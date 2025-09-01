किस विटामिन की कमी से दिमाग भर जाता है गंदे ख्यालों से? जानिए बचने का आसान उपाय

शरीर को हेल्दी और एक्टिव रखने के लिए जितना जरूरी प्रोटीन और मिनरल्स हैं, उतना ही जरूरी विटामिन्स भी होते हैं। ये न सिर्फ फिजिकल हेल्थ को फिट रखते हैं बल्कि दिमाग और मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी होते हैं। विटामिन्स की कमी से अक्सर लोग कमजोरी, थकान और इम्यूनिटी से जुड़ी परेशानियों का शिकार होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास विटामिन्स की कमी का सीधा असर आपके दिमाग और सोचने की क्षमता पर भी पड़ता है? आइए जानतें हैं इसके बारे में..

किस विटामिन की कमी से दिमाग में आते हैं गंदे ख्याल?

हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए विटामिन्स बेहद जरूरी हैं। ये न सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ और ब्रेन पर भी सीधा असर डालते हैं। कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक, विटामिन B12 और B-कॉम्प्लेक्स ग्रुप के दूसरे विटामिन्स दिमाग में कई जरूरी केमिकल्स बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।जब इनकी कमी हो जाती है, तो दिमाग में बनने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसकी वजह से मूड स्विंग्स, डिप्रेशन,एंग्जायटी जैसी दिक्कतें सामने आने लगती हैं।

विटामिन B12 की कमी और दिमागी असर

खासतौर पर विटामिन B12 की कमी का सीधा असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है। इसकी कमी होने पर लोग अक्सर नेगेटिव, बेकार और परेशान करने वाले ख्यालों से घिरे रहने लगते हैं। कुछ लोगों को बार-बार गंदे विचार आने की समस्या भी हो सकती है।

Importance of Vitamin B12

बॉडी को हेल्दी रखने और हर दिन की जरूरी एक्टिविटीज को करने के लिए सिर्फ एनर्जी ही नहीं बल्कि सही न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है। हमारी डाइट में मौजूद प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलकर बॉडी को बैलेंस्ड और फिट बनाए रखते हैं। इन्हीं विटामिन्स में एक है विटामिन B12, जिसे हेल्थ और वेलनेस के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।विटामिन B12 बॉडी में कई अहम काम करता है। यह रेड ब्लड सेल्स और डीएनए का निर्माण करता है, जो बॉडी के सुचारू रूप से काम करने के लिए जरूरी है। यह हमारी हड्डियों, स्किन और नाखूनों को मजबूत बनाए रखने में भी सहायक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विटामिन B12 दिमाग और मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए भी बेहद जरूरी है।

विटामिन B12 के लिए क्या खाएं? (What to eat for Vitamin B12)

विटामिन B12 का सबसे अच्छी मात्रा नॉन-वेज में पायी जाती है। मांस, मछली, चिकन और अंडे में Vitamin B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर और दही भी Vitamin B12 के अच्छे स्रोत हैं।जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए विटामिन B12 की कमी पुरी करना थोड़ा कठिन हो सकता है। ऐसे लोगों को डाइट में फोर्टिफाइड फूड्स शामिल करने चाहिए। जैसे सोया मिल्क, बादाम दूध।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है