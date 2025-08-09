Home > हेल्थ > इन 5 सफेद चीजों को खाने से करीब आ सकती है मौत! कहीं रूक ना जाए आपके भी दिल की धड़कन? सेहत की बैंड बजा देगी आपकी ये गलती

इन 5 सफेद चीजों को खाने से करीब आ सकती है मौत! कहीं रूक ना जाए आपके भी दिल की धड़कन? सेहत की बैंड बजा देगी आपकी ये गलती

White foods Heart Risk : क्या आपको पता है कि रोज खाई जाने वाली कुछ सफेद चीजें जानलेवा साबित हो सकती है। साथ ही इससे हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है।

Published: August 9, 2025 09:48:53 IST

White foods Heart Risk : आज कल हार्ट अटैक आम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल। दिल हमारे शरीर का अहम हिस्सा है, इसके थमने से आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें सावधानी के साथ दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। क्या आपकों पता है कि रोज थाली में सजाकर खाई जानें वाली कुछ सफेद चीजें आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी जान खतरे में डाल सकती है। अगर आप भी इन सफेद चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। 

  • सफेद चीनी: इसे मीठा जहर भी कहा जाता है। यह मोटावा, टाइप 2 डायबिटीज और हाई ट्राइग्लिसराइड का मुख्य कारण है। यह बीमारियां हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देती है। 
  • सफेद नमक: ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर का सीधा असर दिल पर पड़ता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ता है। 
  • मैदा: मैदा ज्यादा मात्रा में खाने से शुगर लेवल बढ़ता है। साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा भी होता है। इससे वजन में भी बढ़ोहतरी होती है। जो दिल पर बुरा असल डालती है। 
  • सफेद चावल: ग्लाइसेमिक इंडेक्स सफेद चावल में कूट-कूटकर भरा होता है। जो मोटापा और ब्लड शुगर को बढ़ाता है। इसके कारण डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा होता है। 
  • सफेद ब्रेड: सफेद ब्रेड में हाई कार्ब्स और कम फाइबर होता है। जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को खराब करने का काम करता है। 
  • सफेद मक्खन: सफेद मक्खन में कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे ज्यादा मात्रा में खाने से आर्टरीज में प्लाक जम जाता है। इससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

