक बैक्टीरिया आसानी से पनप सकते हैं, जिससे पेट खराब होना, फूड पॉइजनिंग या पाचन संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं.

सावन में प्याज न खाने का धार्मिक कारण

तामसिक भोजन: हिंदू शास्त्रों में प्याज और लहसुन को ‘तामसिक’ श्रेणी में रखा गया है. तामसिक भोजन शरीर में सुस्ती, गुस्सा, वासना और नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है. सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और साधना का समय होता है. इस दौरान मन को शांत और पवित्र रखने के लिए केवल सात्विक भोजन (हल्का और शुद्ध शाकाहारी) करने की सलाह दी जाती है.

पाचन तंत्र का धीमा होना: बारिश के मौसम में हमारे शरीर की पाचन शक्ति (जठराग्नि) काफी कमजोर हो जाती है. प्याज और लहसुन को पचाने में शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे पेट फूलना, गैस या एसिडिटी की समस्या हो सकती है.

ये भी हो सकती है वजह

पहले के समय में रेफ्रिजरेशन और आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं और बारिश के मौसम में नमी ज्यादा होती है इसलिए दूध और दही जैसी खाने की चीजें जल्दी खराब हो जाती थी, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता था. हो सकता है कि कुछ परंपराएं इन व्यावहारिक कारणों से भी विकसित हुई हों.

Tags: Health News Hindihealth tips
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