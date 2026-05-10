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Asthma: गर्मियों में क्यों बढ़ते हैं अस्थमा के मामले? नींद से इसका क्या कनेक्शन, कैसी होनी चाहिए डाइट

Asthma Problems In Summer: मौसम का बदलता मूड सेहत के लिए ठीक नहीं है. सूरज के बढ़ते तेवर से कई जगहों पर पारा 44 डिग्री तक पहुंच रहा है. इसी का नतीजा है, कफ-कोल्ड के साथ एलर्जी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं. इसके अलावा, सांस से जुड़ी अस्थमा की बीमारी भी बहुत परेशान करती है. अब सवाल है कि आखिर, कम सोने से या साउंड स्लीप न लेने से अस्थमा का खतरा कैसे बढ़ता है? नींद से अस्थमा का क्या कनेक्शन है? क्या हैं अस्थमा के लक्षण और बचाव? इस बारे में बता रही हैं डाइटिशियन प्रीती पांडे-

By: Lalit Kumar | Published: May 10, 2026 9:31:27 PM IST

जानिए, गर्मियों में क्यों बढ़ते हैं अस्थमा के मामले. (Canva)
जानिए, गर्मियों में क्यों बढ़ते हैं अस्थमा के मामले. (Canva)


Asthma Problems In Summer: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल सेहत के लिए कब खतरनाक हो जाए, कहा नहीं जा सकता है. ऊपर से, मौसम का बदलता मूड भी सेहत के लिए ठीक नहीं है. सूरज के बढ़ते तेवर से कई जगहों पर पारा 44 डिग्री तक पहुंच रहा है. इसी का नतीजा है, कफ-कोल्ड के साथ एलर्जी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं. इसके अलावा, सांस से जुड़ी अस्थमा की बीमारी भी बहुत परेशान करती है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, इस मौसम में स्लीप डिसऑर्डर की समस्या अधिक होती है, जोकि अस्थमा जैसी बीमारी को बढ़ाने के लिए काफी है. लंबे समय तक चलने वाली अस्थमा एक ऐसी बीमारी है, जो इंसान को अंदर से घायल कर देती है. स्थिति बिगड़ने पर अस्थमा अटैक का भी कारण बन जाती है. अब सवाल है कि आखिर, कम सोने से या साउंड स्लीप न लेने से अस्थमा का खतरा कैसे बढ़ता है? नींद से अस्थमा का क्या कनेक्शन है? क्या हैं अस्थमा के लक्षण और बचाव? इस बारे में बता रही हैं अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ की डाइटिशियन प्रीती पांडे-

अस्थमा का नींद नींद से क्या कनेक्शन 

शरीर में इतनी जटिल वायरिंग है, किसका कहां कनेक्शन जुड़ता है, कोई नहीं जानता है. फिर भी हेल्थ एक्सपर्ट्स ने नींद और अस्थमा के बीच जो कनेक्शन ढूंढा है. दरअसल, नींद पूरी न होने से अस्थमा-एलर्जी होने के प्रोसेस को इम्यून रेस्पिरेटरी लिंक कहते हैं. इसको ऐसे समझिए जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर साइटोकिन्स प्रोटीन बनाता है जो इंफेक्शन और सूजन घटाता है. जब नींद पूरी नहीं होती तो ये साइटोकिन प्रोटीन कम हो जाता हैं. बॉडी के साथ साथ रेस्पिरेट्री ट्रैक में भी इंफ्लेमेशन बढ़ाने वाले सेल्स बढ़ जाते हैं और लोगों को सांस की दिक्कत होने लगती है वो अस्थमा पेशेंट बन जाते हैं. 

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अस्थमा के लक्षण और सलाह

अस्थमा रोगियों को सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, खांसी और घरघराहट जैसी कई दिक्कतें होती हैं. वहीं, अगर अस्थमा अटैक की बात करें तो इसका मुख्य कारण शरीर में मौजूद बलगम और संकरी श्वासनली है. लेकिन, इसके अलावा भी अस्थमा अटैक के कई बाहरी कारण भी हो सकते है. ऐसी स्थिति में इन रोगियों को इंहेलर लेने की सलाह दी जाती है.

कब होती अस्थमा की परेशानी

  • मौसम में बदलाव होने पर
  • हॉर्मोनल बदलाव होने पर
  • एलर्जी होने पर
  • ज्यादा टेंशन लेने पर 
  • प्रदूषण की जद में आने से

अस्थमा में कैसी होनी चाहिए डाइट

विटामिन सी फूड: अस्थमा रोगियों को विटामिन-सी से भरपूर फूड्स का सेवन करना चाहिए. विटामिन सी में एंटी ऑक्सिडेंट उचित मात्रा में होता है, जो फेफड़ों को मजबूत बनाता है. इसके लिए संतरा, ब्रोकली, कीवी को डाइट में शामिल करें. इन चीजों के सेवन से अस्थमा अटैक के जोखिम कम किया जा सकता है.

शहद-चीनी: वैसे तो लोगों को शहद और चीनी की सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. लेकिन, अस्थमा रोगियों के लिए शहद और दालचीनी का सेवन लाभदायक है. इसके लिए रात में सोने से पहले 2 से 3 चुटकी दालचीनी के साथ 1 चम्मच शहद मिलाकर लेना है. ऐसा करने से फेफड़ों को काफी आराम मिलेगा.

तुलसी की पत्तियां: अस्थमा में तुलसी की पत्तियां भी फायदेमंद हैं. दरअसल, तुलसी में एंटी ऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके लिए चाय में 3-4 तुलसी पत्ते डालकर पीने से अस्थमा मरीजों में अटैक का खतरा कम हो सकता है. साथ ही तुलसी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, जिससे मौसमी बीमारियों से बचाव होता है.  

दालों का सेवन: दालें प्रोटीन के सबसे सोर्सेज में से एक हैं. इसके लिए काला चना, मूंग दाल, सोयाबीन जैसी चीजों का सेवन किया जा सकता है. बता दें कि, ये दालें फेफड़ों को मजबूत बनाने के साथ संक्रमण से बचाव करती हैं. इसके अलावा दालों के सेवन से पाचन शक्ति को भी मजबूती मिलती है. हरी सब्जियों का सेवन भी फायदेमंद है.

Tags: AsthmaHealth News Hindihealth tips
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