बिस्तर पर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है खेल? ये 5 तरीके बढ़ा सकते हैं सेक्स टाइम
Improve Sexual Relations: यौन संबंध बनाने के दौरान आप क्लाइमेक्स तक जल्दी पहुंच जाते हैं और पार्टनर को संतुष्टि नहीं मिल पाती है, तो यह एक समस्या बन सकती है. यहां 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताया जा रहा है जो सेक्स टाइमिंग बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

By: Team InKhabar | Published: October 10, 2025 9:24:20 PM IST

How to increase Sex Timings: यौन संबंधों को लेकर ज्यादातर महिलाओं की शिकायत रहती है कि उनके पार्टनर कुछ ही मिनटों में क्लाइमेक्स तक पहुंच जाते हैं. वहीं, मिनटों में क्लाइमेक्स तक पहुंचने की बात पुरुषों को मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर देती है. जिसकी वजह से वह अलग-अलग नुस्खे ट्राई करना शुरू कर देते हैं. हर कोई यह चाहता है कि बिस्तर पर लंबे से लंबे समय तक टिका रहा. जबकि एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि सेक्स और ऑर्गज्म की कोई टाइमिंग नहीं होती है. हालांकि, आप सेक्स की टाइमिंग को मिनटों से बढ़ाना चाहते हैं तो यहां कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं. 

सेक्स टाइमिंग में मदद कर सकते हैं ये 5 टिप्स

पोजिशन चेंज करें

अगर आप और पार्टनर हमेशा एक ही पोजिशन में इंटीमेट होते हैं, तो इससे एक समय के बाद टाइमिंग कम रह जाती है. वहीं, टाइमिंग बढ़ाने के लिए सेक्स के दौरान पोजिशन बदलना फायदेमंद हो सकता है. 

फोरप्ले पर दें ध्यान

सेक्स के दौरान सिर्फ इंटरकोर्स ही ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंचा सकता है. इससे पहले फोरप्ले जरूरी होता है. फोर प्ले में दोनों पार्टनर्स को बराबरी से हिस्सा लेना चाहिए, इससे ऑर्गेज्म तक पहुंचने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही टाइमिंग भी बढ़ता है. 

स्टार्ट-स्टॉप टेक्निक

पुरुष अगर सेक्स टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, तो इंटरकोर्स में स्टार्ट-स्टॉप की टेक्निक अपना सकते हैं. ऐसा कहा जाता है कि एक ही पोजिशन में इंटरकोर्स करने से इजेक्यूलेशन जल्दी होता है. ऐसे में 10 से 20 सेकेंड या उससे ज्यादा पॉज लेकर दोबारा शुरुआत करनी चाहिए. यह पार्टनर को ऑर्गेज्म तक पहुंचाने में भी मदद करता है.

हेल्दी कम्यूनिकेशन

सेक्स के दौरान रोमांटिक बातें और हेल्दी कम्यूनिकेशन करने से आप टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं. इस दौरान पार्टनर को क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं, यह भी पूछा जा सकता है. इससे ऑर्गेज्म तक पहुंचना आसान हो जाता है. 

स्ट्रेस कम लें

स्ट्रेस और तनाव वाली जिंदगी की वजह से भी सेक्स डिजायर और टाइमिंग पर असर पड़ता है. ऐसे में अगर आप यौन संबंधों को अच्छी तरह से एन्जॉय करना चाहते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस कम करें. इसके लिए योग और मेडिटेशन भी किया जा सकता है.   

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

